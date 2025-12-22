Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान के छात्रों के पास PM मोदी से सीधा मिलने का मौका, बस इस तरह से करना होगा रजिस्टर

PPC Registration 2026: परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है. कक्षा 6 से 12 के छात्र, शिक्षक और अभिभावक innovateindia.mygov.in पर आवेदन कर सकते हैं. अंतिम तिथि 11 जनवरी 2026 है. चुने गए छात्रों को पीएम मोदी से संवाद का मौका मिलेगा.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published: Dec 22, 2025, 02:46 PM IST | Updated: Dec 22, 2025, 02:46 PM IST

Trending Photos

नववर्ष पर खाटूधाम में उमड़ेगा आस्था का सैलाब, 5-6 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का है अनुमान
7 Photos
khatu shyam ji

नववर्ष पर खाटूधाम में उमड़ेगा आस्था का सैलाब, 5-6 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का है अनुमान

क्या आप जानते हैं राजस्थान में भाभी अपने देवर को क्या पुकारती हैं?
8 Photos
bhabhi

क्या आप जानते हैं राजस्थान में भाभी अपने देवर को क्या पुकारती हैं?

CM किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त की तारीख फाइनल, इस दिन खाते में आएंगे ₹1000
7 Photos
CM Kisan Samman Nidhi Yojana

CM किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त की तारीख फाइनल, इस दिन खाते में आएंगे ₹1000

राजस्थान में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी, सुबह-शाम सर्द हवाओं से लोगों की छूट रही धूजणी!
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी, सुबह-शाम सर्द हवाओं से लोगों की छूट रही धूजणी!

राजस्थान के छात्रों के पास PM मोदी से सीधा मिलने का मौका, बस इस तरह से करना होगा रजिस्टर

How o register for pariksha pe charcha: हर साल की तरह इस बार भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर छात्रों में खासा उत्साह देखा जा रहा है. बोर्ड परीक्षाओं से पहले आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम छात्रों के मन से परीक्षा का डर दूर करने के लिए एक बेहद ही अहम पहल बन कर उभरा है. परीक्षा पे चर्चा के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद करते हैं और उनके सवालों के जवाब देते हैं. इस बार कार्यक्रम की थीम “परीक्षा को उत्सव बनाएं, तनाव को कहें अलविदा” रखी गई है, जो छात्रों को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का संदेश देती है.

परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया फिलहाल चालू है. आंकड़ों के अनुसार, करीब 80 लाख से ज्यादा प्रतिभागी अपना पंजीकरण करा चुके हैं. इनमें सबसे बड़ी संख्या छात्रों की है, लेकिन छात्रों के साथ-साथ शिक्षक और अभिभावक भी इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं.

बता दें कि इस कार्यक्रम में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाले छात्र रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके अलावा मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक और कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के माता-पिता भी इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित आधिकारिक वेबसाइट innovateindia.mygov.in पर जाएं. परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 11 जनवरी 2026 तय की गई है, इसलिए इच्छुक लोगों को समय रहते पंजीकरण कर लें.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और इसे बहुत ही सरल रखा गया है. वेबसाइट पर जाकर उम्मीदवार को अपनी बेसिक जानकारी भरनी होती है. इसके बाद एक MCQ क्विज दिया जाता है, जिसे पूरा करना जरूरी होता है. क्विज पूरा होने के बाद आवेदन सबमिट किया जाता है. यही प्रक्रिया छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों सभी के लिए लागू होती है.

प्रधानमंत्री से सवाल पूछने के इच्छुक छात्रों के लिए एक अलग अवसर भी दिया जाता है. इसके लिए छात्रों को MyGov इनोवेट पोर्टल पर एक क्रिएटिव एंट्री देनी होती है. यह एंट्री अधिकतम 500 शब्दों की होती है, जिसमें किसी एक विषय से जुड़ा सवाल शामिल किया जाता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि सवाल जितना अलग और प्रभावशाली होगा, उसके चयन की संभावना उतनी ही ज्यादा रहती है. चुने गए छात्रों को कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से सीधे बातचीत करने का मौका मिलता है.

कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को MyGov की ओर से डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया जाता है. फिलहाल परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है. जो भी छात्र, शिक्षक या अभिभावक इस पहल का हिस्सा बनना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट innovateindia1.mygov.in पर जाकर 11 जनवरी से पहले आवेदन कर सकते हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news