60 साल की महिला बेहोश, SMS अस्पताल के डॉक्टर बने रहे मौन! युवती ने बचाई जिंदगी

Rajasthan News: राजस्थान के SMS अस्पताल में 60 वर्षीय बुज़ुर्ग महिला ओपीडी में गिर पड़ी और बेहोश हो गई. ड्यूटी पर मौजूद इंचार्ज मदद नहीं कर सके. एक युवती ने खुद मदद की और महिला को इमरजेंसी तक पहुँचाया. घटना प्रशासन की संवेदनहीनता उजागर करती है.

Published: Sep 09, 2025, 05:58 PM IST | Updated: Sep 09, 2025, 05:58 PM IST

Jaipur SMS Hospital: राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SMS में हालात दिन-ब-दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं. आज सुबह करीब 10 बजे अस्पताल का सर्वर डाउन हो गया, जो दोपहर 2 बजे तक नहीं चला. इस तकनीकी विफलता के बीच ओपीडी में आए हजारों मरीज घंटों इंतजार करते रहे.

60 वर्षीय चक्कर खाकर गिरी
धन्वंतरि भवन में उस वक्त दिल दहला देने वाला मंजर देखने को मिला. 60 वर्षीय ज़ैबुन नाम की बुज़ुर्ग महिला, न्यूरोलॉजी की दवा लेने आई थी. लंबी कतार में घंटों खड़े रहने के बाद अचानक फर्श पर गिर गई. महिला को चक्कर आया और वह बेहोश हो गई.

ड्यूटी पर तैनात दोनों इंचार्ज ने ही नहीं पूरी की जिम्मेदारी
लेकिन अफसोस की बात यह रही कि ड्यूटी पर तैनात दो इंचार्ज एक-दूसरे पर जिम्मेदारी टालते रहे. किसी ने ट्रॉली नहीं मंगवाई, किसी ने बुज़ुर्ग महिला को सहारा नहीं दिया. अस्पताल प्रशासन की इस संवेदनहीनता ने सभी का भरोसा हिला दिया.

अनजान युवती ने की मदद
इसी बीच एक युवती, जो अपनी मां का इलाज करवाने आई थी, सामने आई. उसने जब बुज़ुर्ग महिला को बेसहारा पड़ा देखा, तो अपनी मां को छोड़कर उस अनजान महिला की मदद को आगे बढ़ी. उसने खुद बाहर जाकर ट्रॉली लाई और महिला को खींचते हुए धन्वंतरि से SMS इमरजेंसी तक ले गई.

काफी देर तक जमीन पर गिरी रही महिला
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि महिला काफी देर तक जमीन पर पड़ी रही, लेकिन कोई अधिकारी या कर्मचारी मदद को नहीं आया. यह नज़ारा सिर्फ एक महिला की बेबसी नहीं, बल्कि पूरे अस्पताल प्रशासन की संवेदना के मर जाने का सबूत था.

एक बुजुर्ग बोले
वहीं खड़े एक बुज़ुर्ग मरीज ने कहा, 'यहां इंसानियत मर चुकी है. इतनी देर से महिला पड़ी है, कोई कर्मचारी नहीं आया.' SMS अस्पताल में मानवता शर्मसार है. अफसरों की संवेदनाएं शायद ICU में भर्ती हैं. जबकि एक आम युवती ने अपनी हिम्मत और इंसानियत से इस दृश्य में आशा की किरण जगाई.

प्रशासनिक नाकामी दिखाती है घटना
यह घटना सिर्फ एक प्रशासनिक नाकामी नहीं, बल्कि हमारी समाज में संवेदनशीलता की कमी को उजागर करती है. अस्पताल जैसी जगह, जहां जीवन और स्वास्थ्य की उम्मीदें जुड़ी हैं, वहां भी इंसानियत का मर जाना बहुत बड़ी चिंता का विषय है.

