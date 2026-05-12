/खान विभाग में अब नए टाइप का ऑक्शन, खान खरीदिए और 2 माह में शुरू करें खनन

राज्य चुनें
Rajasthan News: अब खदान लेने के बाद महीनों तक सरकारी औपचारिकता में पड़ने की जरूरत नहीं है. राजस्थान सरकार प्री-एम्बेडेड मिनरल ब्लॉक के ऑक्शन पर फोकस कर रही है. इसमें खनन शुरू करने के लिए जरूरी अनुमतियां पहले सही प्राप्त करने के बाद ऑक्शन किया जा रहा है.
Rajasthan News: माइंस एवं पेट्रोलियम की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने कहा है कि राज्य में प्री-एम्बेडेड मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन पर फोकस किया जाएगा. उन्होंने विभागीय अधिकारियों से फील्ड में प्रोएक्टिव रोल निभाते हुए मिनरल ब्लॉकों व प्लॉटों की तैयारी से लेकर ऑक्शन पूरा करने के निर्देश दिए हैं.
उन्होंने बंद खानों में खनन वापस खनन कार्य शुरू कराने के भी निर्देश दिए. एसीएस माइंस अपर्णा अरोड़ा ने मंगलवार को सचिवालय के मंथन कक्ष में खान एवं भूविज्ञान विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली.
9 मिनरल ब्लॉकों का ऑक्शन
उन्होंने कहा कि राजस्थान ने पिछले वित्त वर्ष में 8 प्री-एम्बेडेड मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के साथ पूरे देश में अग्रणी कदम उठाया है. इस साल प्री-एम्बेडेड के मेजर मिनरल के 10 ब्लॉकों और करीब 100 माइनर मिनरल प्लॉट तैयार कर ऑक्शन की कार्य योजना तैयार की गई है.
प्री-एम्बेडेड मिनरल ब्लॉकों व प्लॉटों में आवश्यक अनुमतियां पहले से ही प्राप्त कर ऑक्शन किए जाते हैं, जिससे ऑक्शन के बाद जल्द ही ऐसे ब्लॉकों में खनन कार्य आरंभ हो सकें. विभाग ने मेजर और मिनरल ब्लॉकों व प्लॉटों के ऑक्शन के मासिक रोडमैप को अंतिम रूप दे दिया गया है. यह पहला अवसर है जब अप्रैल माह में ही 9 मिनरल ब्लॉकों का ऑक्शन किया गया है.
बंद खदानों को भी शुरू करने पर जोर
अपर्णा अरोरा ने अधीक्षण खनिज अभियंताओं को राज्य में बंद खदानों में खनन कार्य शुरू कराने पर भी जोर दिया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संबंधित लीज धारकों से समन्वय बनाते हुए खनन कार्य शुरू कराने में आ रही बाधाओं का निराकरण कराएं.
उन्होंने फील्ड स्तर पर पेंडिंग एग्रीमेंट को एक माह में पूरा कराने के लिए कहा. साथ ही पर्यावरण अनुमति प्राप्त खानों में आवश्यक औपचारिकता पूरी करवाकर 15 दिन से एक माह में खनन कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए. एसीएस माइंस ने खान एवं भूविज्ञान विभाग के मानव संसाधन से संबंधित वरिष्ठता सूची, पदोन्नति समिति की बैठकों, पेंडिंग जांचों, विधानसभा प्रश्नों के उत्तर भिजवाने सहित महत्वपूर्ण कार्यों के भी समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए.
राजस्व में छीजत को रोकें
खान विभाग की विशिष्ट सचिव नम्रता वृष्णि ने लीज धारकों द्वारा जारी रवन्नाओं की प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए कहा. उन्होंने खनिज परिवहन से लेकर अन्य गतिविधियों की मॉनिटरिंग पर जोर दिया, ताकि राजस्व में छीजत को रोका जा सकें. संयुक्त सचिव अरविन्द सारस्वत ने बताया कि खान एवं भूविज्ञान में पदोन्नति की आवश्यक तैयारियां एक माह में पूरी कर ली जाएंगी.
निदेशक माइंस महावीर प्रसाद मीणा ने विश्वास दिलाया कि विभागीय मॉनिटरिंग व्यवस्था को और अधिक चाकचौबंद किया जाएगा. बैठक में अतिरिक्त निदेशक महेश माथुर, योगेन्द्र सिंह सहवाल, धर्मेन्द्र लोहार, अतिरिक्त निदेशक भूविज्ञान आलोक प्रकाश जैन, अधीक्षण खनि अभियंताओं में एनएस शक्तावत, जय गुरुबख्सानी, प्रताप मीणा, ओपी काबरा, भीम सिंह, कमलेश्वर बारेगामा, एनके बैरवा, अविनाश कुलदीप, सुनील शर्मा, डीपी गौड़, सतीश आर्य, अधीक्षण भूवैज्ञानिक संजय सक्सैना सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!