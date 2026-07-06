/Rajasthan: NSUI का बड़ा ऐलान, अब मोबाइल ऐप से होंगे देशभर में संगठन के चुनाव

Rajasthan News: यूथ कांग्रेस के बाद अब NSUI भी देशभर में अपने आंतरिक चुनाव कराएगी. दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में NSUI ने चुनाव प्रक्रिया का ऐलान करते हुए बताया कि संगठन के सभी स्तरों पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराए जाएंगे.

NSUI ने बताया कि सबसे पहले देशभर की यूनिवर्सिटियों में इलेक्शन के जरिए यूनिट का गठन किया जाएगा. इसके बाद जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों पर चुनाव होंगे. अलग-अलग राज्यों में चुनाव कार्यक्रम जारी किए जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

3 साल की मेंबरशिप फीस

संगठन के अनुसार, पूरी चुनाव प्रक्रिया मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए संपन्न होगी. चुनाव लड़ने के लिए 16 से 27 वर्ष तक के छात्र पात्र होंगे. NSUI की तीन साल की मेंबरशिप फीस 45 रुपये निर्धारित की गई है. मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए चुनाव होंगे.

पहला बड़ा संगठनात्मक अभियान

NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के कार्यभार संभालने के बाद यह पहला बड़ा संगठनात्मक अभियान माना जा रहा है. राजस्थान सहित कई राज्यों में संगठन के नए पदाधिकारियों का चयन भी इसी चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से होगा. राजस्थान में NSUI के प्रदेश अध्यक्ष का पद भी लंबे समय से खाली है, ऐसे में चुनाव के बाद नए नेतृत्व के सामने आने की संभावना है.

NSUI ने पीसी में लगाए आरोप

प्रेस कॉन्फ्रेंस में NSUI ने आरोप लगाया कि देशभर के अधिकांश विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं. संगठन का कहना है कि छात्र राजनीति को मजबूत करने और छात्रों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने के लिए विश्वविद्यालयों में नियमित छात्रसंघ चुनाव होना जरूरी है.

साल 2023 के बाद नहीं हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी में चुनाव

राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें तो साल 2023 के बाद कोई चुनाव नहीं हुए हैं. कई बार अलग-अलग छात्र संगठनों की ओर से चुनावों की मांग को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी में आंदोलन भी किए गए हैं, लेकिन अब NSUI ने संगठन के आंतरिक चुनाव कराने की घोषणा की है. NSUI देश भर की यूनिवर्सिटियों में चुनाव करवाएगी. NSUI देश भर में संगठन से युवाओं को जोड़ने का कोशिश करेगी.