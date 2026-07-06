Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /Rajasthan: NSUI का बड़ा ऐलान, अब मोबाइल ऐप से होंगे देशभर में संगठन के चुनाव

Rajasthan: NSUI का बड़ा ऐलान, अब मोबाइल ऐप से होंगे देशभर में संगठन के चुनाव

यूथ कांग्रेस के बाद अब NSUI ने भी देशभर में अपने संगठनात्मक चुनाव कराने का ऐलान किया है. चुनाव यूनिवर्सिटी यूनिट से लेकर जिला और प्रदेश अध्यक्ष तक सभी स्तरों पर मोबाइल ऐप के जरिए कराए जाएंगे. 16 से 27 वर्ष के छात्र चुनाव लड़ सकेंगे और 3 साल की सदस्यता फीस 45 रुपये तय की गई है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byVishnu Sharma
Published: Jul 06, 2026, 02:52 PM|Updated: Jul 06, 2026, 02:52 PM
Rajasthan: NSUI का बड़ा ऐलान, अब मोबाइल ऐप से होंगे देशभर में संगठन के चुनाव
Image Credit: NSUISource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: यूथ कांग्रेस के बाद अब NSUI भी देशभर में अपने आंतरिक चुनाव कराएगी. दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में NSUI ने चुनाव प्रक्रिया का ऐलान करते हुए बताया कि संगठन के सभी स्तरों पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराए जाएंगे.

NSUI ने बताया कि सबसे पहले देशभर की यूनिवर्सिटियों में इलेक्शन के जरिए यूनिट का गठन किया जाएगा. इसके बाद जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों पर चुनाव होंगे. अलग-अलग राज्यों में चुनाव कार्यक्रम जारी किए जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

3 साल की मेंबरशिप फीस
संगठन के अनुसार, पूरी चुनाव प्रक्रिया मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए संपन्न होगी. चुनाव लड़ने के लिए 16 से 27 वर्ष तक के छात्र पात्र होंगे. NSUI की तीन साल की मेंबरशिप फीस 45 रुपये निर्धारित की गई है. मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए चुनाव होंगे.

पहला बड़ा संगठनात्मक अभियान
NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के कार्यभार संभालने के बाद यह पहला बड़ा संगठनात्मक अभियान माना जा रहा है. राजस्थान सहित कई राज्यों में संगठन के नए पदाधिकारियों का चयन भी इसी चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से होगा. राजस्थान में NSUI के प्रदेश अध्यक्ष का पद भी लंबे समय से खाली है, ऐसे में चुनाव के बाद नए नेतृत्व के सामने आने की संभावना है.

NSUI ने पीसी में लगाए आरोप
प्रेस कॉन्फ्रेंस में NSUI ने आरोप लगाया कि देशभर के अधिकांश विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं. संगठन का कहना है कि छात्र राजनीति को मजबूत करने और छात्रों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने के लिए विश्वविद्यालयों में नियमित छात्रसंघ चुनाव होना जरूरी है.

साल 2023 के बाद नहीं हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी में चुनाव
राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें तो साल 2023 के बाद कोई चुनाव नहीं हुए हैं. कई बार अलग-अलग छात्र संगठनों की ओर से चुनावों की मांग को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी में आंदोलन भी किए गए हैं, लेकिन अब NSUI ने संगठन के आंतरिक चुनाव कराने की घोषणा की है. NSUI देश भर की यूनिवर्सिटियों में चुनाव करवाएगी. NSUI देश भर में संगठन से युवाओं को जोड़ने का कोशिश करेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

दौसा में राज्यवर्धन राठौड़ का कांग्रेस पर हमला, बोले- भाजपा शिलान्यास करती है तो उद्घाटन भी करती है

PM मोदी के रिफाइनरी उद्घाटन पर डोटासरा का हमला, बोले- BJP सरकार की गलत नीति के कारण 80 हजार करोड़ रुपए लगे

PM मोदी को सुनने साइकिल और ऊंट पर पहुंचे BJP कार्यकर्ता, देखें तस्वीरें

ट्रेंडिंग न्यूज़

चंबल नदी के मगरमच्छ ने जबड़े में जकड़ा हाथ, खुराक बनाने के लिए पानी में खींचा, इस ट्रिक से बमुश्किल बची जान

बाड़मेर में क्रूड ऑयल लीकेज, बोथिया गांव में पाइपलाइन फटने से खेतों में फैला तेल

कोटपुतली में सौतेले पिता ने की 4 साल के मासूम की बेरहमी से मौत, बाद में शव को दफनाया

