राजस्थान के छात्रों के पास PM मोदी से सीधा मिलने का मौका, बस इस तरह से करना होगा रजिस्टर

How o register for pariksha pe charcha: हर साल की तरह इस बार भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर छात्रों में खासा उत्साह देखा जा रहा है. बोर्ड परीक्षाओं से पहले आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम छात्रों के मन से परीक्षा का डर दूर करने के लिए एक बेहद ही अहम पहल बन कर उभरा है. परीक्षा पे चर्चा के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद करते हैं और उनके सवालों के जवाब देते हैं. इस बार कार्यक्रम की थीम “परीक्षा को उत्सव बनाएं, तनाव को कहें अलविदा” रखी गई है, जो छात्रों को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का संदेश देती है.

परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया फिलहाल चालू है. आंकड़ों के अनुसार, करीब 80 लाख से ज्यादा प्रतिभागी अपना पंजीकरण करा चुके हैं. इनमें सबसे बड़ी संख्या छात्रों की है, लेकिन छात्रों के साथ-साथ शिक्षक और अभिभावक भी इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं.

बता दें कि इस कार्यक्रम में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाले छात्र रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके अलावा मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक और कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के माता-पिता भी इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित आधिकारिक वेबसाइट innovateindia.mygov.in पर जाएं. परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 11 जनवरी 2026 तय की गई है, इसलिए इच्छुक लोगों को समय रहते पंजीकरण कर लें.

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और इसे बहुत ही सरल रखा गया है. वेबसाइट पर जाकर उम्मीदवार को अपनी बेसिक जानकारी भरनी होती है. इसके बाद एक MCQ क्विज दिया जाता है, जिसे पूरा करना जरूरी होता है. क्विज पूरा होने के बाद आवेदन सबमिट किया जाता है. यही प्रक्रिया छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों सभी के लिए लागू होती है.

प्रधानमंत्री से सवाल पूछने के इच्छुक छात्रों के लिए एक अलग अवसर भी दिया जाता है. इसके लिए छात्रों को MyGov इनोवेट पोर्टल पर एक क्रिएटिव एंट्री देनी होती है. यह एंट्री अधिकतम 500 शब्दों की होती है, जिसमें किसी एक विषय से जुड़ा सवाल शामिल किया जाता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि सवाल जितना अलग और प्रभावशाली होगा, उसके चयन की संभावना उतनी ही ज्यादा रहती है. चुने गए छात्रों को कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से सीधे बातचीत करने का मौका मिलता है.

कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को MyGov की ओर से डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया जाता है. फिलहाल परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है. जो भी छात्र, शिक्षक या अभिभावक इस पहल का हिस्सा बनना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट innovateindia1.mygov.in पर जाकर 11 जनवरी से पहले आवेदन कर सकते हैं.

