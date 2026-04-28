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राजस्थान में 1 मई से लागू होंगे LPG के नए नियम, बिना OTP नहीं मिलेगा सिलेंडर

Rajasthan News:  राजस्थान में 1 मई से घरेलू रसोई गैस के नए निमय लाहू होंगे. नए नियमों का सबसे ज्यादा असर, जयपुर से लेकर जोधपुर तक होगा. 

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: Apr 28, 2026, 01:48 PM|Updated: Apr 28, 2026, 01:48 PM
राजस्थान में 1 मई से लागू होंगे LPG के नए नियम, बिना OTP नहीं मिलेगा सिलेंडर
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Rajasthan News: राजस्थान में घरेलू रसोई गैस इस्तेमाल करने वाले लाखों परिवारों के लिए 1 मई 2026 से नए नियम लागू होने वाले हैं. केंद्र सरकार ने सब्सिडी वाले सिलेंडरों के दुरुपयोग पर रोक लगाने और वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ये खास बदलाव किए हैं.

यहां पड़ेगा सबसे ज्यादा असर

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इन नए नियमों का सबसे ज्यादा असर राजधानी जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, अलवर, बीकानेर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और जोधपुर जैसे बड़े शहरों के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा.

नए नियमों में सबसे बड़ा बदलाव OTP आधारित डिलीवरी सिस्टम का हुआ है. अब सिलेंडर डिलीवरी के वक्त उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे बताए बिना डिलीवरी नहीं होगी, जिससे फर्जी डिलीवरी और गलत इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सकेगी.

बुकिंग अंतराल को लेकर हुआ बदलाव

इसके अलावा एक और अहम बदलाव बुकिंग अंतराल को लेकर हुआ है. शहरी इलाकों में अब दो सिलेंडर बुकिंग के बीच कम से कम 25 दिन का अंतर जरूरी होगा, जबकि पहले यह 21 दिन का था. ग्रामीण इलाकों में यह अंतर और ज्यादा हो सकता है.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) की लाभार्थी महिलाओं के लिए हर वित्तीय वर्ष में आधार आधारित ई-केवाईसी (E-KYC) अनिवार्य होगाी. इसके अलावा, जिन क्षेत्रों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) उपलब्ध है, वहां सरकार लोगों को PNG अपनाने के लिए कह रही है. तय वक्त में PNG कनेक्शन नहीं लेने पर LPG सप्लाई पर असर पड़ सकता है.

मध्यम वर्गीय परिवारों को इन नियमों के प्रति विशेष सतर्क रहने की जरूरत होगी. उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे अपना मोबाइल नंबर अपडेट रखें, MyLPG ऐप का उपयोग करें और वक्त रहते ई-केवाईसी करा लें.

सरकार का कहना है कि इन नए नियमों से सब्सिडी सही लोगों तक पहुंचेगी और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा मिलेगा इसलिए उपभोक्ताओं को 1 मई से पहले ही अपनी बुकिंग और ई-केवाईसी से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं पूरी करा लेनी चाहिए, जिससे किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके.

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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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