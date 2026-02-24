Zee Rajasthan
राजस्थान में NSUI का अर्धनग्न प्रदर्शन, विनोद जाखड़ ने भी दिया अल्टीमेटम

Rajasthan News: जयपुर में NSUI ने राजस्थान विश्वविद्यालय में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया. इसी बीच IYC अध्यक्ष उदय भानु चिब और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने लोकतंत्र पर हमला बताते हुए विरोध जताया और उनकी जल्द रिहाई की मांग की.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByDinesh Tiwari
Published:Feb 24, 2026, 05:23 PM IST | Updated:Feb 24, 2026, 05:23 PM IST

राजस्थान में NSUI का अर्धनग्न प्रदर्शन, विनोद जाखड़ ने भी दिया अल्टीमेटम

Rajasthan NSUI Protest: राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर हाल ही में छात्रों और युवा नेताओं द्वारा किया गया प्रदर्शन एक बार फिर सुर्खियों में है. National Students' Union of India (NSUI) ने यहां अपने विरोध-प्रदर्शन को लेकर बड़ी आवाज उठाई. NSUI ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेशभर के युवाओं के साथ मिलकर प्रदर्शन किया और कई गंभीर मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा.

सबसे मुख्य मांग रही 'विमर्श शुल्क' के नाम पर वसूले गए 223 करोड़ रुपये को वापस करने की मांग. छात्र नेताओं का कहना है कि यह शुल्क छात्रों से अनुचित तरीके से वसूला गया है और इसका सही उपयोग नहीं किया गया. उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से स्पष्ट जवाब और इस राशि की वापसी की माँग की.

NSUI ने यह भी जोर देकर कहा कि राजस्थान विश्वविद्यालय में डॉ. भीमराव अंबेडकर पीठ को पुनः शुरू किया जाना चाहिए ताकि समाज के कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को बेहतर सहायता मिल सके. इसके अलावा उन्होंने सीबीआई जांच, विषम शुल्क वापसी, छात्रसंघ चुनाव बहाल करने, OMR प्रकरण की निष्पक्ष जांच और शिक्षक भर्ती सहित RPSC के पुनर्गठन जैसे अन्य मुद्दों को भी मुख्य एजेंडा बनाया.

प्रदर्शन का नेतृत्व NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश चौधरी ने किया. उन्होंने कहा कि युवा और विद्यार्थी भविष्य के निर्माता हैं, इसलिए उनके साथ किसी भी तरह के अन्याय को सहन नहीं किया जाएगा. छात्रों ने शांति पूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखा और प्रशासन से समाधान की उम्मीद जताई.

इसी बीच Indian Youth Congress के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब का मामला भी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है. चिब को 'शर्टलेस प्रोटेस्ट' के मामले में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो India AI Impact Summit 2026 के दौरान आयोजित किया गया था. पुलिस का आरोप है कि इस प्रदर्शन से सुरक्षा और कानून व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन हुआ, इसलिए उन्हें हिरासत में लिया गया है.

पुलिस के बयान के अनुसार चिब को तुड़क मार्ग पुलिस स्टेशन में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया और शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. पुलिस ने मामले में उनके खिलाफ कई धाराओं के तहत आरोप भी जोड़े हैं, जिनमें संगठित साजिश और सार्वजनिक कार्य में बाधा डालना शामिल है.

इसी गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है. कांग्रेस पार्टी ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र पर प्रत्यक्ष चोट बताया है. वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह एक शांतिपूर्ण राजनीतिक आवाज उठाने के लिए कठोर कदम है और इससे युवा वर्ग की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है. उन्होंने कहा कि सरकार को लोकतंत्र के मूल्यों का सम्मान करना चाहिए और युवा नेताओं को दबाया नहीं जाना चाहिए.

कांग्रेस नेता ने चिब को बब्बर शेर तक कहा और पुलिस की कार्रवाई की जमकर निंदा की. पार्टी का यह भी कहना है कि यदि चिब और अन्य कार्यकर्ताओं को जल्द रिहा नहीं किया गया, तो कांग्रेस और NSUI दोनों मिलकर और अधिक व्यापक आंदोलन करेंगे. उन्होंने पटियाला कोर्ट जाकर चिब से मुलाकात भी की और भरोसा दिलाया कि यह संघर्ष सत्य और न्याय की जीत तक जारी रहेगा.

अंत में, राज्य और राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर युवा नेताओं के आंदोलनों ने साफ कर दिया है कि छात्र और युवा वर्ग अपनी मांगों और आवाज को मजबूती से उठाना चाहते हैं. चाहे वह शुल्क में भ्रष्टाचार हो या राजनीतिक विरोध, वे अपने अधिकारों और भविष्य के लिए संघर्ष करने से डरते नहीं हैं. कहा जा रहा है कि मामला आगे और गंभीर हो सकता है, इसके लिए जांच जारी है और संबंधित पक्षों के बयान सामने आने पर इस मामले में ताजा अपडेट मिल सकते हैं.

