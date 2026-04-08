राजस्थान के लिए वरदान बनेगी पचपदरा रिफाइनरी, 21 अप्रैल को PM मोदी करेंगे उद्घाटन

Barmer Pachpadra Refinery: राजस्थान के औद्योगिक और आर्थिक इतिहास में 21 अप्रैल 2026 की तारीख स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन बाड़मेर के पचपदरा में नवनिर्मित ऑयल रिफाइनरी का भव्य उद्घाटन करेंगे. इस परियोजना को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने बड़ा दावा करते हुए इसे पश्चिमी राजस्थान के लिए गेम-चेंजर बताया है.

30 हजार से बढ़कर 90 हजार हुई संख्या

मदन राठौड़ ने कहा कि यह रिफाइनरी बाड़मेर को रोजगार का सबसे बड़ा केंद्र बनाएगी. पहले के अनुमानों के विपरीत, अब इस रिफाइनरी से सीधे और परोक्ष रूप से करीब 90 हजार मजदूरों और युवाओं को रोजगार मिलेगा. बता दें कि रिफाइनरी शुरू होने से स्थानीय स्तर पर छोटे उद्योगों और सहायक इकाइयों को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा.

"कांग्रेस का एग्रीमेंट घाटे का सौदा था"- मदन राठौड़

प्रदेशाध्यक्ष ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि उनके समय में हुआ आर्थिक समझौता प्रदेश के हितों के खिलाफ था. राठौड़ के अनुसार, कांग्रेस सरकार ने ऐसा एग्रीमेंट किया था जिसमें क्रूड ऑयल निकालने वाली एजेंसी को सरकार की ओर से भारी राशि देनी पड़ती. भाजपा सरकार ने इसे संशोधित किया, जिससे प्रदेश को 40 हजार करोड़ रुपये की बचत होगी. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बिना जमीन तय किए सोनिया गांधी से उद्घाटन करवाकर केवल राजनीति की थी, जबकि भाजपा ने धरातल पर काम पूरा किया है.



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