Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /Jaipur Census 2027: जनगणना 2027 में आखिर 33 सवाल ही क्यों? गलत जवाब दिया तो पड़ सकता है भारी!

Jaipur Census 2027: जनगणना 2027 में आखिर 33 सवाल ही क्यों? गलत जवाब दिया तो पड़ सकता है भारी!

Online Census 2027: 1 मई से 15 मई तक स्व-गणना अभियान चलेगा, जिसमें लोग ऑनलाइन अपनी जानकारी भर सकेंगे. इसके बाद 16 मई से प्रगणक घर-घर सर्वे करेंगे. 2027 जनगणना में 33 सवालों के जरिए जीवन स्तर और सुविधाओं का आकलन होगा, नागरिकता पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा.

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySandhya Yadav
Published: May 01, 2026, 06:18 AM|Updated: May 01, 2026, 06:18 AM
Jaipur Census 2027: जनगणना 2027 में आखिर 33 सवाल ही क्यों? गलत जवाब दिया तो पड़ सकता है भारी!
Image Credit:

Jaipur Census 2027: 2027 की जनगणना को लेकर अब काम शुरू हो गया है. 1 मई से स्व-गणना वाला ऑप्शन चालू हो गया है और ये 15 मई तक चलेगा. इस बार नया ये है कि आप खुद ही अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकते हो. इसके लिए सरकार ने एक वेबसाइट शुरू की है, जहां मोबाइल या कंप्यूटर से आराम से फॉर्म भर सकते हो. घर का कोई भी सदस्य, जैसे परिवार का मुखिया या कोई और, ये काम कर सकता है.

फॉर्म भरते समय थोड़ी सावधानी रखना जरूरी है. जैसे जो OTP आए, वो किसी को भी शेयर मत करना, चाहे सामने वाला खुद को अधिकारी ही क्यों न बताए. एक बार फॉर्म सबमिट कर दिया तो फिर उसमें बदलाव नहीं होगा. हां, बाद में जब कर्मचारी घर पर आएंगे चेक करने, तब जरूरत हो तो सुधार करवा सकते हो. इसलिए शुरू में ही सही जानकारी डालना बेहतर रहेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

15 मई के बाद 16 मई से लेकर 14 जून तक सरकारी कर्मचारी घर-घर जाकर जानकारी लेंगे. ये पूरा काम ऑफलाइन होगा. जयपुर में ही इसके लिए हजारों लोग लगाए गए हैं, ताकि हर घर तक पहुंचा जा सके. सबको पहले से ट्रेनिंग भी दी गई है, ताकि काम सही तरीके से हो सके और कोई गड़बड़ी ना हो.

अधिकारियों का कहना है कि जितना हो सके लोग खुद ही ऑनलाइन फॉर्म भर दें. इससे टाइम भी बचेगा और काम जल्दी पूरा हो जाएगा. साथ ही डेटा भी ज्यादा सही रहेगा. लोगों से ये भी कहा जा रहा है कि अपने आसपास वालों को भी इसके बारे में बताएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सुविधा का इस्तेमाल करें.

इस बार जनगणना थोड़ी अलग होगी. सिर्फ लोगों की गिनती नहीं होगी, बल्कि ये भी देखा जाएगा कि लोग किस तरह रह रहे हैं. करीब 30 से ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे, जैसे घर कैसा है, कितने लोग रहते हैं, क्या सुविधाएं हैं-पानी, बिजली, गैस, इंटरनेट वगैरह. यहां तक कि गाड़ी है या नहीं और खाने-पीने की आदतों तक के बारे में पूछा जाएगा.

कुछ लोग सोचते हैं कि जानकारी नहीं दी तो क्या होगा. तो सीधी बात है-जनगणना एक जरूरी काम है और सही जानकारी देना हर किसी की जिम्मेदारी है. गलत जानकारी देने या जवाब नहीं देने पर जुर्माना भी लग सकता है. ऊपर से नुकसान ये होगा कि आपके इलाके की सही हालत सामने नहीं आएगी, जिससे आगे मिलने वाली सुविधाओं पर असर पड़ सकता है.

