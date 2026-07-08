/दीपक की मौत के बाद पत्नी ने उठाया था खौफनाक कदम, न्याय की मांग को लेकर सड़क पर उतरे नर्सिंग कर्मी

Jaipur News: राजधानी जयपुर में संविदा नर्सिंगकर्मी दीपक खारवाल की मौत के बाद मामला लगातार गरमाता जा रहा है. मंगलवार को बड़ी संख्या में नर्सिंग कर्मियों ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल कार्यालय का घेराव कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने मृतक दीपक खारवाल के परिवार को न्याय दिलाने, पहले हुई सहमति को लागू करने और सरकार की घोषित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई. नर्सिंग कर्मियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

प्रिंसिपल कार्यालय के बाहर नर्सिंग कर्मियों का प्रदर्शन

एसएमएस मेडिकल कॉलेज परिसर में बड़ी संख्या में नर्सिंग कर्मी एकत्र हुए और प्रिंसिपल कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई. नर्सिंग कर्मियों का कहना था कि दीपक खारवाल के मामले में पहले प्रशासन के साथ जो सहमति बनी थी, उसे अब तक लागू नहीं किया गया है. इसी कारण उन्हें दोबारा आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा.

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दीपक के परिवार को न्याय दिलाने की मांग

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दीपक खारवाल के परिवार को जल्द न्याय मिलना चाहिए. उन्होंने मांग की कि सरकार और प्रशासन पहले की गई घोषणाओं को तुरंत लागू करे. नर्सिंग कर्मियों का कहना था कि परिवार लगातार मुश्किल दौर से गुजर रहा है और अब और देरी करना उचित नहीं होगा. उन्होंने प्रशासन से संवेदनशीलता के साथ इस पूरे मामले का समाधान निकालने की अपील की.

पत्नी के सुसाइड प्रयास के बाद बढ़ा आक्रोश

नर्सिंग कर्मियों ने बताया कि दीपक की मौत के बाद उनके परिवार पर लगातार दुखों का पहाड़ टूट रहा है. सोमवार को दीपक की गर्भवती पत्नी करिश्मा खारवाल ने भी कथित तौर पर जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया. उन्हें गंभीर हालत में एसएमएस अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था. प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें 4सी वार्ड में शिफ्ट किया गया, जहां फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. इस घटना के बाद कर्मचारियों में और ज्यादा नाराजगी देखने को मिली.

नौकरी छूटने के बाद तनाव में थे दीपक

दीपक खारवाल महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट में संविदा नर्सिंगकर्मी के रूप में काम करते थे. वे उन 400 से ज्यादा संविदा कर्मचारियों में शामिल थे, जिन्हें निजी प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से नियुक्त किया गया था और बाद में सेवा से हटा दिया गया था. नौकरी जाने के बाद वे लगातार तनाव में रहने लगे थे. संविदा कर्मचारियों की छंटनी के विरोध में मेडिकल कॉलेज के बाहर धरना भी चला था, जिसमें दीपक शामिल हुए थे. बाद में उन्होंने कथित तौर पर जहर खा लिया था. उन्हें एसएमएस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

पहले भी उठी थी मुआवजे और नौकरी की मांग

दीपक की मौत के बाद उनके परिजनों और साथी नर्सिंग कर्मियों ने सरकार से परिवार को आर्थिक सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग उठाई थी. अब करिश्मा के आत्महत्या के प्रयास के बाद यह मामला फिर से चर्चा में आ गया है. प्रदर्शन कर रहे नर्सिंग कर्मियों ने साफ कहा कि यदि प्रशासन ने जल्द ठोस फैसला नहीं लिया तो आंदोलन को पूरे प्रदेश में और व्यापक किया जाएगा.

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