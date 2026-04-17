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राजस्थान में घर बैठे ऑनलाइन भर सकेंगे जानकारी, फिर होगा फील्ड वेरिफिकेशन

Rajasthan News: राजस्थान में जनगणना 2027 का पहला चरण 16 मई से 14 जून तक होगा, जिसमें मकान और संपत्तियों का डिजिटल सर्वे होगा. 1–15 मई तक ऑनलाइन स्व-गणना का विकल्प मिलेगा. करीब 1.60 लाख कर्मचारी सत्यापन करेंगे और 33 सवाल पूछे जाएंगे. डेटा पूरी तरह गोपनीय रहेगा.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 17, 2026, 06:42 PM|Updated: Apr 17, 2026, 06:42 PM
राजस्थान में घर बैठे ऑनलाइन भर सकेंगे जानकारी, फिर होगा फील्ड वेरिफिकेशन
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Rajasthan Online Census 2027: राजस्थान में जनगणना 2027 का पहला चरण 16 मई से शुरूकर 14 जून तक चलेगा. पहले चरण में सम्पत्ति और मकानों की गणना की जाएगी. इस बार प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी और आम नागरिक 1 मई से 15 मई के बीच घर बैठे अपनी जानकारी ऑनलाइन भी भर सकेंगे. हालांकि ऑनलाइन जानकारी भरने के बाद भी 1.60 लाख कर्मचारी घर आकर सत्यापन करेंगे.

देश में जगणना का काम शुरू हो गया है, लेकिन राजस्थान में इसका पहला चरण 16 मई से शुरू किया जा रहा है. इससे पहले 1 से 15 मई तक लोगों को खुद ऑन लाइन जनगणना की जानकारी भरने के लिए ऑप्शन दिया गया है. सरकार ने इसके लिए आधिकारिक पोर्टल Census of India के तहत तैयार किया है, जहां मोबाइल या कंप्यूटर से खुद गणना की जा सकेगी.

राजस्थान के जगणना निदेशक आईएएस विष्णु चरण मल्लिक ने बताया कि पहले चरण में मकान और सम्पत्तियों की जानकारी जुटाई जाएगी. गणना के दौरान मकान की स्थिति, परिवार के सदस्यों की संख्या, संपत्ति, शौचालय, पेयजल, इंटरनेट, मोबाइल, गैस कनेक्शन, वाहन, टीवी, बिजली, मुख्य भोजन और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े 33 सवाल पूछे जाएंगे. इससे सरकार को विकास योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी.
ट्रेनिंग दर ट्रेनिंग, 176 कर्मचारियों पर जिम्मेदारी
विष्णु चरण मल्लिक ने बताया पूरे राजस्थान में जनगणना अभियान के लिए करीब 1.60 लाख प्रगणक और पर्यवेक्षक लगाए जाएंगे. इनमें अधिकतर कर्मचारी शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे. साथ ही जरूरत पड़ने पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त कर्मचारियों को रिजर्व रखा गया है. जनणगना को पूरी तरह पारदर्शी और फुलप्रूफ बनाने के लिए कई स्तरों पर कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई है.

- 103 मास्टर ट्रेनर्स को 7 से 10 अप्रैल तक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण
- ये मास्टर ट्रेनर्स 41 जिलों, 10 नगर निगमों में 2550 फील्ड ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं
- फील्ड ट्रेनर्स 1 से 15 मई के बीच 1 लाख 60 हजार प्रगणकों, पर्यवेक्षकों को तहसील, नगर परिषद और पालिका स्तर पर प्रशिक्षित करेंगे.

पूरी तरह डिजिटल सिस्टम
इस बार कागज की जगह मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल से काम होगा. परिवार का मुखिया या अन्य सदस्य पोर्टल पर जाकर पूछे गए सवालों की जानकारी भर सकेंगे. अगर व्यक्ति चाहें तो अपने घर की जानकारी खुद ही ऑनलाइन भर सकते हैं. इसके लिए https://se.census.gov.in पोर्टल बनाया गया है, जिसे मोबाइल या कंप्यूटर से इस्तेमाल किया जा सकता है. CMMS पोर्टल से मॉनिटरिंग और प्लानिंग की जाएगी. HLBC पोर्टल से मकानों की जियो टैगिंग की गई है. HLO ऐप से घर-घर डेटा कलेक्शन किया जाएगा.

साइबर सुरक्षा को लेकर चेतावनी
विष्णु चरण मल्लिक ने कहा है कि केवल आधिकारिक वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें. किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और OTP किसी के साथ साझा न करें. जनगणना कर्मचारी भी OTP नहीं मांगेंगे. विभाग की ओर से किसी प्रकार का कोई लिंक जारी नहीं किया जाएगा. स्व-गणना से जुड़े मैसेज RGICEN नाम से ही आएंगे. घर आने वाले प्रगणक का आईडी कार्ड जरूर जांचें. उसके पास QR कोड होगा जिस पर उसकी पूरी जानकारी, विभाग का नाम आदि होगा. घर आने वाले प्रगणक को लोग भी सही जानकारी दें, क्योंकि इसी डेटा के आधार पर भविष्य की सरकारी योजनाएं तय होती हैं.

भारत में जनगणना का इतिहास काफी पुराना और व्यवस्थित रहा है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 की सातवीं अनुसूची के अनुसार जनगणना संघ सूची का विषय है.

- देश की प्रथम जनगणना (असमकालिक) - 1872
- देश की प्रथम आधुनिक जनगणना (समकालिक) - 1881
- अंतिम जाति जनगणना - 1931
- स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना - 1951
- भारत की जनगणना 2027 स्वतंत्रता के बाद 8वीं और 1872 मे 16वीं जगणना
- जगणना से जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में फायदा
- संसद विधानसभा, स्थानीय निकायों में क्षेत्र-सीटों के परिसीमन में मदद

जनता की भूमिका सबसे अहम
निदेशक विष्णु चरण ने कहा जनगणना तभी सफल होगी जब लोग सही और पूरी जानकारी देंगे. गलत या अधूरी जानकारी देने से भविष्य की योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जनगणना के दौरान दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह गोपनीय रहेगी और इसका इस्तेमाल केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए ही किया जाएगा. किसी के एक से ज्यादा जगह मकान संपत्ति होगी तो वो जहां रह रहा है वहां जानकारी दें. घुमंतुओं की जनगणना दूसरे चरण में की जाएगी.

गलत जानकारी या रोकने पर 3 साल तक की सजा
जनगणना कर्मचारी के मना करने पर या उसे गलत जानकारी देने पर सजा और जुर्माना का भी प्रावधान है. जगणना को रोकने, कांट छांट करने के मामले में एक हजार रुपए का जुर्माना और तीन साल की सजा का हकदार होगा. राज्य सरकार की ओर से 6 अप्रैल को इस संबंध में अधिसूचना जारी की जा चुकी है.

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SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

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