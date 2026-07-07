/भारी बारिश ने बिगाड़ा रेलवे का पूरा सिस्टम! मुंबई रूट की 20+ ट्रेनें प्रभावित, सफर से पहले जरूर देखें लिस्ट

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Monsoon Impact On Trains To Mumbai: महाराष्ट्र के मुम्बई और आस-पास के क्षेत्र में भारी बारिश से रेल यात्रा पर असर देखने को मिल रहा है. उत्तर-पश्चिम रेलवे द्वारा संचालित 20 से अधिक ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं. एक तरफ जहां आधा दर्जन ट्रेनों का संचालन रद्द हुआ है, वहीं कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है. उल्लेखनीय है कि मानसून सीजन की अभी शुरुआत ही हुई है, लेकिन तेज बारिश से ट्रेनों का संचालन गड़बड़ा गया है. महाराष्ट्र में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण बड़ी संख्या में रेल यातायात प्रभावित हो रहा है. दरअसल पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल डिवीजन में अत्यधिक जलभराव हुआ है. जबकि मध्य रेलवे के मुंबई डिवीजन के दक्षिण-पूर्व घाट सेक्शन में हुए भूस्खलन के कारण ट्रेनों का आवागमन प्रभावित हो रहा है. भारी बारिश एवं भूस्खलन के कारण रेलवे द्वारा कई ट्रेनों के मार्गों में बदलाव किया है. ट्रेनों का संचालन 5 जुलाई से ही प्रभावित हो रहा है. इस दौरान आधा दर्जन से अधिक ट्रेनें रद्द की गई हैं, जबकि कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट यानी आंशिक रूप से रद्द किया गया है.
इस तरह प्रभावित हो रही हैं ट्रेनें
- 22916 हिसार-बान्द्रा टर्मिनस आज मंगलवार को की गई रद्द
- 22934 जयपुर-बान्द्रा टर्मिनस मंगलवार को की गई रद्द
- 22452 चंडीगढ़–बांद्रा टर्मिनस कल बुधवार को रहेगी रद्द
- 09706 बान्द्रा टर्मिनस-जयपुर सोमवार को रही थी रद्द
- 12956 जयपुर-मुंबई सेंट्रल आज जयपुर से 5 घंटे देरी से हो रही संचालित
- 22483 भगत की कोठी-गांधीधाम आज 5 घंटे देरी से हो रही संचालित
- 16588 बीकानेर-यशवंतपुर आज रात में 10 घंटे देरी से होगी संचालित
रेलवे वेबसाइट NTES से जान लें टाइम टेबल
उत्तर-पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि मध्य रेलवे में भूस्खलन के चलते भी ट्रेनों का संचालन बाधित हो रहा है. ठाकुरबारी-मंकी हिल स्टेशनों के मध्य भूस्खलन होने के कारण भी ट्रेनें प्रभावित हुई हैं. 5 और 6 जुलाई काे इस रूट से संचालित होने वाली यशवंतपुर-बीकानेर, बेंगलूरु-जोधपुर, हडपसर-जोधपुर, अजमेर-बेंगलूरु, बीकानेर-यशवंतपुर और जधेपुर-हडपसर ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से संचालित की गई हैं. मुम्बई सेंट्रल डिवीजन और मुम्बई डिवीजन में अभी भी बारिश का प्रभाव देखा जा रहा है. विशेषज्ञों की मानें तो तेज बारिश के चलते जलभराव में डूबे ट्रैक से ट्रेन संचालन आगामी कुछ दिनों तक प्रभावित रह सकता है. इसे देखते हुए रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए ही अपनी यात्रा प्लान करें. वहीं ट्रेनों का शेड्यूल रेलवे की अधिकृत वेबसाइट या हैल्पलाइन से देखकर ही यात्रा के लिए निकलें. यात्री रेलवे की अधिकृत वेबसाइट https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes/ पर ट्रेनों का आवागमन समय चेक कर सकते हैं.
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