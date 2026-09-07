/20 साल तक नहीं सुनी किसी ने, अब चुनाव में दिखाएंगे ताकत! 750 मतदाताओं का बड़ा फैसला

Jaipur News: जयपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 59 में निकाय चुनावों के बीच विकास से वंचित लोगों का गुस्सा सामने आया है. टोड़ावतो की ढाणी और आसपास की करीब आधा दर्जन ढाणियों के करीब 750 मतदाताओं ने “रोड नहीं तो वोट नहीं” का ऐलान करते हुए मतदान बहिष्कार की चेतावनी दी है. ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले करीब 20 साल से सड़क जैसी बुनियादी सुविधा के लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ.

20 साल से सड़क का इंतजार

ग्रामीणों का कहना है कि सड़क के लिए उनकी परेशानी कोई नई नहीं है. पिछले करीब दो दशक से वे लगातार जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के सामने अपनी मांग रखते आ रहे हैं. इसके बावजूद उनकी ढाणियों तक सुगम और पक्की सड़क नहीं पहुंच सकी. उनका आरोप है कि हर बार आश्वासन तो मिला, लेकिन जमीन पर काम नहीं हुआ.

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पहले ग्राम पंचायत, अब नगर निगम का हिस्सा

ग्रामीणों के मुताबिक यह इलाका पहले ग्राम पंचायत मुहाना का हिस्सा था. बाद में इसे जयपुर नगर निगम में शामिल कर दिया गया. लोगों को उम्मीद थी कि नगर निगम में शामिल होने के बाद इलाके में सड़क और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की स्थिति बेहतर होगी. लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि निगम का हिस्सा बनने के बाद भी उनकी सड़क की समस्या जस की तस बनी हुई है.

सरपंच से सांसद तक लगाई गुहार

ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने सड़क बनवाने के लिए कई स्तरों पर अपनी बात रखी. सरपंच से लेकर विधायक और सांसद तक से गुहार लगाई गई. बार-बार मांग उठाने के बावजूद सड़क निर्माण को लेकर कोई ठोस और स्थायी कार्रवाई नहीं हुई. इससे ग्रामीणों में लगातार नाराजगी बढ़ती गई.

निकाय चुनाव के बीच खुलकर सामने आया गुस्सा

अब निकाय चुनाव के बीच ग्रामीणों का यह गुस्सा खुलकर सामने आया है. लोगों का कहना है कि जब इतने साल तक उनकी बात नहीं सुनी गई तो चुनाव के समय वोट के जरिए विरोध जताना ही उनके पास एक रास्ता बचा है. इसी वजह से करीब 750 मतदाताओं ने मतदान बहिष्कार की चेतावनी दी है.

“रोड नहीं तो वोट नहीं” का ऐलान

ग्रामीणों ने साफ शब्दों में “रोड नहीं तो वोट नहीं” का नारा दिया है. करीब 750 मतदाताओं के इस फैसले ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. अब देखना होगा कि मतदान बहिष्कार की चेतावनी के बाद जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि ग्रामीणों की सड़क की समस्या दूर करने के लिए क्या कदम उठाते हैं.