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खत्म हुआ इंतजार, पचपदरा रिफाइनरी का होगा उद्घाटन, पीएम मोदी को देखने लोग बेकरार!

Rajasthan News: पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन 21 अप्रैल को पीएम मोदी करेंगे. 80 हजार करोड़ की लागत, 9 मिलियन टन क्षमता, एयरपोर्ट-रेलवे से जुड़ाव. रोजगार बढ़ेगा, प्रदेश के आर्थिक विकास में बड़ा योगदान, तैयारियों में जोर-शोर.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByBabulal Dhayal
Published:Apr 08, 2026, 06:09 PM IST | Updated:Apr 08, 2026, 06:09 PM IST

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खत्म हुआ इंतजार, पचपदरा रिफाइनरी का होगा उद्घाटन, पीएम मोदी को देखने लोग बेकरार!

Pachpadra Oil Refinery: पचपदरा रिफाइनरी के उद्घाटन का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इक्कीस अप्रैल को रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करेंगे. पीएम मोदी के आगमन को लेकर पूरे मारवाड़ में जोरदार उत्साह है.

इंतजार की घड़ियां खत्म होने की ओर हैं. पीएम नरेंद्र मोदी इक्कीस अप्रैल को रिफाइनरी के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे. सीएम भजनलाल शर्मा ने देर रात सोशल मीडिया पोस्ट पर पीएम के दौरे की जानकारी दी. तो पूरे मारवाड़ में खुशी की लहर दौड़ गई. सीएम भजनलाल शर्मा ने लिखा, “राजस्थान की रिफाइनरी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी, और यह युवाओं के रोजगार के लिए नए द्वार खोलने वाली भाग्य रेखा साबित होगी.”

सीएम भजनलाल का ट्वीट स्क्रीन पर चलाया गया
पीएम के दौरे की खबर मिलते ही बालोतरा से लेकर पचपदरा तक भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खुशी का इज़हार किया. पचपदरा से भाजपा विधायक अरुण चौधरी ने कहा, “रिफाइनरी के उद्घाटन में पीएम मोदी को सुनने लाखों लोग उमड़ेंगे.”

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पचपदरा रिफाइनरी का शिलान्यास एक बार नहीं बल्कि दो-दो बार हुआ. 18 सितंबर 2013 को यूपीए की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पहली बार इसका शिलान्यास किया. उस वक्त इस प्रोजेक्ट की लागत सैंतीस हजार दो सौ तीस करोड़ रुपये थी. पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद पूरी स्थिति बदल गई. शर्तों में बदलाव किया गया. 2018 में पीएम मोदी ने इसकी फिर से शुरुआत की. तब इसकी लागत बढ़कर तैंतालीस हजार एक सौ उन्तीस करोड़ रुपये आंकी गई. 2022 तक इसका काम पूरा होना था, मगर पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के वक्त इसकी लागत बढ़कर बहत्तर हजार नौ सौ सैंतीस करोड़ हो गई. कंपनी ने पिछले साल लागत मूल्य में दूसरे संशोधन का प्रस्ताव सरकार के सामने रखा, जिसके बाद अब इसकी लागत बढ़कर उनासी हजार चार सौ उनसठ करोड़ रुपये हो गई है.

रिफाइनरी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है, जिसमें 74 प्रतिशत भागीदारी HPCL की और 26 प्रतिशत हिस्सेदारी राजस्थान सरकार की है.

इसकी क्षमता 9 मिलियन टन कच्चे तेल को रिफाइन करने की है. प्रदेश में उत्पादित करीब 1.5 मिलियन टन कच्चे तेल को भी रिफाइन किया जा सकेगा. अरब देशों से क्रूड तेल आएगा. 2 मिलियन टन क्षमता का पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी स्थापित किया गया है. रिफाइनरी के लिए 12 किमी नॉर्थ रेल लाइन बिछाने का काम जल्द शुरू होगा. भजनलाल सरकार पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों में जोर-शोर से जुटी नजर आएगी. सत्ता और संगठन पीएम के दौरे को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में तारीख के एलान के साथ ही जुट गए हैं.

करीब 80 हजार करोड़ रुपये की लागत से बन रही इस रिफाइनरी से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे. क्रूड ऑयल रिफाइनिंग और बायो-प्रोडक्ट्स के उत्पादन से माल ढुलाई भी बढ़ेगी. अगर इस परियोजना के बाद इस इलाके से राष्ट्रीय जलमार्ग जुड़ गया तो यह मरूधरा को मिल रही सौगातों पर सोने पर सुहागा होगा. माना जा रहा है कि पीएम मोदी लोकार्पण समारोह में कुछ और बड़े ऐलान कर सकते हैं.

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