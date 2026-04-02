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निजी स्कूलों की मनमानी से अभिभावक परेशान, टोंक में दिए गए जांच के आदेश

Rajasthan News: राजस्थान में 1 अप्रैल से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हुई, जिसके साथ ही स्कूल खुल गए हैं. ऐसे में निजी स्कूलों की मनमर्जी के मामले सामने आने लगे हैं. किताबों और ड्रेस के नाम पर ज्यादा रुपये लिए जा रहे हैं, जिससे अभिभावक परेशान हैं. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Published:Apr 02, 2026, 06:03 PM IST | Updated:Apr 02, 2026, 06:03 PM IST

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निजी स्कूलों की मनमानी से अभिभावक परेशान, टोंक में दिए गए जांच के आदेश

Rajasthan News: प्रदेश भर में 1 अप्रैल से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही स्कूल खुल गए हैं लेकिन इसके साथ ही निजी स्कूलों की मनमर्जी भी सामने आने लगी है. शहर के कई निजी स्कूलों द्वारा छात्रों के लिए महंगी और लंबी-लंबी किताबों की सूची जारी की गई है, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है.

अभिभावकों का कहना है कि जहां सरकारी स्कूलों में किताबें 500 से 700 रुपये तक में उपलब्ध हो जाती हैं, वहीं निजी स्कूलों में यही खर्च 3 से 5 हजार रुपये तक पहुंच रहा है. ऐसे में मध्यम और गरीब वर्ग के लिए बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाना कठिन होता जा रहा है.

किताबों की दुकानों पर इन दिनों भारी भीड़ देखी जा रही है लेकिन अभिभावकों के चेहरों पर चिंता साफ नजर आती है. कई अभिभावकों ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन विशेष दुकानों से ही किताबें खरीदने का दबाव बना रहे हैं.

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अभिभावकों ने प्रशासन से की मांग

स्थिति यह है कि बच्चों की पढ़ाई के सपनों के बीच आर्थिक मजबूरी आड़े आ रही है. अभिभावकों ने प्रशासन से मांग की है कि निजी स्कूलों की इस मनमानी पर रोक लगाई जाए और किताबों की कीमतों को नियंत्रित किया जाए, ताकि सभी वर्ग के बच्चों को समान शिक्षा का अवसर मिल सकें.

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान

वहीं, नाथद्वारा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान दिया. शिक्षा मंत्री बोले प्राइवेट स्कूलों में 50 रुपये की किताब को 500 में बेचे जाने पर बोले- राजस्थान में कुछ जगहों पर पर इस तरह की वसूली को लेकर सरकार सख्त है. वहीं, मंत्री बोले कि राजस्थान में 95 प्रतिशत स्कूलों में ऐसा नहीं है, कुछ जगहों पर ऐसी शिकायतें आती हैं. मंत्री बोले कि सभी से निवेदन करता हूं स्कूलों में किताबों और यूनिफॉर्म का नाम पर हो रही सूची ठीक नहीं है.

बिल सोशल मीडिया पर किया साझा

इधर, बीते दिन टोंक में निजी स्कूलों की मनमानी का एक मामला सामने आया था. अभिभावकों का आरोप है कि कई निजी विद्यालय नियमों को ताक पर रखकर बच्चों की किताबें और ड्रेस तय दुकानों से ही खरीदने के लिए दबाव बना रहे हैं. एक अभिभावक ने 6वीं कक्षा की किताबों का करीब 7000 रुपये का बिल सोशल मीडिया पर भी साझा किया.

हो सकती है मान्यता रद्द

इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने जांच के आदेश दिए. सभी उपखंड सीबीओ और जिला मुख्यालय की टीम बना कर जांच के आदेश दिए गए हैं. अगर कोई स्कूल संदिग्ध पाई गई तो कार्रवाई होगी. मान्यता रद्द तक करने की बात कही.
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