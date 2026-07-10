/अब नहीं होगा क्रिकेट! NGT ने SMS स्टेडियम सहित 3 बड़े स्टेडियमों पर लगाई खेलने की रोक

NGT Order: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने पर्यावरणीय नियमों के पालन को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम और मुंबई के डॉ. डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में होने वाली सभी खेल गतिविधियों पर अंतरिम रोक लगा दी है. ट्रिब्यूनल ने साफ कहा है कि अगली सुनवाई 17 अगस्त तक या फिर उसकी विशेष अनुमति मिलने तक इन स्टेडियमों में कोई मैच या अन्य खेल आयोजन नहीं किया जाएगा. यह फैसला पर्यावरण से जुड़े पहले दिए गए निर्देशों का पालन नहीं होने और जवाब नहीं देने की वजह से लिया गया है.

पर्यावरणीय निर्देशों की अनदेखी पर सख्ती

NGT ने अपने आदेश में कहा कि इन स्टेडियमों को पहले भी कई बार नोटिस भेजे गए थे. नोटिस के जरिए ट्रिब्यूनल ने यह जानकारी मांगी थी कि पहले दिए गए पर्यावरण संबंधी निर्देशों का कितना पालन किया गया है. लेकिन बार-बार मौका मिलने के बावजूद संबंधित प्रबंधन की ओर से संतोषजनक जवाब पेश नहीं किया गया. इसी बात पर नाराजगी जताते हुए ट्रिब्यूनल ने यह अंतरिम आदेश जारी किया.

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भूजल बचाने और ट्रीटेड पानी के इस्तेमाल के दिए थे निर्देश

ट्रिब्यूनल ने पहले स्टेडियमों को भूजल का कम से कम उपयोग करने के लिए कहा था. साथ ही मैदानों की सिंचाई और रखरखाव के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) से निकलने वाले ट्रीटेड पानी का इस्तेमाल करने और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रभावी व्यवस्था बनाने के निर्देश भी दिए गए थे. NGT का उद्देश्य बड़े खेल परिसरों में पानी की बचत को बढ़ावा देना और भूजल पर निर्भरता कम करना है.

अगली सुनवाई में देना होगा जवाब

NGT ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण संरक्षण से जुड़े उसके आदेशों का पालन करना सभी संस्थाओं की जिम्मेदारी है. यदि कोई संस्था निर्देशों का पालन नहीं करती या समय पर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं करती, तो ट्रिब्यूनल जरूरी अंतरिम आदेश जारी कर सकता है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी. उस दिन संबंधित स्टेडियम प्रबंधन को यह बताना होगा कि पर्यावरणीय निर्देशों पर कितना काम किया गया है और उनका पालन किस स्तर तक हुआ है.

सुनवाई के बाद तय होगा आगे का फैसला

17 अगस्त की सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल स्टेडियम प्रबंधन की रिपोर्ट और जवाब का मूल्यांकन करेगा. इसके बाद ही यह फैसला लिया जाएगा कि खेल गतिविधियों पर लगी रोक हटाई जाएगी या फिर इसे आगे भी जारी रखा जाएगा. फिलहाल तीनों स्टेडियमों में किसी भी तरह का खेल आयोजन नहीं हो सकेगा.