राजस्थान के छात्र भी PM मोदी से पूछ सकते हैं सीधे सवाल, बस करना होगा ये एक काम

Rajasthan News: परीक्षा पे चर्चा 2026 में छात्रों, शिक्षकों और पेरेंट्स को पीएम मोदी से सीधे संवाद का मौका मिलेगा. 11 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन संभव है. कार्यक्रम में तनाव प्रबंधन, तैयारी टिप्स और परीक्षा से जुड़े सवालों पर चर्चा होगी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published: Dec 18, 2025, 02:15 PM IST | Updated: Dec 18, 2025, 02:15 PM IST

राजस्थान के छात्र भी PM मोदी से पूछ सकते हैं सीधे सवाल, बस करना होगा ये एक काम

Pariksha Pe Charcha: हर साल की तरह इस बार भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. छात्रों में इसे लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो चुकी है और अब तक करीब 60 लाख से ज्यादा लोग अपना पंजीकरण करा चुके हैं. इस बार कार्यक्रम की थीम “परीक्षा को उत्सव बनाएं, तनाव को कहें अलविदा” रखी गई है. इस पहल के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा से ठीक पहले छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से सीधे संवाद करते हैं और उनके सवालों के जवाब देते हैं.

परीक्षा पे चर्चा हर साल आयोजित किया जाता है, जिसमें देशभर के छात्र प्रधानमंत्री से अपने मन की बात साझा करते हैं. इस कार्यक्रम के लिए छात्र पीएम मोदी से सवाल भी भेज सकते हैं. अगर सवाल चुना जाता है, तो प्रधानमंत्री खुद उसका जवाब देते हैं. कई छात्रों को मंच से सीधे बातचीत का मौका भी मिलता है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और परीक्षा के तनाव को समझने में मदद मिलती है.

इस कार्यक्रम में केवल छात्र ही नहीं, बल्कि शिक्षक और माता-पिता भी भाग ले सकते हैं. कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाले छात्र, मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक और कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के अभिभावक इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट innovateindia.mygov.in पर जाना होगा. परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 11 जनवरी 2026 तय की गई है. रजिस्ट्रेशन के दौरान एक MCQ क्विज पूरा करना जरूरी होता है, जिसके बाद आवेदन सबमिट किया जाता है.

प्रधानमंत्री से सवाल पूछने के लिए छात्रों को MyGov इनोवेट पोर्टल पर एक क्रिएटिव एंट्री देनी होती है. यह एंट्री अधिकतम 500 शब्दों की हो सकती है, जिसमें किसी एक विषय से जुड़ा सवाल शामिल होता है. छात्रों से कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जिनके जवाब के आधार पर चयन किया जाता है. जिनकी एंट्री सबसे अलग और प्रभावशाली होती है, उन्हें कार्यक्रम के लिए चुना जाता है. चयनित छात्रों को प्रधानमंत्री से सीधे बातचीत का अवसर मिलता है. कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को MyGov की ओर से डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया जाता है.

परीक्षा पे चर्चा में बातचीत का दायरा काफी व्यापक होता है. यहां परीक्षा के डर, तनाव और दबाव से लेकर बेहतर तैयारी के तरीकों पर चर्चा की जाती है. प्रधानमंत्री छात्रों को समय प्रबंधन, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के बारे में मार्गदर्शन देते हैं. छात्र अपने रोजमर्रा के रूटीन, पढ़ाई से जुड़ी दिक्कतें और मानसिक दबाव को भी खुलकर साझा करते हैं, जिससे उन्हें व्यावहारिक समाधान मिलते हैं.

शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री बोर्ड परीक्षाओं से पहले छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद करते हैं. PPC 2026 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अब तक 80,55,829 प्रतिभागी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं. इनमें 74,26,001 छात्र, 5,50,686 शिक्षक और 79,142 अभिभावक शामिल हैं.

फिलहाल परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है. जो भी छात्र, शिक्षक या अभिभावक इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट innovateindia1.mygov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. यह कार्यक्रम न केवल परीक्षा की तैयारी में मदद करता है, बल्कि छात्रों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने में भी अहम भूमिका निभाता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

