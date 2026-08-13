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हर चालान पर अब नहीं वसूला जाएगा जुर्माना! 15 अगस्त से बदलेंगे ट्रैफिक के नियम, जानें पूरी लिस्ट

Rajasthan News: केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव किया है, जो 15 अगस्त 2026 से लागू होगा. अब केवल 11 तरह के यातायात उल्लंघनों पर मौके पर जुर्माना वसूला जा सकेगा. 3 अपराधों में दोहराने पर जुर्माना लगेगा, जबकि 27 मामलों की प्रक्रिया अभी तय नहीं है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Kashi Ram
Published:Aug 13, 2026, 03:53 PM IST | Updated:Aug 13, 2026, 03:53 PM IST
हर चालान पर अब नहीं वसूला जाएगा जुर्माना! 15 अगस्त से बदलेंगे ट्रैफिक के नियम, जानें पूरी लिस्ट
Image Credit: राजस्थान में मोटर वाहन अधिनियम में हुआ बदलाव.

Rajasthan New Traffic Rules: केन्द्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 200 के प्रावधानों में बदलाव किया है. केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर जुर्माना राशि का निर्धारण किया है. अब केवल 11 प्रकार के अपराधों में ही परिवहन विभाग के निरीक्षक और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी मौके पर जुर्माना वसूल सकेंगे. केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 200 के प्रावधानों में संशोधन किए जाने से अब एमवी एक्ट उल्लंघन के मामलों में जुर्माना वसूलने को लेकर बदलाव किए गए हैं. दरअसल केन्द्र सरकार ने जन विश्वास अधिनियम 2026 जारी किया था. 24 जुलाई 2026 को इसकी अंतिम अधिसूचना जारी की जा चुकी है. इस अधिसूचना के बाद अब कई तरह के अपराधों को जुर्माना लगाए जाने योग्य नहीं रखा गया है. इन संशोधनों को देशभर में 15 अगस्त 2026 से लागू किया जाना है. इसकी अनुपालना में परिवहन विभाग ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. इसके तहत अब केवल 11 श्रेणी के अपराधों में ही मौके पर जुर्माना वसूल किया जा सकेगा. वहीं 3 श्रेणी के अपराधों में दूसरी बार या तीसरी बार अपराध दोहराने पर जुर्माना लगाया जाएगा. अन्य 27 तरह के प्रकरणों में अभी कार्रवाई कैसे की जाएगी, इसकी प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है. ऐसे प्रकरणों का संभवतया न्यायालय के जरिए समाधान होगा.

इन अपराधों में मौके पर हो सकेगा जुर्माना
- नाबालिग बच्चे या बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5 हजार रुपए जुर्माना
- बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5 हजार जुर्माना
- गलत तरीके से डीएल प्राप्त करना या फिर
- अयोग्य घोषित होने पर DL प्राप्त करना- 10 हजार रुपए जुर्माना
- मैन्युफैक्चरर, इम्पोर्टर या डीलर द्वारा वाहन में अल्टरेशन पर 1 लाख जुर्माना
- चैप्टर 7 के तहत गलत कम्पोनेंट उपयोग करने पर 1 लाख रुपए जुर्माना
- वाहन मालिक द्वारा खुद वाहन में अल्टरेशन करने पर 5 हजार जुर्माना
- तेज गति से वाहन चलाने पर 1 से 2 हजार रुपए जुर्माना
- दूसरी बार अपराध दोहराने पर लाइसेंस अयोग्य किया जा सकेगा
- वाहन चलाते मोबाइल उपयोग पर 1 से 5 हजार जुर्माना, दूसरी बार में 10 हजार जुर्माना
- वाहन से रेसिंग करने पर पहली बार में 5 हजार, दूसरी में 10 हजार जुर्माना
- फर्जी दस्तावेजों का उपयोग कर पंजीयन कराने पर वार्षिक टैक्स का 10 गुना जुर्माना
- वाहन की मैकेनिज्म से छेड़छाड़ करने पर 10 हजार रुपए जुर्माना

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3 अपराधों में लिखित चेतावनी, फिर जुर्माना
इसके अलावा 3 तरह के अपराधों में केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने पहली बार में केवल समझाइश करने या लिखित चेतावनी देने के निर्देश दिए हैं. यदि इसी अपराध को दोबारा दोहराया जाता है, तो उस स्थिति में वाहन चालक पर जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं तीसरी बार गलती करने पर जुर्माना और भी अधिक किया जाएगा.

इन अपराधों में दूसरी-तीसरी बार पर लगेगा जुर्माना
- सड़क सुरक्षा और वायु प्रदूषण अपराधों पर होगी कार्रवाई
- पहली बार लिखित चेतावनी, लेकिन दूसरी और तीसरी बार अपराध पर कार्रवाई
- ऐसे मामलों में 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा
- बिना पंजीयन गाड़ी चलाने पर पहली बार में 2 से 5 हजार जुर्माना
- दूसरी बार में 5 हजार, तीसरी बार अपराध करने पर 10 हजार जुर्माना
- इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता नहीं देने पर पहली बार में लिखित चेतावनी
- दूसरी या तीसरी बार अपराध दोहराने पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगेगा

ओवरलोड वाहनों से जुर्माना वसूली तय नहीं
हालांकि अभी भी करीब 27 तरह के अपराधों के मामलों में जुर्माना राशि वसूलने की प्रक्रिया तय नहीं हो सकी है. ओवरलोड वाहनों पर किए जाने वाले चालान की जुर्माना राशि किस तरह वसूल की जाएगी, इसका निर्धारण भी परिवहन विभाग ने नहीं किया है. ऐसे में माना जा रहा है कि ज्यादातर मामलों का निर्धारण अब कोर्ट प्रक्रिया के जरिए ही हो सकेगा.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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