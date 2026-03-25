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जयपुर के LPG यूजर्स के लिए अलर्ट! अब इस चीज के होने पर बंद होगा गैस कनेक्शन

Rajasthan News: जयपुर में “एक घर, एक गैस कनेक्शन” नियम लागू होने जा रहा है. PNG सुविधा वाले घरों में LPG कनेक्शन बंद किए जाएंगे. प्रशासन ने कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर सख्ती के निर्देश दिए, ताकि गैस सप्लाई बेहतर और संतुलित रह सके.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByDeepak Goyal
Published:Mar 25, 2026, 10:05 PM IST | Updated:Mar 25, 2026, 10:05 PM IST

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जयपुर के LPG यूजर्स के लिए अलर्ट! अब इस चीज के होने पर बंद होगा गैस कनेक्शन

LPG Gas Connection: जयपुर में अब एक ही घर में दो गैस कनेक्शन रखने की व्यवस्था पर रोक लगाने की तैयारी शुरू हो गई है. जिला प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि जिन घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा उपलब्ध है, वहां घरेलू एलपीजी कनेक्शन को नियमों के तहत बंद किया जाएगा. इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य गैस संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करना और जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक समय पर गैस की आपूर्ति पहुंचाना है. इस संबंध में जिला कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने कलेक्ट्रेट में आयोजित जिला गैस वितरण समिति की बैठक में गैस कंपनियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जिले में एलपीजी की सुचारु और निर्बाध सप्लाई प्रशासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी.

प्रशासन के अनुसार, शहर के कई इलाकों में PNG सुविधा होने के बावजूद लोग एलपीजी कनेक्शन भी बनाए रखते हैं, जिससे सप्लाई व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. इसी स्थिति को देखते हुए अब “एक घर, एक कनेक्शन” की व्यवस्था लागू करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं. बैठक में कलेक्टर ने पुलिस और प्रवर्तन टीमों को भी सख्त निर्देश दिए कि गैस की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और गैरकानूनी रीफिलिंग के मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाए. “ऑपरेशन प्रवर्तन सतर्क नागरिक, सुरक्षित शहर” के तहत नियमित निरीक्षण और कार्रवाई जारी है, ताकि गैस वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बनी रहे.

उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने 1445 और 112 जैसे हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की शिकायत का तुरंत समाधान किया जा सके. इसके अलावा, कलेक्टर के निर्देश पर उपखंड अधिकारियों द्वारा गैस एजेंसियों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है. इन निरीक्षणों में एजेंसियों के स्टॉक, सप्लाई व्यवस्था और उपभोक्ता शिकायतों की स्थिति का बारीकी से आकलन किया जा रहा है. अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि हर शिकायत का समय पर और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए.

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जिला प्रशासन का मानना है कि इस व्यवस्था से गैस वितरण प्रणाली अधिक संतुलित और प्रभावी बनेगी. साथ ही, इससे उन उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, जिन्हें समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिल पाता. आने वाले समय में इस निर्णय का असर शहर की गैस सप्लाई व्यवस्था में साफ तौर पर देखने को मिल सकता है.

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