सबसे जरूरी बात ये समझ लो कि इसका नागरिकता से कोई लेना-देना नहीं है. ये सिर्फ जानकारी जुटाने के लिए है, ताकि सरकार को पता चले कि लोगों को क्या जरूरत है. इन्हीं आंकड़ों के आधार पर आगे स्कूल, अस्पताल, सड़क जैसी योजनाएं बनती हैं. इसलिए सही जानकारी देना आपके और पूरे इलाके के लिए फायदेमंद रहेगा.

जनगणना में पूछे जाएंगे ये 33 सवाल
मकान से जुड़े सवाल
1. भवन नंबर
2. जनगणना मकान नंबर
3. फर्श किस चीज का बना है
4. दीवार किस चीज की बनी है
5. छत किस चीज की बनी है
6. मकान का उपयोग (रहने, दुकान आदि)
7. मकान की हालत कैसी है

परिवार से जुड़े सवाल
8. घर का नंबर (परिवार के लिए)
9. कुल कितने लोग रहते हैं
10. परिवार के मुखिया का नाम
11. मुखिया का लिंग (पुरुष / महिला / थर्ड जेंडर)
12. मुखिया किस वर्ग से है (SC/ST/अन्य)
13. मकान अपना है या किराए का
14. परिवार के पास रहने के लिए कमरों की संख्या
15. कितने शादीशुदा जोड़े हैं

सुविधा से जुड़े सवाल
16. पीने का पानी कहां से आता है
17. पानी की सुविधा घर में है या बाहर
18. बिजली/रोशनी का मुख्य साधन
19. शौचालय है या नहीं
20. शौचालय का प्रकार
21. गंदे पानी की निकासी कैसे होती है
22. नहाने की जगह है या नहीं
23. रसोई है या नहीं, LPG/PNG है या नहीं
24. खाना पकाने का मुख्य ईंधन

डिजिटल और सामान से जुड़े सवाल
25. रेडियो/ट्रांजिस्टर है या नहीं
26. टीवी है या नहीं
27. इंटरनेट सुविधा है या नहीं
28. लैपटॉप/कंप्यूटर है या नहीं
29. मोबाइल/फोन है या नहीं

वाहन और अन्य जानकारी
30. साइकिल/स्कूटर/बाइक है या नहीं
31. कार/जीप/वैन है या नहीं
32. परिवार कौन सा अनाज ज्यादा खाता है
33. मोबाइल नंबर (सिर्फ जनगणना के लिए)

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ट्रेंडिंग न्यूज़

Churu Viral Video: चूरू में काला कर दिया लड़के का मुंह, काट डाले सिर के बाल, रिश्तेदारी में आए युवक के साथ बड़ा कांड, वीडियो वायरल

धौलपुर में खुशियों से मातम तक! 5100 के नेग पर भिड़े लोग, दो बहनों की शादी के 2 दिन बाद खून-खराबा

राजस्थान में फिर एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ, तेज आंधी और बारिश की संभावना, जानें अगले 5 दिन का मौसम अपडेट

जयपुर में SOG की बड़ी कार्रवाई, फर्जी दस्तावेज से नौकरी पाने वाला शिक्षक गिरफ्तार

Udaipur news: महिलाओं के कपड़े पहनकर करते थे लूटपाट, हुआ पर्दाफाश

PM Kisan 23वीं किस्त पर बड़ा अपडेट, जानें कब खाते में आएंगे 2000 रुपये!

युवक ने जान देने से पहले बनाया वीडियो, स्टेटस किया अपडेट, सामने आई मौत की वजह

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'पापड़ का शहर'?

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, आंधी-बारिश से गर्मी पर लगा ब्रेक, जानें अपने जिलों का हाल

जयपुर को ठंडक देने आ रहे काले बादल, बस कुछ देर में गरज-चमक के साथ होगी जोरदार बारिश

राजस्थान में शाम होते ही मौसम का कहर, ओले-बारिश से लेकर तूफान से हर तरफ मचा हड़कंप!

