सावधान राजस्थान! FASTag एनुअल पास के नाम पर बड़ा खेल! क्यूआर कोड स्कैन करते ही खाते से उड़ रहे रुपए

Rajasthan News: NHAI FASTag एनुअल पास के नाम पर साइबर ठग फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से ठगी कर रहे हैं. गूगल पर Sponsored लिंक से मिलती-जुलती साइट दिखाकर 3000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं. भुगतान के लिए दिए QR कोड से पैसे ठगों के खाते में जा रहे हैं. 

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published: Feb 13, 2026, 03:55 PM IST | Updated: Feb 13, 2026, 03:55 PM IST

Rajasthan FASTag Fraud: अगर आप अपने वाहन के लिए National Highways Authority of India (NHAI) का FASTag एनुअल पास बनवाने या रिन्यू कराने की सोच रहे हैं, तो जरा सावधान हो जाएं. साइबर ठगों ने लोगों को फंसाने के लिए NHAI के नाम से मिलती-जुलती फर्जी वेबसाइटें तैयार कर ली हैं और इनके जरिए ठगी की जा रही है.

इस मामले में राजस्थान पुलिस के डीजीपी (साइबर क्राइम) संजय अग्रवाल ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. उनका कहना है कि ऑनलाइन भुगतान करते समय थोड़ी सी लापरवाही भारी नुकसान करा सकती है.

गूगल पर ऊपर दिखती है फर्जी साइट
पुलिस के अनुसार साइबर अपराधी Google Ads और SEO जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर अपनी नकली वेबसाइटों को गूगल सर्च में सबसे ऊपर दिखा रहे हैं. कई बार लोग पहले दिख रहे लिंक को ही असली समझ लेते हैं और उस पर क्लिक कर देते हैं. ये लिंक 'Sponsored' होते हैं, लेकिन जल्दबाजी में लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते. इन वेबसाइटों का डिजाइन, रंग और लोगो असली NHAI साइट से काफी मिलता-जुलता होता है, जिससे धोखा हो जाता है.

क्यूआर कोड स्कैन करते ही खाते से कट जाते हैं पैसे
एडवाइजरी में बताया गया है कि ये फर्जी साइटें FASTag एनुअल पास के नाम पर करीब 3000 रुपए मांगती हैं. भुगतान के लिए क्यूआर कोड दिया जाता है. जैसे ही कोई व्यक्ति उस क्यूआर कोड को स्कैन करता है, रकम सीधे ठगों के खातों में चली जाती है. पुलिस ने साफ किया है कि सरकारी भुगतान कभी भी किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नहीं मांगा जाता.

मिलते-जुलते URL से रहें सावधान
पुलिस ने चेतावनी दी है कि annualtollpass.com या उससे मिलते-जुलते नामों वाली वेबसाइटें लोगों को भ्रमित कर रही हैं. इसलिए किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले वेबसाइट का पूरा पता ध्यान से जांच लें. छोटी सी स्पेलिंग की गलती भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है.

सिर्फ आधिकारिक प्लेटफॉर्म का करें उपयोग
FASTag पास लेने या रिन्यू कराने के लिए केवल अधिकृत प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करें. इसके लिए Rajmarg Yatra ऐप या संबंधित अधिकृत बैंक पोर्टल का उपयोग करना ही सुरक्षित है. किसी अनजान लिंक या वेबसाइट के जरिए भुगतान करना जोखिम भरा हो सकता है.

भुगतान से पहले नाम जरूर जांचें
ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के दौरान अगर स्क्रीन पर किसी निजी व्यक्ति का नाम दिखाई दे, तो तुरंत प्रक्रिया रोक दें. सरकारी शुल्क हमेशा अधिकृत संस्था के नाम पर ही लिया जाता है.

ठगी हो जाए तो तुरंत करें शिकायत
अगर कोई व्यक्ति इस तरह की साइबर ठगी का शिकार हो जाता है, तो बिना देरी किए शिकायत दर्ज करानी चाहिए. इसके लिए राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या Cyber Crime Portal पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें.

राजस्थान पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऑनलाइन लेन-देन के दौरान पूरी सतर्कता बरतें. किसी भी संदिग्ध वेबसाइट, लिंक या ऑफर से दूरी बनाए रखें, ताकि साइबर अपराध से बचा जा सके.

