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Rajasthan News: पावटा हाईवे पर भीषण हादसा, सड़क पार कर रहे अधेड़ को अज्ञात वाहन ने कुचला, मौके पर मौत

Rajasthan News: पावटा में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से सड़क पार कर रहे सरुंड निवासी अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई. एंबुलेंस न पहुंचने पर प्रागपुरा पुलिस ने अपने वाहन से शव को अस्पताल पहुंचाया. पुलिस फिलहाल फरार वाहन की तलाश कर रही है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByAmit kumar yadav
Published:Apr 12, 2026, 11:42 AM IST | Updated:Apr 12, 2026, 11:42 AM IST

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Rajasthan News: पावटा हाईवे पर भीषण हादसा, सड़क पार कर रहे अधेड़ को अज्ञात वाहन ने कुचला, मौके पर मौत

Paota Road Accident: कोटपूतली-बहरोड़ जिले के पावटा कस्बे में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर आज एक रूह कंपा देने वाला सड़क हादसा सामने आया है. हाईवे पार कर रहे एक अधेड़ व्यक्ति को एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

हादसा और मौके पर मंजर
यह दर्दनाक वाकया उस समय हुआ जब अधेड़ व्यक्ति दिल्ली से जयपुर जाने वाले मार्ग पर सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था. बता दें कि टक्कर इतनी भीषण थी कि व्यक्ति की मौके पर ही जान निकल गई. वारदात को अंजाम देने के बाद अज्ञात वाहन चालक तेजी से मौके से फरार हो गया. बता दें कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, मृतक व्यक्ति कोटपूतली के सरुंड गांव का निवासी बताया जा रहा है.

एंबुलेंस की लापरवाही, पुलिस ने पेश की मिसाल
हादसे के बाद सिस्टम की एक बड़ी खामी उजागर हुई. घटनास्थल पर काफी समय बीत जाने के बाद भी एंबुलेंस नहीं पहुंची. ऐसे में मौके पर मौजूद प्रागपुरा पुलिस के जवानों ने संवेदनशीलता और मानवता का परिचय दिया. बता दें कि एंबुलेंस का इंतजार करने के बजाय पुलिसकर्मियों ने अपने ही सरकारी वाहन में शव को रखा और तुरंत पावटा उप जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया.

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जांच में जुटी पुलिस
फिलहाल पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया है. पुलिस की टीमें हाईवे पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं ताकि उस अज्ञात वाहन और उसके चालक का सुराग लगाया जा सके जिसने इस मासूम की जान ली.

पढ़ें राजथान की एक और खबर…

बीकानेर जिले के खाजूवाला स्थित 5KLD क्षेत्र में एक ईंट भट्टे पर काम के दौरान भीषण हादसा हो गया. यहां जलाई का कार्य करते समय अचानक आग लग जाने से दो मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए.

बता दें कि हादसे के बाद घायल मजदूरों को तुरंत खाजूवाला अस्पताल पहुंचाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद 35 वर्षीय मजदूर धर्मेंद्र की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बीकानेर के PBM अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जबकि दूसरे मजदूर राजेंद्र का उपचार खाजूवाला में ही जारी है. पुलिस और प्रशासन इस घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं.

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