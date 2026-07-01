/घुमंतू और अर्धघुमंतू समाज के CM आवास कूच के दौरान पुलिस पर पथराव, लाठीचार्ज और आंसू गैस से मची भगदड़

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Nomadic Communities Protest: जयपुर में बुधवार शाम घुमंतू और अर्धघुमंतू समाज की महापंचायत के बाद माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया. 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर आयोजित महापंचायत खत्म होने के बाद प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने लगे. पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की हुई और देखते ही देखते मामला पथराव तक पहुंच गया. हालात बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े. इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि पुलिस ने 12 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर स्थिति पर काबू पा लिया.
10 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर जुटा था समाज
घुमंतू और अर्धघुमंतू समाज की ओर से बुधवार को जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में महापंचायत आयोजित की गई थी. समाज के लोग 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर बड़ी संख्या में यहां पहुंचे थे. सभा समाप्त होने के बाद शाम करीब 6 बजे प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री आवास तक मार्च निकालने का ऐलान कर दिया.
बैरिकेडिंग पर रुका काफिला, फिर बढ़ा विवाद
प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने पहले से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे. मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेड्स लगाए गए थे. जैसे ही प्रदर्शनकारी आगे बढ़े और बैरिकेड्स पार करने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें रोक दिया. इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हुई, जो कुछ ही देर में धक्का-मुक्की में बदल गई.
पथराव के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज
स्थिति अचानक बिगड़ गई और कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया. आरोप है कि कुछ लोगों ने आसपास मौजूद स्थानीय लोगों के साथ भी अभद्रता की. हालात को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ने पहले समझाने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ के नहीं मानने पर लाठीचार्ज करना पड़ा. इसके साथ ही भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए.
कई पुलिसकर्मी घायल, 12 से ज्यादा हिरासत में
पथराव के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आईं. इसके बाद पूरे इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया. इनमें डीएनटी समाज के प्रदेश अध्यक्ष रतन नाथ कालबेलिया भी शामिल बताए जा रहे हैं.
पुलिस ने कही यह बात
डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने बताया कि प्रदर्शनकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल की सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात भी करवाई गई थी, जहां उनकी मांगों पर सकारात्मक चर्चा हुई थी. इसके बावजूद कुछ लोग अचानक उग्र हो गए और बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश करने लगे. पुलिस का कहना है कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और पूरे मामले की जांच की जा रही है.
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