2026-27 के लिए नई वित्तीय समितियां गठित, विधानसभा कार्यप्रणाली में आएगा बदलाव

Rajasthan Vidhansabha: विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय समितियों का गठन कर दिया है. इन समितियों में विभिन्न दलों के विधायकों को शामिल किया गया है, ताकि विधानसभा की कार्यप्रणाली में संतुलित प्रतिनिधित्व और प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित हो सके.

वित्तीय समितियों में कुल चार प्रमुख समितियां बनाई गई हैं - जनलेखा समिति, प्राक्कलन समिति “क”, प्राक्कलन समिति “ख” और राजकीय उपक्रम समिति. प्रत्येक समिति का कार्य शासन के वित्तीय मामलों और जनहित से जुड़े विषयों की प्रभावी समीक्षा करना है. समितियों के अध्यक्षों की घोषणा भी कर दी गई है. जनलेखा समिति के सभापति बने टीकाराम जूली, प्राक्कलन समिति “क” के सभापति होंगे संदीप शर्मा, प्राक्कलन समिति “ख” के सभापति बने बाबूसिंह राठौड़ और राजकीय उपक्रम समिति के सभापति बने कालीचरण सराफ.

स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि इन समितियों का गठन वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और जनहित से जुड़े विषयों पर गंभीर निगरानी और प्रभावी समीक्षा सुनिश्चित करेगा. उन्होंने बताया कि समितियों का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक रहेगा.

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जनलेखा समिति में शामिल विधायकों की सूची भी घोषित की गई है. इसमें अनिता भदेल, अर्जुन लाल जीनगर, प्रमोद जैन 'भाया', डॉ. विश्वनाथ मेघवाल, अजय सिंह, रामकेश, चन्द्रभान सिंह चौहान, डॉ. सुरेश धाकड़, रफीक खान, रोहित बौहरा, गुरुवीर सिंह और गोपाल शर्मा को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है. इन समितियों के माध्यम से विधानसभा को न केवल वित्तीय मामलों में सक्रिय निगरानी का साधन मिलेगा, बल्कि शासन की पारदर्शिता और जवाबदेही भी मजबूत होगी. समितियां बजट, व्यय, योजनाओं की प्रगति और सरकारी उपक्रमों की समीक्षा कर प्रभावी सुझाव विधानसभा को प्रस्तुत करेंगी.

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