/पावटा में ₹3.29 करोड़ से बनेगा आधुनिक न्यायालय भवन, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति संजीव प्रकाश शर्मा ने किया शिलान्यास

Kotputli Behror News: कोटपूतली-बहरोड़ जिले के न्यायक्षेत्र पावटा में न्यायिक आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. पावटा में आधुनिक सुख-सुविधाओं से सुसज्जित नवीन न्यायालय भवन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम बेहद गरिमामय और मांगलिक वातावरण में संपन्न हुआ.

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान उच्च न्यायालय (जोधपुर) के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति श्री संजीव प्रकाश शर्मा ने पूर्ण विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा-अर्चना कर इस नए भवन की आधारशिला रखी. इस खास मौके पर राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति और कोटपूतली-बहरोड़ जिले के संरक्षक न्यायाधिपति श्री आशुतोष कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे.

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आधुनिक संसाधनों से लैस होगा नया परिसर

शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति संजीव प्रकाश शर्मा ने कहा कि सरकार और न्याय विभाग के बेहतरीन समन्वय से यह महत्वपूर्ण कार्य साकार हो रहा है. लगभग 3 करोड़ 29 लाख रुपये की लागत से तैयार होने वाला यह नवीन भवन भविष्य में तालुका स्तर की न्यायिक व्यवस्थाओं को और अधिक सशक्त, पारदर्शी और सुविधायुक्त बनाएगा.आधुनिक तकनीकी संसाधनों से लैस इस भवन का एकमात्र लक्ष्य आमजन को समयबद्ध, सुलभ और निष्पक्ष न्याय उपलब्ध कराना है.उन्होंने न्यायाधीशों और वकीलों से संवेदनशीलता के साथ काम करने की अपील की. साथ ही, महिला अधिवक्ताओं को न्यायिक क्षेत्र में आगे बढ़ने और अन्य महिलाओं को इस क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित करने का एक विशेष संदेश दिया.

बार और बेंच के समन्वय से मजबूत होगी न्याय व्यवस्था

समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद संरक्षक न्यायाधिपति आशुतोष कुमार ने क्षेत्र के अधिवक्ताओं और आम नागरिकों को बधाई देते हुए कहा कि इस नए परिसर के निर्माण से बार (वकील) और बेंच (जज) दोनों के बीच समन्वय बेहतर होगा और आम जनता को कानूनी प्रक्रियाओं में सुगमता मिलेगी.

इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में जिला एवं सेशन न्यायाधीश रवि वर्मा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और बताया कि इस भवन से न्यायिक कार्यों के संचालन में और अधिक दक्षता आएगी. कार्यक्रम के समापन पर पावटा सेशन न्यायालय की न्यायाधीश पूजा धानिया ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद उद्बोधन दिया और न्याय व्यवस्था को धरातल पर सुलभ बनाने का आह्वान किया.

पर्यावरण संरक्षण का संदेश और गणमान्य जनों की मौजूदगी

शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि और अन्य वरिष्ठ जजों द्वारा न्यायालय परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया, जिसके जरिए समाज को पर्यावरण संरक्षण और 'हरित न्यायपालिका' का एक सुंदर संदेश दिया गया. इस भव्य समारोह में न्यायपालिका के वरिष्ठ अधिकारियों, जिला प्रशासन, पुलिस महकमे, स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में बार एसोसिएशन के वकील और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे.