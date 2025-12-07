Zee Rajasthan
'नो तिलक–नो एंट्री' जयपुर में पहली बार लागू हुआ ऐसा नियम, हर तरफ फैली सनसनी!

Rajasthan News: जयपुर में पहली बार धार्मिक आयोजन में प्रवेश के लिए तिलक अनिवार्य किया गया है. 15–21 दिसंबर को मानसरोवर VT रोड पर होने वाली श्रीमद्भागवत कथा में बिना तिलक कोई प्रवेश नहीं पाएगा. आचार्य ने इसे संस्कृति और सम्मान का प्रतीक बताते हुए नो तिलक, नो एंट्री का संदेश दिया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Deepak Goyal
Published: Dec 07, 2025, 07:35 PM IST | Updated: Dec 07, 2025, 07:35 PM IST

'नो तिलक–नो एंट्री' जयपुर में पहली बार लागू हुआ ऐसा नियम, हर तरफ फैली सनसनी!

Jaipur News: शहर में पहली बार ऐसा धार्मिक आयोजन होने जा रहा है, जहां बिना तिलक लगाए किसी भी व्यक्ति को कथा स्थल में प्रवेश नहीं मिलेगा. प्रसिद्ध आध्यात्मिक प्रवचनकार आचार्य देवकीनंदन ठाकुर ने साफ कहा है जो तिलक नहीं लगाएगा, उसे कथा में प्रवेश नहीं मिलेगा. 15 से 21 दिसंबर तक मानसरोवर मेला ग्राउंड, वीटी रोड पर होने वाली 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के लिए यह विशेष नियम लागू किया गया है. देवकीनंदन ठाकुर ने कहा तिलक हमारे सम्मान और संस्कृति का चिह्न है. जो धर्म से जुड़े, वह तिलक अवश्य लगाए.

शहर में पहली बार किसी धार्मिक आयोजन में प्रवेश के लिए तिलक अनिवार्य किया गया है. मानसरोवर स्थित वीटी रोड मेला ग्राउंड में 15 से 21 दिसंबर तक होने वाली श्रीमद्भागवत कथा में बिना तिलक लगाए कोई भी श्रद्धालु कथा स्थल में प्रवेश नहीं कर सकेगा. यह बात कथावाचक आध्यात्मिक आचार्य देवकीनंदन ठाकुर ने स्वयं जयपुर में की. देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि तिलक हमारी पहचान, संस्कृति और सम्मान का प्रतीक है. सनातन परंपरा में तिलक केवल धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि संकल्प और आस्था का चिह्न है. उन्होंने स्पष्ट कहा “नो तिलक, नो एंट्री… जो तिलक लगाकर नहीं आएगा, उसे कथा स्थल पर प्रवेश नहीं मिलेगा.” मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज अधिकांश परिवार आर्थिक और सामाजिक व्यस्तताओं में उलझ गए हैं, जिसके कारण बच्चों को धार्मिक ग्रंथों वेद, पुराण, गीता, रामायण आदि का सही ज्ञान नहीं मिल पा रहा. उन्होंने कहा कि अन्य समुदायों के बच्चे अपने धार्मिक सिद्धांतों के प्रति सजग रहते हैं, जबकि हमारे यहां नई पीढ़ी अपनी ही परंपरा से कमजोर होती जा रही है. बच्चा विज्ञान और तकनीक में तो निपुण हो जाता है, लेकिन परिवार, सहनशीलता और अपने दायित्व को समझने की क्षमता उतनी नहीं विकसित कर पाता. अध्यात्म वही शक्ति है, जो परिवार और समाज को मजबूत बनाती है.”

कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने जयपुरवासियों से आग्रह किया कि कथा में केवल मनोरंजन के भाव से न आएं, बल्कि संस्कृति का सम्मान करते हुए विधि–विधान से शामिल हों. उन्होंने युवाओं से कहा प्रतिष्ठा अपने लिए नहीं, समाज और धर्म के लिए बनाई जाए. यदि धर्म और राष्ट्र सर्वोपरि हैं, तो कथा में शामिल होना चाहिए.” मीडिया से बातचीत में उन्होंने इतिहास और वर्तमान परिस्थितियों पर तीखे सवाल उठाए. उन्होंने कहा भारत में दो प्रकार के मुस्लिम हैं. एक वे जो बहुत अच्छे हैं, जो जानते हैं कि उनके पूर्वज सनातनी थे. और दूसरे वे, जो राजनीति में रहकर बाबर का विचार जिंदा रखना चाहते हैं. उन्होंने सवाल उठाया आप अब्दुल कलाम क्यों नहीं बनना चाहते? आपको बाबर क्यों बनना है? अगर आप बाबर का चरित्र पढ़ें, तो समझ में आएगा कि वह यहां किस उद्देश्य से आया. उन्होंने कहा कि सनातन को दबाने की कोशिश करने वालों को यह जान लेना चाहिए कि हिंदू सहनशील जरूर है, लेकिन डरता नहीं. दिल्ली में हाल ही हुए ब्लास्ट और उसमें डॉक्टर–वकीलों के कथित शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह विचारधारा घर और समाज को नष्ट कर रही है. उन्होंने कहा जब बुरे विचारों का दमन किया जाता है, तो हमें कट्टर कह दिया जाता है. लेकिन हमारी बेटी, रोटी, जमीन और देश को बचाने के लिए जो करना पड़ेगा, हमें करना होगा. गौ–हत्या, वृद्ध आश्रमों की बढ़ती संख्या, गंगा की स्थिति और सांस्कृतिक विकृति पर उन्होंने कहा कि जिसने गंगा, गाय और भारत माता को छोड़ा है, वह अपनी मूल परंपरा से कट गया है.

बहरहाल, बॉलीवुड ने तिलक, कलावा और शिखा को मनोरंजन व ढोंग बताकर संस्कृति को अपमानित किया. उन्होंने कहा अच्छी बात यह है कि मगर अब धर्माचार्यों के सही ज्ञान ने लोगों को जागरूक किया है. वृंदावन में देखिए अधिकांश लोग तिलक में रहते हैं, शिखा रखने की परंपरा भी लौट रही है.

