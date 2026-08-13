/जयपुर में निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान! Gen-Z और छात्रों से की खास अपील

Nirmala Sitharaman: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को जयपुर के जवाहर नगर पहुंचीं, जहां उन्होंने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि देशभर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं और बड़े नेता भी इनमें शामिल हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि देश का युवा ही देश का भविष्य है, इसलिए युवाओं को बढ़-चढ़कर तिरंगा यात्रा में शामिल होना चाहिए. जयपुर पहुंचने पर सीतारमण ने यहां की चाय का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि जयपुर की चाय के बारे में काफी सुना था और यहां आकर पूरी टीम को चाय पिलाई. उन्होंने जयपुर को बहुत अच्छा शहर बताया.

संसद में विपक्ष के रवैये पर निशाना साधते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि विपक्ष के नेता बार-बार हाथ में संविधान की प्रति लेकर बात करते हैं, लेकिन संविधान पढ़ते नहीं हैं. उन्होंने कहा कि अपनी मांग रखने का भी एक तरीका होता है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वयं कहा है कि वे संसद में आकर जवाब देंगे, इसके बावजूद संसद नहीं चलने दी जा रही. संसद में कामकाज बाधित होने से जनता के पैसे की बर्बादी होती है और महत्वपूर्ण विधायी काम प्रभावित होते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष की भाषा पर सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करना कोई नई बात नहीं है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पद का सम्मान करना सभी का कर्तव्य है. विपक्ष को जब भी मौका मिलता है, वह अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करता है, लेकिन जनता और देश का युवा सब देख रहा है.

उन्होंने कहा कि संसद चलने से आम लोगों से जुड़े कई काम होते हैं, कानून बनते हैं और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है. संसद को बार-बार बाधित करना उचित नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष अपनी बात तो रखना चाहता है, लेकिन उसका जवाब सुनना नहीं चाहता और जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है.

Gen-Z और छात्रों से अपील

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने परीक्षा प्रक्रिया और छात्र आंदोलनों को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव की जरूरत है. जो छात्र राजनीति में आना चाहते हैं या परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें किसी भी राजनीतिक दल के बहकावे में नहीं आना चाहिए. उन्होंने Gen-Z से अपील की कि वे राजनीतिक दलों के प्रभाव में आए बिना अपने मुद्दों को समझें और तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखें.