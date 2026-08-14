Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान का सौभाग्य, डबल इंजन की सरकार, बावजूद इसके नहीं मिला कोई काबिल आईपीएस ! 2027 में किसी IPS को राष्ट्रपति और पुलिस सेवा पदक नहीं

राजस्थान का सौभाग्य, डबल इंजन की सरकार, बावजूद इसके नहीं मिला कोई काबिल आईपीएस ! 2027 में किसी IPS को राष्ट्रपति और पुलिस सेवा पदक नहीं

स्वतंत्रता दिवस 2027 को लेकर केंद्र सरकार ने पुलिस, फायर, होमगार्ड, सिविल डिफेंस और करेक्शनल सर्विसेज के लिए पदकों की सूची जारी की है. राजस्थान पुलिस को इस बार 2 राष्ट्रपति पुलिस पदक और 14 उत्कृष्ट सेवा पदक मिले हैं, जबकि एक भी पुलिस गैलेंट्री मेडल राजस्थान के खाते में नहीं आया. होमगार्ड-सिविल डिफेंस श्रेणी में राजस्थान के 1 कर्मी को भी उत्कृष्ट सेवा पदक मिलेगा. बता दें कि गृह मंत्रालय द्वारा पदक लिस्ट 1 साल पहले की जारी कर दी जाती है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Vishnu Prakash Sharma
Published:Aug 14, 2026, 05:34 PM IST | Updated:Aug 14, 2026, 05:34 PM IST
राजस्थान का सौभाग्य, डबल इंजन की सरकार, बावजूद इसके नहीं मिला कोई काबिल आईपीएस ! 2027 में किसी IPS को राष्ट्रपति और पुलिस सेवा पदक नहीं
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: स्वतंत्रता दिवस 2027 में देशभर के पुलिस, फायर, होमगार्ड, सिविल डिफेंस और करेक्शनल सर्विसेज के अधिकारियों-कर्मचारियों को पदकों से सम्मानित किया जाएगा. गृह मंत्रालय की जारी सूची में राजस्थान पुलिस के 16 अधिकारियों-कर्मचारियों को पुलिस सेवा में मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, जबकि 2 अधिकारियों को प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस से सम्मानित किया जाएगा.

इसके अलावा राजस्थान के एक होमगार्ड-सिविल डिफेंस कर्मी को भी मेरिटोरियस सर्विस मेडल दिया जाएगा. चर्चा इस बात की है कि डबल इंजन की सरकार होना प्रदेश का सौभाग्य है, लेकिन बावजूद इसके काबिल आईपीएस नहीं है ? बता दें कि गृह मंत्रालय द्वारा पदक लिस्ट 1 साल पहले की जारी कर दी जाती है.

स्वतंत्रता दिवस पर वीरता और उत्कृष्ट सेवा के लिए 2027 में दिए जाने वाले पुलिस पदकों की सूची सामने आ गई है. केंद्रीय गृह मंत्रालय की सूची के अनुसार पुलिस सेवा में देशभर में 272 गैलेंट्री मेडल, 83 प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस और 606 मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस दिए जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

राजस्थान की बात करें तो पुलिस सेवा में गैलेंट्री मेडल यानी वीरता पदक का कोई नाम नहीं है, लेकिन प्रदेश के 2 पुलिस अधिकारियों को प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस और 14 पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों को मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस के लिए चुना गया है. ऐसे में चर्चा इस बात है कि राजस्थान कैडर में आईपीएस के 222 पद स्वीकृत हैं और इनमें 213 पद भरे हुए हैं. फिर भी एक भी आईपीएस का नाम मेडल के लिए नहीं आया.

राजस्थान पुलिस - राष्ट्रपति पुलिस पदक
राजस्थान पुलिस - 14 उत्कृष्ट सेवा पदक
पुलिस गैलेंट्री मेडल - 0
होमगार्ड-सिविल डिफेंस -1 उत्कृष्ट सेवा पदक

इन दो अफसरों को राष्ट्रपति पदक
राजस्थान से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सुरेंद्र सिंह राणावत और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र कुमार भगत को राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया है.

इन 14 पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट सेवा पदक
वहीं उत्कृष्ट सेवा पदक पाने वाले राजस्थान पुलिस के अधिकारियों-कर्मचारियों में एडिशनल एसपी सुमित गुप्ता और दीक्षा कामरा, इंस्पेक्टर सज्जन कंवर, सब इंस्पेक्टर शेरू खान, एएसआई कुंजन शर्मा, महेश चंद और शिवराम, हेडकांस्टेबल ओम सिंह और पूरन बहादुर और कांस्टेबल नरेंद्र सिंह, गुरमेल सिंह, रामचंद्र सिंह, मंजू कुमारी, अजय कुमार, कांस्टेबल के नाम भी शामिल हैं.

होमगार्ड में इन्हें मिला पदक
राजस्थान को पुलिस सेवा के अलावा होमगार्ड और सिविल डिफेंस कैटेगरी में भी सम्मान मिला है. इस श्रेणी में राजस्थान के एक कर्मी को मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस दिया जाएगा.

देशभर का आंकड़ा
कुल 1057 पुलिस पदक
272- गेलेंट्री पदक
83 - राष्ट्रपति पुलिस पदक
606 - उत्कृष्ट सेवा पदक

स्वतंत्रता दिवस 2027 राजस्थान पुलिस के लिए भी सम्मान लेकर आया है. दो आरपीएस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक, 14 पुलिसकर्मियों को मेरिटोरियस सर्विस मेडल और होमगार्ड-सिविल डिफेंस से एक कर्मी को सम्मान मिलेगा. यह सूची राजस्थान पुलिस के अलग-अलग स्तर पर उत्कृष्ट सेवा देने वाले कर्मियों के योगदान की तस्वीर पेश करती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

Jaipur Teej Festival 2026: चांदी की पालकी, हाथी-ऊंट...जयपुर की तीज सवारी बनेगी सबसे बड़ा आकर्षण

जयपुर में हाथियों का शाही रैंप वॉक, 62 किलो चांदी के गहनों से सजे गजराजों ने लूटी महफिल

Jaipur Teej 2026: आखिर क्यों निकाली जाती है 300 साल पुरानी तीज की शाही सवारी?

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Rajasthan news
Jaipur news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान का सौभाग्य, डबल इंजन की सरकार, बावजूद इसके नहीं मिला कोई काबिल आईपीएस ! 2027 में किसी IPS को राष्ट्रपति और पुलिस सेवा पदक नहीं
2
3
4
5