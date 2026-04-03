वन स्टेट-वन इलेक्शन, 10 जिला परिषदों और 108 पंचायत समितियों का कार्यकाल नवंबर तक पूरा होगा, तभी चुनाव संभव

Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में सरकार ‘वन स्टेट वन इलेक्शन’ पर फोकस कर रही है. ओबीसी आयोग की रिपोर्ट जरूरी होने के कारण पंचायत व निकाय चुनाव एक साथ नवंबर-दिसंबर 2026 में हो सकते हैं.
Trending Photos
Rajasthan News: राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन पर सरकार का पूरा फोकस है. अब माना जा रहा है कि पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ होंगे. ओबीसी आयोग के कार्यकाल बढाए जाने के बाद से दोनों चुनाव एक साथ होंगे. सरकार भी यही चाहती है पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ हो.
ओबीसी आयोग की रिपोर्ट बिना चुनाव संभव नहीं
सरकार प्रदेश में ‘वन स्टेट वन इलेक्शन’ पर सरकार का पूरा फोकस है. नवंबर-दिसंबर में पंचायत और निकाय चुनाव से इसकी शुरुआत होगी. यही वजह है कि ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर तक बढ़ाया गया है. अब सरकार चुनाव आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी. तर्क दिया जाएगा कि ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट तैयार नहीं है. चुनाव के लिए और समय दिया जाए. हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को 439 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए 15 अप्रैल तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा था. इसलिए ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना चुनाव संभव नहीं है.
नवंबर में खत्म हो रहा पंचायतीराज संस्थाओं के कार्यकाल
6 जिला परिषदों और 78 पंचायत समितियों का कार्यकाल अगस्त-सितंबर 2026 में खत्म होगा. 4 जिला परिषदों और 30 पंचायत समितियों का कार्यकाल नवंबर-दिसंबर 2026 में खत्म होगा. वहीं प्रदेश में निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है. संभवतया इसी कारण पंचायतीराज और निकायों का चुनाव एक साथ होगा.
सीएस को लिख चुका खत
सरकार नहीं चाहती कि ओबीसी आयोग रिपोर्ट तैयार करने में जल्दबाजी हो. आयोग का कार्यकाल शुरुआत में तीन माह था. पहला विस्तार भी तीन माह का दिया गया. इसके बाद समय अवधि बढ़ती रही और 30 मार्च को तीसरी बार छह माह का सबसे बड़ा विस्तार देते हुए कार्यकाल 30 सितंबर तक कर दिया गया. गौरतलब है कि आयोग ने आंकड़ों में कुछ त्रुटियां बताई थीं और इस संबंध में मुख्य सचिव को पत्र लिखा था. ऐसे में सरकार ने आयोग को पर्याप्त समय देते हुए ‘वन स्टेट वन इलेक्शन’ की तैयारी के लिए भी समय हासिल किया है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!