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गुलाबी नगरी को मिलेगा नया चमकदार लुक! रात 12 बजे से शुरू होगा मेगा क्लीन ऑपरेशन

Rajasthan News: जयपुर नगर निगम हेरिटेज रविवार सुबह से पहले परकोटा और हेरिटेज क्षेत्र में रातभर मेगा सफाई अभियान चलाएगा. “ऑपरेशन क्लीन स्वीप” के तहत 2000 सफाईकर्मी और आधुनिक मशीनें रात 12 से सुबह 5 बजे तक शहर को चमकाने में जुटेंगी.

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 09, 2026, 09:59 PM|Updated: May 09, 2026, 09:59 PM
गुलाबी नगरी को मिलेगा नया चमकदार लुक! रात 12 बजे से शुरू होगा मेगा क्लीन ऑपरेशन
Image Credit: Jaipur Operation Clean Sweep

Jaipur Operation Clean Sweep: अगर आप रविवार सुबह परकोटे या हेरिटेज इलाके में घूमने या मॉर्निंग वॉक पर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो इस बार आपको शहर कुछ बदला-बदला नजर आ सकता है. जब शहर के लोग गहरी नींद में होंगे, तब गुलाबी नगरी की सड़कों को चमकाने का बड़ा अभियान चलाया जाएगा. जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने शहर को साफ-सुथरा और ताजगी भरा बनाने की पूरी तैयारी कर ली है.

रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक शहर के हेरिटेज और परकोटा क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा. नगर निगम ने इस अभियान को “ऑपरेशन क्लीन स्वीप” नाम दिया है. इसका मकसद उन इलाकों की गहराई से सफाई करना है, जहां दिनभर ट्रैफिक और लोगों की भीड़ के कारण सफाई कार्य ठीक से नहीं हो पाता.

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नगर निगम हेरिटेज के कमिश्नर ओम कसेरा की देखरेख में इस अभियान के लिए बड़ी टीम उतारी जा रही है. करीब 2000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी पूरी रात सफाई कार्य में जुटे रहेंगे. कर्मचारियों को टॉर्च, नाइट जैकेट और गम बूट्स जैसी जरूरी सुविधाएं दी गई हैं ताकि रात में काम करने में किसी तरह की परेशानी न हो.

इसके अलावा सफाई के लिए हूपर मशीनें, डंपर और अन्य आधुनिक उपकरण भी लगाए जाएंगे. निगम ने पूरे हेरिटेज क्षेत्र को 36 अलग-अलग बीट्स में बांटा है, ताकि हर गली और सड़क तक सफाई पहुंच सके और अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय रहे.

नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक परकोटे के बाजारों में दिन के समय इतनी ज्यादा आवाजाही रहती है कि वहां ठीक तरह से सफाई करना मुश्किल हो जाता है. इसी वजह से रात के समय यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इस दौरान सड़क किनारे जमा धूल, डिवाइडर के आसपास फैली गंदगी और सार्वजनिक स्थानों पर पड़ा कचरा पूरी तरह साफ किया जाएगा.

बताया जा रहा है कि पिछले एक महीने के भीतर यह तीसरा बड़ा सफाई अभियान है. नगर निगम का कहना है कि शहर की ऐतिहासिक पहचान और खूबसूरती को बनाए रखने के लिए लगातार ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं.

रविवार सुबह जब लोग घरों से बाहर निकलेंगे तो उन्हें साफ-सुथरी सड़कें और बदला हुआ माहौल देखने को मिलेगा. निगम का मानना है कि यह अभियान न सिर्फ शहर को स्वच्छ बनाएगा, बल्कि लोगों को बेहतर और साफ वातावरण भी देगा.

ऑपरेशन: क्लीन स्वीप
इलाका: हेरिटेज और परकोटा क्षेत्र, जयपुर
समय: रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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