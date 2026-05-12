/खान विभाग में अब नए टाइप का ऑक्शन, खान खरीदिए और 2 माह में शुरू करें खनन

Rajasthan News: माइंस एवं पेट्रोलियम की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने कहा है कि राज्य में प्री-एम्बेडेड मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन पर फोकस किया जाएगा. उन्होंने विभागीय अधिकारियों से फील्ड में प्रोएक्टिव रोल निभाते हुए मिनरल ब्लॉकों व प्लॉटों की तैयारी से लेकर ऑक्शन पूरा करने के निर्देश दिए हैं.

उन्होंने बंद खानों में खनन वापस खनन कार्य शुरू कराने के भी निर्देश दिए. एसीएस माइंस अपर्णा अरोड़ा ने मंगलवार को सचिवालय के मंथन कक्ष में खान एवं भूविज्ञान विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली.

9 मिनरल ब्लॉकों का ऑक्शन

उन्होंने कहा कि राजस्थान ने पिछले वित्त वर्ष में 8 प्री-एम्बेडेड मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के साथ पूरे देश में अग्रणी कदम उठाया है. इस साल प्री-एम्बेडेड के मेजर मिनरल के 10 ब्लॉकों और करीब 100 माइनर मिनरल प्लॉट तैयार कर ऑक्शन की कार्य योजना तैयार की गई है.

प्री-एम्बेडेड मिनरल ब्लॉकों व प्लॉटों में आवश्यक अनुमतियां पहले से ही प्राप्त कर ऑक्शन किए जाते हैं, जिससे ऑक्शन के बाद जल्द ही ऐसे ब्लॉकों में खनन कार्य आरंभ हो सकें. विभाग ने मेजर और मिनरल ब्लॉकों व प्लॉटों के ऑक्शन के मासिक रोडमैप को अंतिम रूप दे दिया गया है. यह पहला अवसर है जब अप्रैल माह में ही 9 मिनरल ब्लॉकों का ऑक्शन किया गया है.

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बंद खदानों को भी शुरू करने पर जोर

अपर्णा अरोरा ने अधीक्षण खनिज अभियंताओं को राज्य में बंद खदानों में खनन कार्य शुरू कराने पर भी जोर दिया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संबंधित लीज धारकों से समन्वय बनाते हुए खनन कार्य शुरू कराने में आ रही बाधाओं का निराकरण कराएं.

उन्होंने फील्ड स्तर पर पेंडिंग एग्रीमेंट को एक माह में पूरा कराने के लिए कहा. साथ ही पर्यावरण अनुमति प्राप्त खानों में आवश्यक औपचारिकता पूरी करवाकर 15 दिन से एक माह में खनन कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए. एसीएस माइंस ने खान एवं भूविज्ञान विभाग के मानव संसाधन से संबंधित वरिष्ठता सूची, पदोन्नति समिति की बैठकों, पेंडिंग जांचों, विधानसभा प्रश्नों के उत्तर भिजवाने सहित महत्वपूर्ण कार्यों के भी समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए.