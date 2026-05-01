/Jaipur Census 2027: जनगणना 2027 में आखिर 33 सवाल ही क्यों? गलत जवाब दिया तो पड़ सकता है भारी!

Jaipur Census 2027: 2027 की जनगणना को लेकर अब काम शुरू हो गया है. 1 मई से स्व-गणना वाला ऑप्शन चालू हो गया है और ये 15 मई तक चलेगा. इस बार नया ये है कि आप खुद ही अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकते हो. इसके लिए सरकार ने एक वेबसाइट शुरू की है, जहां मोबाइल या कंप्यूटर से आराम से फॉर्म भर सकते हो. घर का कोई भी सदस्य, जैसे परिवार का मुखिया या कोई और, ये काम कर सकता है.

फॉर्म भरते समय थोड़ी सावधानी रखना जरूरी है. जैसे जो OTP आए, वो किसी को भी शेयर मत करना, चाहे सामने वाला खुद को अधिकारी ही क्यों न बताए. एक बार फॉर्म सबमिट कर दिया तो फिर उसमें बदलाव नहीं होगा. हां, बाद में जब कर्मचारी घर पर आएंगे चेक करने, तब जरूरत हो तो सुधार करवा सकते हो. इसलिए शुरू में ही सही जानकारी डालना बेहतर रहेगा.

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15 मई के बाद 16 मई से लेकर 14 जून तक सरकारी कर्मचारी घर-घर जाकर जानकारी लेंगे. ये पूरा काम ऑफलाइन होगा. जयपुर में ही इसके लिए हजारों लोग लगाए गए हैं, ताकि हर घर तक पहुंचा जा सके. सबको पहले से ट्रेनिंग भी दी गई है, ताकि काम सही तरीके से हो सके और कोई गड़बड़ी ना हो.

अधिकारियों का कहना है कि जितना हो सके लोग खुद ही ऑनलाइन फॉर्म भर दें. इससे टाइम भी बचेगा और काम जल्दी पूरा हो जाएगा. साथ ही डेटा भी ज्यादा सही रहेगा. लोगों से ये भी कहा जा रहा है कि अपने आसपास वालों को भी इसके बारे में बताएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सुविधा का इस्तेमाल करें.

इस बार जनगणना थोड़ी अलग होगी. सिर्फ लोगों की गिनती नहीं होगी, बल्कि ये भी देखा जाएगा कि लोग किस तरह रह रहे हैं. करीब 30 से ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे, जैसे घर कैसा है, कितने लोग रहते हैं, क्या सुविधाएं हैं-पानी, बिजली, गैस, इंटरनेट वगैरह. यहां तक कि गाड़ी है या नहीं और खाने-पीने की आदतों तक के बारे में पूछा जाएगा.

कुछ लोग सोचते हैं कि जानकारी नहीं दी तो क्या होगा. तो सीधी बात है-जनगणना एक जरूरी काम है और सही जानकारी देना हर किसी की जिम्मेदारी है. गलत जानकारी देने या जवाब नहीं देने पर जुर्माना भी लग सकता है. ऊपर से नुकसान ये होगा कि आपके इलाके की सही हालत सामने नहीं आएगी, जिससे आगे मिलने वाली सुविधाओं पर असर पड़ सकता है.

सबसे जरूरी बात ये समझ लो कि इसका नागरिकता से कोई लेना-देना नहीं है. ये सिर्फ जानकारी जुटाने के लिए है, ताकि सरकार को पता चले कि लोगों को क्या जरूरत है. इन्हीं आंकड़ों के आधार पर आगे स्कूल, अस्पताल, सड़क जैसी योजनाएं बनती हैं. इसलिए सही जानकारी देना आपके और पूरे इलाके के लिए फायदेमंद रहेगा.

जनगणना में पूछे जाएंगे ये 33 सवाल

मकान से जुड़े सवाल

1. भवन नंबर

2. जनगणना मकान नंबर

3. फर्श किस चीज का बना है

4. दीवार किस चीज की बनी है

5. छत किस चीज की बनी है

6. मकान का उपयोग (रहने, दुकान आदि)

7. मकान की हालत कैसी है

परिवार से जुड़े सवाल

8. घर का नंबर (परिवार के लिए)

9. कुल कितने लोग रहते हैं

10. परिवार के मुखिया का नाम

11. मुखिया का लिंग (पुरुष / महिला / थर्ड जेंडर)

12. मुखिया किस वर्ग से है (SC/ST/अन्य)

13. मकान अपना है या किराए का

14. परिवार के पास रहने के लिए कमरों की संख्या

15. कितने शादीशुदा जोड़े हैं

सुविधा से जुड़े सवाल

16. पीने का पानी कहां से आता है

17. पानी की सुविधा घर में है या बाहर

18. बिजली/रोशनी का मुख्य साधन

19. शौचालय है या नहीं

20. शौचालय का प्रकार

21. गंदे पानी की निकासी कैसे होती है

22. नहाने की जगह है या नहीं

23. रसोई है या नहीं, LPG/PNG है या नहीं

24. खाना पकाने का मुख्य ईंधन

डिजिटल और सामान से जुड़े सवाल

25. रेडियो/ट्रांजिस्टर है या नहीं

26. टीवी है या नहीं

27. इंटरनेट सुविधा है या नहीं

28. लैपटॉप/कंप्यूटर है या नहीं

29. मोबाइल/फोन है या नहीं

वाहन और अन्य जानकारी

30. साइकिल/स्कूटर/बाइक है या नहीं

31. कार/जीप/वैन है या नहीं

32. परिवार कौन सा अनाज ज्यादा खाता है

33. मोबाइल नंबर (सिर्फ जनगणना के लिए)