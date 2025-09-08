पंचायत चुनाव से पहले दिव्यांगों की बड़ी मांग, राजस्थान में आरक्षण क्या बदल देगा सत्ता का गणित?

Rajasthan Panchayat Chunav: प्रदेश में पंचायत-चुनाव नजदीक आते ही दिव्यांगजनों को आरक्षण की मांग उठने लगी है. संगठनों ने की कई सालों से चल रही आरक्षण की मांग एक बार फिर से उठी. राजनीति में आरक्षण की भागीदारी को लेकर दिव्यांगजनों ने चुनाव से पहले तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मांग तेज हो रही है. आखिर कैसे दिव्यांगजनों को मिल सकता है आरक्षण का फायदा.

राजनीति में दिव्यांगों की कितनी भागीदारी?

राजस्थान में दिव्यांगजनों को एक बार फिर से राजनीति में भागीदारी की मांग तेज हो गई है. पंचायत और निकाय चुनाव से पहले दिव्यांगों से जुड़े संगठनों ने दिव्यांगों ने मांग उठाई है. हालांकि ये मांग पहली बार नहीं उठी,बल्कि इससे पहले भी कई बार दिव्यांगों ने आरक्षण की मांग को तेज किया. संगठनों की मांग है कि दिव्यांगों ने पंचायत और निकायों में 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाए. हालांकि निकायों में पिछली कांग्रेस सरकार ने 1-1 दिव्यांगजन मनोनीत किया था, लेकिन पंचायतीराज संस्थाओं ने दिव्यांगों को किसी तरह का लाभ नहीं मिल पा रहा है. विकलांग कल्याण समिति ने सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत को खत लिखकर आरक्षण की मांग रखी.

तमिलनाडु-छत्तीसगढ़ में आरक्षण

छत्तीसगढ़, तमिलनाडु में दिव्यांगजनों को राजनीति में आरक्षण का लाभ मिल रहा है. तमिलनाडु में पंचायत और निकाय दोनों में दिव्यांगों को मनोनीत का प्रावधान किया गया. जबकि छत्तीसगढ़ सरकार ने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो दिव्यांग को मनोनीत करने का फैसला किया था. हालांकि राजस्थान में सिर्फ प्रत्येक निकायों में एक एक मनोनीत किया हुआ है. प्रदेश की प्रत्येक नगर पालिका बोर्ड,नगर परिषद,नगर निगम में एक दिव्यांग व्यक्ति को पार्षद मनोनीत करने का कानून है और सभी शहरी निकायों में दिव्यांग पार्षद मनोनीत किए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

समानता का अधिकार

दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों, राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्तावों के अनुसार दिव्यांगजनों को भी अन्य व्यक्तियों के समान समता, गरिमा के साथ जीवन के और उसकी सत्यनिष्ठा के लिए सम्मान के अधिकार का उपभोग करने का विषय शामिल है. 2011 की जनगणना के मुताबिक प्रदेश में 16 लाख दिव्यांगजन है. प्रत्येक परिवार में 5 सदस्य भी हो तो इन परिवारों का आंकड़ा 80 लाख तक पहुंचता है. दिव्यांगजनों की 16 साल से आरक्षण की मांग उठ रही है. फिर से दिव्यांगजनों को उम्मीद है कि सरकार आरक्षण का लाभ देगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-