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20 साल तक नहीं सुनी किसी ने, अब चुनाव में दिखाएंगे ताकत! 750 मतदाताओं का बड़ा फैसला

Rajasthan News: जयपुर नगर निगम वार्ड 59 की टोड़ावतो की ढाणी समेत आधा दर्जन ढाणियों के करीब 750 मतदाताओं ने सड़क की मांग को लेकर “रोड नहीं तो वोट नहीं” का ऐलान किया है. ग्रामीण 20 साल से पक्की सड़क का इंतजार कर रहे हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Pradeep kumar soni
Published:Sep 07, 2026, 11:21 PM IST | Updated:Sep 07, 2026, 11:21 PM IST
20 साल तक नहीं सुनी किसी ने, अब चुनाव में दिखाएंगे ताकत! 750 मतदाताओं का बड़ा फैसला
Image Credit: जयपुर नगर निगम वार्ड 59 की करीब 750 मतदाताओं ने निकाय चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया.

Jaipur News: जयपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 59 में निकाय चुनावों के बीच विकास से वंचित लोगों का गुस्सा सामने आया है. टोड़ावतो की ढाणी और आसपास की करीब आधा दर्जन ढाणियों के करीब 750 मतदाताओं ने “रोड नहीं तो वोट नहीं” का ऐलान करते हुए मतदान बहिष्कार की चेतावनी दी है. ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले करीब 20 साल से सड़क जैसी बुनियादी सुविधा के लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ.

20 साल से सड़क का इंतजार
ग्रामीणों का कहना है कि सड़क के लिए उनकी परेशानी कोई नई नहीं है. पिछले करीब दो दशक से वे लगातार जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के सामने अपनी मांग रखते आ रहे हैं. इसके बावजूद उनकी ढाणियों तक सुगम और पक्की सड़क नहीं पहुंच सकी. उनका आरोप है कि हर बार आश्वासन तो मिला, लेकिन जमीन पर काम नहीं हुआ.

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पहले ग्राम पंचायत, अब नगर निगम का हिस्सा
ग्रामीणों के मुताबिक यह इलाका पहले ग्राम पंचायत मुहाना का हिस्सा था. बाद में इसे जयपुर नगर निगम में शामिल कर दिया गया. लोगों को उम्मीद थी कि नगर निगम में शामिल होने के बाद इलाके में सड़क और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की स्थिति बेहतर होगी. लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि निगम का हिस्सा बनने के बाद भी उनकी सड़क की समस्या जस की तस बनी हुई है.

सरपंच से सांसद तक लगाई गुहार
ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने सड़क बनवाने के लिए कई स्तरों पर अपनी बात रखी. सरपंच से लेकर विधायक और सांसद तक से गुहार लगाई गई. बार-बार मांग उठाने के बावजूद सड़क निर्माण को लेकर कोई ठोस और स्थायी कार्रवाई नहीं हुई. इससे ग्रामीणों में लगातार नाराजगी बढ़ती गई.

निकाय चुनाव के बीच खुलकर सामने आया गुस्सा
अब निकाय चुनाव के बीच ग्रामीणों का यह गुस्सा खुलकर सामने आया है. लोगों का कहना है कि जब इतने साल तक उनकी बात नहीं सुनी गई तो चुनाव के समय वोट के जरिए विरोध जताना ही उनके पास एक रास्ता बचा है. इसी वजह से करीब 750 मतदाताओं ने मतदान बहिष्कार की चेतावनी दी है.

“रोड नहीं तो वोट नहीं” का ऐलान
ग्रामीणों ने साफ शब्दों में “रोड नहीं तो वोट नहीं” का नारा दिया है. करीब 750 मतदाताओं के इस फैसले ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. अब देखना होगा कि मतदान बहिष्कार की चेतावनी के बाद जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि ग्रामीणों की सड़क की समस्या दूर करने के लिए क्या कदम उठाते हैं.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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