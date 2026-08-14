/राजस्थान का सौभाग्य, डबल इंजन की सरकार, बावजूद इसके नहीं मिला कोई काबिल आईपीएस ! 2027 में किसी IPS को राष्ट्रपति और पुलिस सेवा पदक नहीं

Rajasthan News: स्वतंत्रता दिवस 2027 में देशभर के पुलिस, फायर, होमगार्ड, सिविल डिफेंस और करेक्शनल सर्विसेज के अधिकारियों-कर्मचारियों को पदकों से सम्मानित किया जाएगा. गृह मंत्रालय की जारी सूची में राजस्थान पुलिस के 16 अधिकारियों-कर्मचारियों को पुलिस सेवा में मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, जबकि 2 अधिकारियों को प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस से सम्मानित किया जाएगा.

इसके अलावा राजस्थान के एक होमगार्ड-सिविल डिफेंस कर्मी को भी मेरिटोरियस सर्विस मेडल दिया जाएगा. चर्चा इस बात की है कि डबल इंजन की सरकार होना प्रदेश का सौभाग्य है, लेकिन बावजूद इसके काबिल आईपीएस नहीं है ? बता दें कि गृह मंत्रालय द्वारा पदक लिस्ट 1 साल पहले की जारी कर दी जाती है.



स्वतंत्रता दिवस पर वीरता और उत्कृष्ट सेवा के लिए 2027 में दिए जाने वाले पुलिस पदकों की सूची सामने आ गई है. केंद्रीय गृह मंत्रालय की सूची के अनुसार पुलिस सेवा में देशभर में 272 गैलेंट्री मेडल, 83 प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस और 606 मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस दिए जाएंगे.

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राजस्थान की बात करें तो पुलिस सेवा में गैलेंट्री मेडल यानी वीरता पदक का कोई नाम नहीं है, लेकिन प्रदेश के 2 पुलिस अधिकारियों को प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस और 14 पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों को मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस के लिए चुना गया है. ऐसे में चर्चा इस बात है कि राजस्थान कैडर में आईपीएस के 222 पद स्वीकृत हैं और इनमें 213 पद भरे हुए हैं. फिर भी एक भी आईपीएस का नाम मेडल के लिए नहीं आया.

राजस्थान पुलिस - राष्ट्रपति पुलिस पदक

राजस्थान पुलिस - 14 उत्कृष्ट सेवा पदक

पुलिस गैलेंट्री मेडल - 0

होमगार्ड-सिविल डिफेंस -1 उत्कृष्ट सेवा पदक



इन दो अफसरों को राष्ट्रपति पदक

राजस्थान से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सुरेंद्र सिंह राणावत और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र कुमार भगत को राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया है.



इन 14 पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट सेवा पदक

वहीं उत्कृष्ट सेवा पदक पाने वाले राजस्थान पुलिस के अधिकारियों-कर्मचारियों में एडिशनल एसपी सुमित गुप्ता और दीक्षा कामरा, इंस्पेक्टर सज्जन कंवर, सब इंस्पेक्टर शेरू खान, एएसआई कुंजन शर्मा, महेश चंद और शिवराम, हेडकांस्टेबल ओम सिंह और पूरन बहादुर और कांस्टेबल नरेंद्र सिंह, गुरमेल सिंह, रामचंद्र सिंह, मंजू कुमारी, अजय कुमार, कांस्टेबल के नाम भी शामिल हैं.

होमगार्ड में इन्हें मिला पदक

राजस्थान को पुलिस सेवा के अलावा होमगार्ड और सिविल डिफेंस कैटेगरी में भी सम्मान मिला है. इस श्रेणी में राजस्थान के एक कर्मी को मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस दिया जाएगा.

देशभर का आंकड़ा

कुल 1057 पुलिस पदक

272- गेलेंट्री पदक

83 - राष्ट्रपति पुलिस पदक

606 - उत्कृष्ट सेवा पदक



स्वतंत्रता दिवस 2027 राजस्थान पुलिस के लिए भी सम्मान लेकर आया है. दो आरपीएस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक, 14 पुलिसकर्मियों को मेरिटोरियस सर्विस मेडल और होमगार्ड-सिविल डिफेंस से एक कर्मी को सम्मान मिलेगा. यह सूची राजस्थान पुलिस के अलग-अलग स्तर पर उत्कृष्ट सेवा देने वाले कर्मियों के योगदान की तस्वीर पेश करती है.