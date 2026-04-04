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राजस्थान को केंद्र से रिकॉर्ड 1,20,369 करोड़! विपक्ष का आरोप पर भजनलाल सरकार ने दिया जवाब

Rajasthan News: राजस्थान में केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में मिली रिकॉर्ड राशि पर सियासी बहस तेज. भजनलाल सरकार ने आंकड़े जारी कर विपक्ष के आरोपों को खारिज किया. 2025-26 में राज्य को 1,20,369 करोड़ रुपये मिले, मेडिकल, शिक्षा और सड़क समेत कई क्षेत्रों में बढ़ा खर्च.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByBabulal Dhayal
Published:Apr 04, 2026, 07:17 PM IST | Updated:Apr 04, 2026, 07:17 PM IST

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राजस्थान को केंद्र से रिकॉर्ड 1,20,369 करोड़! विपक्ष का आरोप पर भजनलाल सरकार ने दिया जवाब

Jaipur News: केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में राजस्थान को मिलने वाली हिस्सेदारी को लेकर प्रदेश में सियासी पारा फिर चढ़ गया है. भजनलाल सरकार ने विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए केंद्रीय मदों में मिली राशि के आंकड़े जारी कर करारा जवाब दिया है.

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दिल्ली से ज्यादा रकम कौन लाया - अशोक गहलोत या भजनलाल शर्मा? इस मुद्दे पर सूबे में सियासी बहस तेज हो गई है. विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाए, तो सरकार ने आंकड़े सामने रखकर जवाब दिया. सरकार के मुताबिक, केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में भजनलाल सरकार को रिकॉर्ड राशि मिली है. जारी आंकड़ों के अनुसार, यह सरकार केंद्र से सबसे ज्यादा राशि हासिल करने वाले राज्यों में शामिल है. सरकार का दावा है कि इतनी रकम पहले कभी नहीं मिली.

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केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं, सास्की योजना और केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी के तहत वर्ष 2025-26 में राज्य को 1,20,369 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जो पूर्ववर्ती सरकार के किसी भी वर्ष से अधिक हैं. अकेले मार्च महीने में ही करीब 19 हजार करोड़ रुपये जारी किए गए.

स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट (सास्की) के तहत 2025-26 में 10,548 करोड़ रुपये मिले, जबकि 2020-21 से 2022-23 तक यह राशि 7,290 करोड़ रुपये थी.

एसएनए-स्पर्श के तहत 2025-26 में 13,658 करोड़ रुपये जारी हुए. वहीं, वित्त आयोग की सिफारिशों और अन्य योजनाओं के तहत 15,666 करोड़ रुपये मिले. चिकित्सा क्षेत्र में 15वें वित्त आयोग के तहत इस वर्ष 2,693 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिली, जो पिछले पांच वर्षों में सबसे ज्यादा है. पूर्ववर्ती सरकार के अंतिम तीन वर्षों में यह राशि केवल 833 करोड़ रुपये थी.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में भी खर्च का प्रतिशत बढ़ा है - 2021-22 में 72%, 2022-23 में 82%, 2023-24 में 79%, जबकि 2024-25 और 2025-26 में 98% दर्ज किया गया.

समग्र शिक्षा में 2025-26 में 2,972 करोड़ रुपये और 2024-25 में 3,093 करोड़ रुपये मिले, जबकि पहले यह आंकड़ा कम था. स्कूल निर्माण के लिए अतिरिक्त 409 करोड़ रुपये भी स्वीकृत हुए. केन्द्रीय सड़क निधि में 1,694 करोड़ रुपये मिले, जो पिछले वर्षों से अधिक है.

सरकार का कहना है कि केंद्र ने विकास के लिए भरपूर सहयोग दिया है और किसी योजना में कटौती नहीं की गई. वहीं विपक्ष इन दावों पर सवाल उठा रहा है. ऐसे में सरकार और विपक्ष के बीच यह सियासी टकराव और तेज होता नजर आ रहा है.

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