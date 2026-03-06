Zee Rajasthan
नवीन सत्र से पहले शिक्षामंत्री ने शिक्षक संगठनों से किया संवाद, 1 अप्रैल से शुरू होगा नया सत्र

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByDinesh Tiwari
Published:Mar 06, 2026, 07:53 PM IST | Updated:Mar 06, 2026, 07:53 PM IST

नवीन सत्र से पहले शिक्षामंत्री ने शिक्षक संगठनों से किया संवाद, 1 अप्रैल से शुरू होगा नया सत्र

Jaipur News: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र को लेकर शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने शुक्रवार को शिक्षक संगठनों के प्रदेश प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया. शिक्षा संकुल में आयोजित बैठक में शिक्षकों ने विभाग की विभिन्न गतिविधियों पर अपने सुझाव रखे, जिन पर शिक्षामंत्री ने सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया.

बैठक के दौरान शिक्षामंत्री ने सभी शिक्षक संगठनों से प्रदेश की शैक्षिक प्रगति में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की. उन्होंने विद्यालय परिसरों को गंदगी, सिंगल यूज प्लास्टिक, गुटखा और तंबाकू जैसी चीजों से मुक्त रखने का भी आह्वान किया. बैठक में नए सत्र की शुरुआत, मेगा पीटीएम, प्रवेशोत्सव, पाठ्यपुस्तक और यूनिफॉर्म वितरण, शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान तथा मई माह में प्रस्तावित ‘प्रथम परख’ जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई. बैठक की शुरुआत में शासन सचिव स्कूल शिक्षा कृष्ण कुणाल ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत राज्य में कई महत्वपूर्ण शिक्षण सुधार लागू किए जा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से सत्र शुरू होने के साथ ही सभी विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करवा दी जाएंगी, जबकि यूनिफॉर्म की राशि प्रवेशोत्सव समाप्त होने के बाद डीबीटी के माध्यम से सीधे विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी. उन्होंने बताया कि सत्र शुरू होने से पहले 25 मार्च को मेगा पीटीएम और अभिभावक-आंगनबाड़ी बैठक आयोजित की जाएगी. अधिकाधिक बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए प्रवेशोत्सव के तहत 27 मार्च तथा 6, 10 और 15 अप्रैल को विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें शिक्षक घर-घर जाकर प्रवेश योग्य बच्चों को विद्यालय में नामांकन के लिए प्रेरित करेंगे.

निदेशक माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा सीताराम जाट ने बताया कि 31 मार्च तक सभी विद्यालयों में नई पाठ्यपुस्तकें पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है और इसके लिए शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही है. उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों की स्वास्थ्य जांच के लिए शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान 16 अप्रैल से शुरू होगा, जिसमें इस बार निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी शामिल किया जाएगा. बैठक में विभाग के अधिकारी और विभिन्न शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