पायलट को लेकर ‘सियासी तूफान’! बीजेपी के बयान से कांग्रेस में मचा घमासान

Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में धड़ाम से गिरे पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें आपके शहर में क्या है ताजा प्राइस

Rajasthan News: गैस सिलेंडर पर राहत या महंगा? जयपुर-उदयपुर-जोधपुर का आज का लेटेस्ट LPG रेट

Jaipur: जयपुर में आज कई घंटों तक गुल रहेगी बिजली, जानें कटौती का समय और इलाके

राजस्थान पुलिस में चली तबादला एक्सप्रेस! 52 डिप्टी SP के एक साथ हुए ट्रांसफर, देखें लिस्ट

राजस्थान की ये ड्रिंक आपको तपती गर्मी में भी रखेगी ठंडा-ठंडा कूल-कूल! एक बार जरूर करें ट्राई

Trending Quiz : ऐसी कौन सी चीज है, जिसे इंसान खरीदता है पर पहनता नहीं?

राजस्थान में कब आएगा मानसून, भीषण गर्मी और लू के बीच क्या सामने आई खुशखबरी?

राजस्थान की ये मारवाड़ी सब्जी, एक बार खाएंगे तो भूल जाएंगे हर दूसरी डिश, नोट कर लें ये रेसिपी

Rajasthan News: विधायक के निरीक्षण में सिकराय अस्पताल की पोल खुली, डॉक्टर-नर्स गायब, CMHO को कार्रवाई के निर्देश

Rajasthan News: भीषण गर्मी ने बढ़ाई चिंता, CM भजनलाल की अपील, स्कूलों के लिए सख्त निर्देश

LPG Cylinder Price Today: 1 मई से पहले LPG पर बड़ा बदलाव, क्या फिर बढ़ेंगे सिलेंडर के दाम? जानें आज के लेटेस्ट रेट

डायबिटीज के साथ अच्छी जिंदगी जिएं: डॉक्टर चाहते हैं कि आप वजन और डायबिटीज के बारे में ये बातें समझें

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मौत का तांडव! चलती कार बनी आग का गोला, 6 लोगों की दर्दनाक मौत

गोल्ड में आई जबरदस्त तेजी, सिल्वर जस की तस! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल! जयपुर से लेकर उदयपुर तक जारी हुए प्राइस

क्या आपको पता है राजस्थान के किस गांव को कहां जाता है 'अचार का गांव'?

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'मक्खन बड़ा का शहर'?

लड़की होकर लड़के के लुक में फेमस हुई राजस्थान की ये बेटी, कहानी जानकर भावुक हो जाएंगे

Jaipur: एसओजी का कोलकाता में बड़ा ऑपरेशन, 10 हजार का इनामी डमी अभ्यर्थी गिरफ्तार

राजस्थान पंचायत-निकाय चुनाव पर बड़ा अपडेट! सरकार की अर्जी पर हाईकोर्ट का फैसला

ऑपरेशन शटरडाउन का दूसरा धमाका! फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र से लेकर पेंशन माफिया तक पूरा रैकेट उजागर

Tags:
Rajasthan Census 2027
Rajasthan News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
धौलपुर में अगले 3 घंटे भारी! IMD ने दी मेघगर्जन के साथ आंधी-बारिश की चेतावनी

धौलपुर में अगले 3 घंटे भारी! IMD ने दी मेघगर्जन के साथ आंधी-बारिश की चेतावनी

Dholpur Weather
2

Jaipur Census 2027: जनगणना 2027 में आखिर 33 सवाल ही क्यों? गलत जवाब दिया तो पड़ सकता है भारी!

Rajasthan Census 2027
3

Census 2027: जयपुर बनेगा राजस्थान का 'पावर हाउस'! जनगणना शुरू होते ही 19 से 26 सीटों का रास्ता साफ

Rajasthan Census 2027
4

राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! एक अधिकारी को दोहरी कुर्सी से हटाया, ट्रांसपोर्ट विभाग में हड़कंप

jodhpur news
5

पायलट को लेकर ‘सियासी तूफान’! बीजेपी के बयान से कांग्रेस में मचा घमासान

rajasthan politics news