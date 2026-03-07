Zee Rajasthan
Rajasthan: नए सत्र में अवकाश में कटौती, 45 की जगह 36 दिन की होंगी गर्मियों की छुट्टियां

Jaipur News: राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में आगामी शिक्षा सत्र 2026–27 से अवकाश में कटौती की जा रही है. इस बार ग्रीष्मकालीन अवकाश 17 मई से 20 जून तक किया गया है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByDinesh Tiwari
Published:Mar 07, 2026, 08:05 PM IST | Updated:Mar 07, 2026, 08:05 PM IST

Rajasthan: नए सत्र में अवकाश में कटौती, 45 की जगह 36 दिन की होंगी गर्मियों की छुट्टियां

Jaipur News: राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में आगामी शिक्षा सत्र 2026–27 से अवकाश की अवधि में कटौती की जा रही है. शिक्षा विभाग की ओर से तैयार किए गए शिविरा पंचांग के अनुसार, इस बार ग्रीष्मकालीन अवकाश 17 मई से 20 जून तक किया गया है. 21 जून रविवार होने के कारण विद्यालय 22 जून से खुलने की संभावना है. ऐसे में शिक्षकों और विद्यार्थियों को इस बार 45 दिनों के बजाय करीब 36 दिन का ही ग्रीष्मावकाश मिलने की संभावना है.

पिछले वर्ष शिक्षा सत्र 1 जुलाई से शुरू हुआ था और ग्रीष्मावकाश 17 मई से 30 जून तक निर्धारित किया गया था. इस बार राज्य सरकार ने नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू कर रही है. इसी के अनुरूप शिक्षा निदेशालय ने 2026-27 के लिए शिविरा पंचांग का प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेज दिया है. सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही अंतिम पंचांग जारी किया जाएगा.

नए सत्र की व्यवस्थाओं पर विचार-विमर्श
उधर, शिक्षा विभाग की ओर से नए सत्र की तैयारियों को लेकर शिक्षक संगठनों के साथ चर्चा भी शुरू कर दी है. इसी क्रम में निदेशालय माध्यमिक शिक्षा ने सभी प्रमुख शिक्षक संघों को बैठक के लिए आमंत्रित किया है. शिक्षा संकुल जयपुर में आयोजित इस बैठक में प्रवेशोत्सव, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, विद्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था और नए सत्र की व्यवस्थाओं पर विचार-विमर्श किया जाएगा.

शिक्षक संगठनों ने जताई आपत्ति
हालांकि ग्रीष्मकालीन अवकाश में संभावित कटौती को लेकर शिक्षक संगठनों ने आपत्ति जताई है. संगठनों का कहना है कि वर्तमान नियमों के अनुसार, शिक्षकों को 45 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश, 12 दिन का मध्यावधि अवकाश और 14 दिन का शीतकालीन अवकाश दिया जाता है. इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों को वर्ष में केवल 15 उपार्जित अवकाश (ईएल) दिए जाते हैं, जबकि अन्य सरकारी कार्मिकों को 30 उपार्जित अवकाश मिलते हैं.

शिक्षक संगठनों का कहना है कि यदि ग्रीष्मकालीन अवकाश में कटौती की जाती है तो यह सेवा नियमों के विपरीत होगा. ऐसे में संगठनों ने सरकार से प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने की मांग की है. अब राज्य सरकार के अंतिम निर्णय के बाद ही नए शिक्षा सत्र के अवकाशों की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.