राजस्थान में अगले 5 दिन मानसून का महाअटैक! जयपुर-अलवर समेत 30 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के इन जिलों में आज गरजेंगे बादल, गिरेगी बिजली, IMD ने जारी किया अलर्ट

राजस्थान में बारिश का दौर जारी! 26 जिलों में बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट

भरतपुर में जमीन विवाद में स्कॉर्पियो से कुचलकर युवक की हत्या, 13 लोग गंभीर घायल

सवाई माधोपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक की टक्कर से महिला मजदूर की दर्दनाक मौत, पुलिस पर भी लगे आरोप

राजस्थान में मानसून का महाअलर्ट! 6 जुलाई से बदलेगा मौसम, इन संभागों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

दिल दहला देने वाली वारदात! दोस्त ने ही कर दी हत्या, झाड़ियों में मिला छात्र का शव

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक्टिव! 4-5 दिन झमाझम बरसेंगे मेघ, कई जिलों में अतिभारी बारिश की चेतावनी

मानसून की पहली बारिश में ही बह गई मानसरोवर की सड़कें, रोड धंसने से बना बड़ा गड्ढा

'राहुल गांधी गंभीर नेता नहीं'... जोधपुर में कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान

बाड़मेर में दर्दनाक हादसा, मेडिकल स्टोर पर गलत इंजेक्शन लगने से युवक की मौत, संचालक फरार

एक पल में उजड़ गया परिवार! बहू को बचाने नहर में कूदा जेठ, दोनों की दर्दनाक मौत

मानसून लाया बांधों में पानी, जयपुर समेत 4 जिलों में नहीं होगा जलसंकट, बीसलपुर में एक साल से ज्यादा पानी

एक घंटे में दो बार गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा भरतपुर, जानें आखिर क्यों बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग

मां की मौत के बाद भी आती रही पेंशन, बेटे ने गर्लफ्रेंड और बैंक मैनेजर संग रच दी 6.30 लाख की साजिश

झुंझुनूं में बंद मकान मिला कई दिन पुराना शव, फैली तेज बदबू

नागौर में रौद्र रूप दिखाने वाला है मौसम, आंधी-तूफान के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी

ICU में भर्ती दादा को देखने जा रहा था पोता, सड़क हादसे में चली गई खुद उसी की जान

Bharatpur: पड़ोसी ने महिला के हाथों को ग्राइंडर से काटने की कोशिश, पति को भी लाठी-डंडे से पीटा

राजस्थान में मौसम का बड़ा अलर्ट, इन 20 जिलों में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी

राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, ट्रांसफर की नई तारीख घोषित, लाखों कर्मचारियों को मिलेगी राहत

डेनिस हत्याकांड में 14 गिरफ्तार, लेकिन 50 हजार का इनामी बदमाश अब भी गिरफ्त से दूर

सीकर में पहली बारिश बनी आफत, पूरा मकान भरभराकर गिर पड़ा

बेटे को कमरे में बंद किया, माता-पिता पर बरसाए लट्ठ...पढ़ें भीलवाड़ा में लुटेरों का खौफनाक तांडव

पहली ही बारिश में डूबा SMS अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर बना तालाब! मरीजों में मची अफरा-तफरी

जोधपुर-जैसलमेर नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, 3 भाइयों की हुई मौत

बारां में मौसम का कहर, छीपाबड़ौद क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 2 किसानों की दर्दनाक मौत, कई झुलसे

Gold Silver Price Today: सोने के दाम फिसले, चांदी नहीं बदली! पढ़ें जयपुर के सर्राफा बाजार से बड़ा अपडेट

राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन, सरस-अमूल समेत सभी डेयरी कंपनियों के दूध की होगी जांच

अलवर के सेटेलाइट अस्पताल में बड़ा हादसा, OPD के दौरान छत का प्लास्टर और पंखा गिरा, डॉक्टर-बच्ची घायस

20 साल बाद पांचना बांध से आज छोड़ा जाएगा पानी, 13 हजार हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित

सोना-चांदी के दामों में जोरदार उछाल, रिकॉर्ड स्तर की ओर बढ़े भाव! जानें ताजा रेट

जयपुर के मानसरोवर में 'स्मार्ट सिटी' की स्मार्ट सड़क, देखी क्या आपने ?

TAGS:
Rajasthan news
jaipur news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Rajasthan: NSUI का बड़ा ऐलान, अब मोबाइल ऐप से होंगे देशभर में संगठन के चुनाव
Rajasthan news
2
jhunjhunu news
3
Rajasthan Crime
4
jaipur news
5
Rajastthan politics