/जयपुर की बदलने वाली है तस्वीर! 211 करोड़ के विकास कार्यों को मिली हरी झंडी

Jaipur News: जयपुर के विकास को नई रफ्तार देने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की पीडब्ल्यूसी की छठी बैठक में 211 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. यह बैठक विकास आयुक्त सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में आयोजित हुई. बैठक में क्या, कहां, कब और कैसे विकास कार्य किए जाएंगे, इस पर विस्तार से चर्चा की गई. शहर की सड़कों, खेल सुविधाओं, सामुदायिक केंद्रों, अंडरपास, हरित विकास और आधारभूत ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई. इन परियोजनाओं का उद्देश्य जयपुर के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और नागरिकों को सुरक्षित व आधुनिक वातावरण देना है.

सड़क और आधारभूत ढांचे पर रहेगा विशेष फोकस

बैठक में शहर के सड़क नेटवर्क को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया. सांगानेर, आमेर, बस्सी और अन्य जोनों में नई सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण और नवीनीकरण कार्यों को मंजूरी दी गई. इसके अलावा महल रोड पर पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए अंडरपास निर्माण और द्रव्यवती नदी पर आरसीसी बॉक्स कल्वर्ट बनाने की स्वीकृति भी दी गई. अधिकारियों का मानना है कि इन कार्यों से यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी. नंदपुरी अंडरपास क्षेत्र में विद्युत लाइनों के शिफ्टिंग कार्य के लिए भी 5.23 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं.

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सामुदायिक केंद्रों के पुनर्विकास पर करोड़ों खर्च होंगे

शहर के विभिन्न सामुदायिक केंद्रों को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में भी बड़े फैसले लिए गए. मालवीय नगर के बी-ब्लॉक और डी-ब्लॉक स्थित सामुदायिक केंद्रों के पुनर्विकास पर क्रमशः 33.08 करोड़ और 26.25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके अलावा त्रिवेणी नगर, वैशाली नगर और अन्य क्षेत्रों में भी सामुदायिक सुविधाओं के विस्तार और सार्वजनिक स्थानों के विकास को मंजूरी मिली है. जयसिंहपुरा खोर स्थित बीएसयूपी फ्लैट्स के रखरखाव और आवश्यक सुधार कार्यों के लिए 3.48 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं.

खेल सुविधाओं को भी मिलेगा बढ़ावा

शहर में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल पार्क में स्पोर्ट्स एरीना विकसित करने की योजना को मंजूरी दी गई है. इस परियोजना पर करीब 5.95 करोड़ रुपये खर्च होंगे. जेडीए का मानना है कि इससे युवाओं और खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं मिलेंगी तथा शहर में खेल संस्कृति को प्रोत्साहन मिलेगा. साथ ही सार्वजनिक स्थलों को अधिक उपयोगी और आकर्षक बनाने की दिशा में भी कार्य किए जाएंगे.

हरित विकास और वेस्ट टू आर्ट परियोजनाओं को प्रोत्साहन

बैठक में पर्यावरण संरक्षण और शहर को अधिक सुंदर बनाने से जुड़ी योजनाओं पर भी सहमति बनी. आगामी मानसून को देखते हुए बड़े स्तर पर पौधरोपण अभियान चलाने की तैयारी की जाएगी. इसके साथ ही “वेस्ट टू आर्ट” जैसी परियोजनाओं को बढ़ावा देकर अनुपयोगी सामग्री को कलात्मक रूप में उपयोग करने की योजना बनाई गई है. जेडीए का मानना है कि इन सभी परियोजनाओं के पूरा होने के बाद जयपुर की आधारभूत सुविधाएं और मजबूत होंगी तथा लोगों को बेहतर, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण मिल सकेगा.