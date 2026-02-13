Zee Rajasthan
थर्ड ग्रेड शिक्षकों के नहीं होंगे तबादले! ट्रांसफर पॉलिसी अभी प्रक्रियाधीन

Rajasthan News: विधानसभा में थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों को लेकर हंगामा हुआ. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि ट्रांसफर पॉलिसी बनने के बाद ही तबादलों पर फैसला होगा. नेता प्रतिपक्ष ने सवा दो साल में नीति नहीं बनने पर सरकार को घेरा. फिलहाल शिक्षकों को इंतजार करना होगा.

Published: Feb 13, 2026, 10:11 PM IST | Updated: Feb 13, 2026, 10:11 PM IST

Third Grade Teacher Transfer: थर्ड शिक्षकों के तबादलों की गूंज विधानसभा में भी सुनाई दी. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और नेता प्रतिपक्ष के बीच इसे लेकर तीखी नोकझोंक हुई. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ट्रांसफर पॉलिसी बनने के बाद तबादलों पर विचार करने की बात कही, तो विपक्ष की ओर से हंगामा देखने को मिला.

नहीं होंगे तबादले, मंत्री बोले बना रहे हैं ट्रांसफर पॉलिसी
तबादलों का इंतजार कर रहे थर्ड ग्रेड टीचर्स को सरकार की ओर से कोई राहत नहीं मिलती दिखाई दे रही. विधानसभा में इस मुद्दे पर पक्ष-प्रतिपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिली.

भाजपा विधायक गोविंद प्रसाद के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि तबादला नीति बनने के बाद ही ग्रेड थर्ड शिक्षकों के तबादलों पर सरकार विचार करेगी. इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवा दो साल बाद भी तबादला नीति नहीं बनाने पर सवाल उठाए. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पलटवार किया. दिलावर बोले, भाजपा राज में 2018 में तो 2200 से ज्यादा तबादले किए थे, कांग्रेस राज में तो एक भी थर्ड ग्रेड शिक्षक का तबादला नहीं किया, आपको कौन रोक रहा था?

तबादलों पर प्रतिबंध, सक्षम स्तर से अनुमति के बाद ही हुए तबादले
मदन दिलावर ने कहा, शिक्षा विभाग तबादला नीति बनाने की प्रक्रिया में जुटा है. प्रशासनिक सुधार विभाग ने तबादलों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया हुआ है. सक्षम स्तर से अनुमोदन के बाद तबादले किए जाते हैं. अब तक सक्षम स्तर से मंजूरी के बाद ही थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले किए गए थे. शिक्षा मंत्री बोले— ग्रेड थर्ड शिक्षकों के जिलों से बाहर तबादलों का कोई प्रावधान नहीं होता. तबादला नीति फाइनल होने के बाद ही इस पर विचार करेंगे.

जूली ने घेरा, सवा दो साल हुए, क्यों नहीं बना पाए पॉलिसी
शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा कि 2018 में एक जिले से दूसरे जिले में तबादलों पर शिक्षकों की वरिष्ठता प्रभावित हुई थी. वरिष्ठता प्रभावित होने के लिए अंडरटेकिंग ली गई थी, उसके आधार पर तबादले किए थे. इस पर भाजपा विधायक गोविंद प्रसाद ने 2018 में तबादलों का आधार और आगे तबादले करने के बारे में पूछा, तो दिलावर ने कहा कि ग्रेड थर्ड के तबादले करने का कोई प्रावधान नहीं होता है. फिर भी तत्कालीन सरकार ने एक कट ऑफ डेट देकर रास्ता निकाला था. अभी हमारी तबादला नीति प्रक्रियाधीन है. तबादला नीति जब फाइनल होगी, उसके आधार पर आगे विचार करेंगे. इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले कि सरकार ग्रेड थर्ड शिक्षकों को गुमराह कर रही, सरकार बताए कि आखिर वह तबादला नीति कब बनाएगी.

दिलावर के जवाब पर नेता प्रतिपक्ष ने आपत्ति की. जूली बोले, क्या ग्रेड थर्ड शिक्षकों को सरकार गुमराह कर रही है? आपने पार्टी के घोषणा पत्र में यह कहा था कि हम तबादला नीति बनाएंगे. आधा समय बीत चुका है, सवा दो साल से ज्यादा का समय हो चुका, कब तक तबादला नीति बनेगी, कब ट्रांसफर होंगे?

सबसे बड़ा काडर, बरसों से इंतजार
थर्ड ग्रेड टीचर्स शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा काडर है. दो लाख से ज्यादा तृतीय श्रेणी शिक्षक हैं. सवा दो साल से इन शिक्षकों को ट्रांसफर का इंतजार है. अब मंत्री के ताजा बयान से साफ है कि उन्हें तबादला नीति के बनने तक और इंतजार करना पड़ेगा.

