Big Breaking: पड़ोसन के IPS बेटे पर पावर के दुरुपयोग का आरोप, मंत्री के सामने रोते-रोते गिरी वीरांगना!

Rajasthan News: स्वतंत्रता दिवस समारोह में इंदिरा गांधी स्टेडियम पर एक वीरांगना मंत्री के सामने रोते-रोते गिर पड़ी. उसने पड़ोसन और उसके IPS बेटे पर पावर के दुरुपयोग व धमकी देने का आरोप लगाया, बिजली के खंभे का विवाद कोर्ट में लंबित है.

Sagar
Edited By Sagar
Reported By Swadesh kapil
Published: Aug 15, 2025, 12:22 IST | Updated: Aug 15, 2025, 12:22 IST

Big Breaking: पड़ोसन के IPS बेटे पर पावर के दुरुपयोग का आरोप, मंत्री के सामने रोते-रोते गिरी वीरांगना!

Alwar News: राजस्थान के अलवर में जिला स्तरीय समारोह 15 अगस्त को इंदिरा गांधी स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वीरांगनाओं का सम्मान कार्यक्रम आयोजित हुआ. इस दौरान मालवीय नगर निवासी एक वीरांगना मंत्री संजय शर्मा के सामने रोते-रोते गिर पड़ी और अपनी पीड़ा सुनाई. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पड़ोसन उनके घर के पास बिजली का खंभा लगवाना चाहती है. जबकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है. वीरांगना का कहना है कि पड़ोसन का बेटा, जो आईपीएस अधिकारी है. अपने पद का गलत इस्तेमाल कर उन्हें धमका रहा है. नगर निगम द्वारा दी गई परमिशन को भी उन्होंने विवादास्पद बताया. वीरांगना ने मंत्री से न्याय की गुहार लगाई. हालांकि इस मामले में क्या निर्णय होगा. यह देखना बाकी है. दो बार शिकायत देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या अब कार्रवाई होगी.

बड़े उत्साह के साथ मनाया गया मुख्य समारोह
आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह शुक्रवार को इन्दिरा गांधी स्टेडियम में बड़े उत्साह और गरिमा के साथ आयोजित किया गया. मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने प्रातः 9:00 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली. इस अवसर पर उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करते हुए देशवासियों से राष्ट्रहित और पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया.

आजादी की वर्षगांठ
स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 15 अगस्त को भारत की आजादी की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है. 15 अगस्त 1947 को देश ने अंग्रेज़ी हुकूमत से मुक्त होकर स्वतंत्रता प्राप्त की थी. यह दिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान, संघर्ष और देशभक्ति की याद दिलाता है. साथ ही यह हमें अपने कर्तव्यों, एकता और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को दोहराने का अवसर प्रदान करता है. समारोह में पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, स्काउट-गाइड और स्कूली बच्चों ने आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत किया. सांस्कृतिक कार्यक्रमों में देशभक्ति गीतों और नृत्यों ने माहौल को देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कर दिया.

26 प्रतिभाओं और संस्थाओं को प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया
मुख्य समारोह में जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 26 प्रतिभाओं और संस्थाओं को प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया. इनमें शिक्षा, खेल, सामाजिक सेवा, प्रशासन, कला, साहित्य, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोग शामिल रहे. सम्मान का उद्देश्य समाज में सकारात्मक कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करना और अन्य लोगों को प्रेरित करना है.ताकि हर नागरिक राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सके.

क्या बोले राज्यमंत्री?
राज्यमंत्री शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि स्वतंत्रता दिवस न केवल हमारे इतिहास का गौरवशाली दिन है.बल्कि यह हम सभी को अपने कर्तव्यों की याद दिलाता है. उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सद्भाव और स्वच्छता के क्षेत्र में जनता का सहयोग आवश्यक है. समारोह में जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, शिक्षक, छात्र और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे. अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ.

