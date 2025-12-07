जयपुर की गलियों में फिर दिखा पैंथर, शहर में दहशत, CCTV में कैद हरकतें

Jaipur News: जयपुर में एक बार फिर रिहायशी इलाका तेंदुए की मौजूदगी से दहशत में आ गया. बजाज नगर स्थित AG कॉलोनी का एक CCTV वीडियो सामने आया है, जिसमें शनिवार शाम तेंदुआ गलियों में घूमता दिख रहा है. यह वीडियो सामने आते ही स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई. खास बात यह है कि रविवार सुबह कई निवासियों ने तेंदुए को अपनी आंखों के सामने खुले में घूमते हुए भी देखा. लोगों ने बताया कि तेंदुआ सबसे पहले अनीता कॉलोनी की तरफ दिखाई दिया, फिर सरस्वती मार्ग की ओर बढ़ा और इसके बाद AG कॉलोनी की तरफ जाता देखा गया.

यह पूरा इलाका झालाना लेपर्ड सफारी की परिधि से जुड़ा है, जहाँ से तेंदुए भोजन और पानी की तलाश में कई बार आबादी की ओर निकल आते हैं. इसी वजह से आसपास रहने वाले लोगों के लिए ऐसे हालात अब आम होते जा रहे हैं, लेकिन हर बार डर का माहौल जरूर बन जाता है. तेंदुए की लगातार मूवमेंट को देखते हुए वन विभाग की दो टीमें इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं. टीमों ने उस पूरे रास्ते की जांच शुरू कर दी है, जहाँ-जहाँ तेंदुए के दिखाई देने की जानकारी मिली है.

उधर, बढ़ती घटनाओं के बीच चीफ वाइल्डलाइफ़ वॉर्डन सी. ए. अरुण प्रसाद ने एक विशेष क्विक रिस्पॉन्स टीम गठित की है. रेंजर जितेंद्र सिंह शेखावत की टीम भी मौके पर सक्रिय है. दोनों टीमें आधुनिक तकनीक, ड्रोन और ट्रैकर्स की मदद से तेंदुए के मूवमेंट पर लगातार नजर रख रही हैं.

स्थानीय लोगों ने भी सतर्कता बरतना शुरू कर दिया है. कॉलोनीवासियों ने एक-दूसरे को अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने और रात के समय सड़क पर टहलने से बचने की सलाह दी है. साथ ही पालतू जानवरों को भी घर के अंदर रखने की अपील की जा रही है. वन विभाग ने लोगों से शांत रहने, अफवाहें न फैलाने और किसी भी मूवमेंट की तुरंत सूचना देने को कहा है, ताकि तेंदुए को सुरक्षित तरीके से उसके प्राकृतिक क्षेत्र में वापस भेजा जा सके.

