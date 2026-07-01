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घुमंतू और अर्धघुमंतू समाज के CM आवास कूच के दौरान पुलिस पर पथराव, लाठीचार्ज और आंसू गैस से मची भगदड़

Rajasthan News: जयपुर में 10% आरक्षण की मांग को लेकर हुई घुमंतू और अर्धघुमंतू समाज की महापंचायत के बाद प्रदर्शन उग्र हो गया. मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई. पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया. 12 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshutosh Sharma
Published: Jul 01, 2026, 09:50 PM|Updated: Jul 01, 2026, 09:50 PM
घुमंतू और अर्धघुमंतू समाज के CM आवास कूच के दौरान पुलिस पर पथराव, लाठीचार्ज और आंसू गैस से मची भगदड़
Image Credit: सीएम आवास की ओर कूच के दौरान पथराव और लाठीचार्ज का दृश्यSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Nomadic Communities Protest: जयपुर में बुधवार शाम घुमंतू और अर्धघुमंतू समाज की महापंचायत के बाद माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया. 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर आयोजित महापंचायत खत्म होने के बाद प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने लगे. पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की हुई और देखते ही देखते मामला पथराव तक पहुंच गया. हालात बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े. इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि पुलिस ने 12 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर स्थिति पर काबू पा लिया.

10 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर जुटा था समाज
घुमंतू और अर्धघुमंतू समाज की ओर से बुधवार को जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में महापंचायत आयोजित की गई थी. समाज के लोग 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर बड़ी संख्या में यहां पहुंचे थे. सभा समाप्त होने के बाद शाम करीब 6 बजे प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री आवास तक मार्च निकालने का ऐलान कर दिया.

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बैरिकेडिंग पर रुका काफिला, फिर बढ़ा विवाद
प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने पहले से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे. मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेड्स लगाए गए थे. जैसे ही प्रदर्शनकारी आगे बढ़े और बैरिकेड्स पार करने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें रोक दिया. इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हुई, जो कुछ ही देर में धक्का-मुक्की में बदल गई.

पथराव के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज
स्थिति अचानक बिगड़ गई और कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया. आरोप है कि कुछ लोगों ने आसपास मौजूद स्थानीय लोगों के साथ भी अभद्रता की. हालात को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ने पहले समझाने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ के नहीं मानने पर लाठीचार्ज करना पड़ा. इसके साथ ही भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए.

कई पुलिसकर्मी घायल, 12 से ज्यादा हिरासत में
पथराव के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आईं. इसके बाद पूरे इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया. इनमें डीएनटी समाज के प्रदेश अध्यक्ष रतन नाथ कालबेलिया भी शामिल बताए जा रहे हैं.

पुलिस ने कही यह बात
डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने बताया कि प्रदर्शनकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल की सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात भी करवाई गई थी, जहां उनकी मांगों पर सकारात्मक चर्चा हुई थी. इसके बावजूद कुछ लोग अचानक उग्र हो गए और बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश करने लगे. पुलिस का कहना है कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और पूरे मामले की जांच की जा रही है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.Read More

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