डोटासरा का शिक्षा मंत्री पर तीखा हमला, बोले - तबादला उद्योग चला रही है सरकार

Rajasthan News: PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा विभाग के तबादलों को अवैध बताते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की अनुमति बिना 6500 ट्रांसफर किए गए, बच्चों का भविष्य प्रभावित हुआ और कांग्रेस हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करेगी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Vishnu1 Sharma
Published: Jan 13, 2026, 09:00 PM IST | Updated: Jan 13, 2026, 09:00 PM IST

डोटासरा का शिक्षा मंत्री पर तीखा हमला, बोले - तबादला उद्योग चला रही है सरकार

Govind Singh Dotasra: प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा विभाग में हुए तबादलों को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने की तैयारी कर रही है.

डोटासरा ने कहा कि शिक्षा विभाग में ट्रांसफर के नाम पर खुला भ्रष्टाचार चल रहा है. परीक्षा से ठीक पहले व्याख्याताओं के तबादले कर दिए गए, जबकि चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान किसी भी कार्मिक का तबादला नहीं किया जाएगा. अगर तबादला करना है तो चुनाव आयोग से अनुमति लेना जरूरी है. इसके बावजूद 6500 व्याख्याताओं के ट्रांसफर कर दिए गए, जिनमें से करीब 30 से 35 प्रतिशत शिक्षक एसआईआर में ड्यूटी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से अनुमति नहीं ली गई, इसलिए यह ट्रांसफर सूची पूरी तरह अवैध है.

उन्होंने बताया कि कांग्रेस के विरोध के बाद सरकार ने आदेश जारी किया कि जो शिक्षक एसआईआर में लगे हैं, उन्हें नहीं हटाया जाए और जो जॉइन कर चुके हैं, उन्हें भी वापस भेजा जाए. इसके साथ ही सरकारी और निजी स्कूलों में चल रहे प्रैक्टिकल में सरकारी व्याख्याताओं की ड्यूटी लगा दी गई है. एक-एक व्याख्याता को 10 से 12 स्कूलों की जिम्मेदारी दी गई है.

डोटासरा ने आरोप लगाया कि पिछले दो-तीन महीने से तबादला उद्योग चल रहा है और इसके बदले पैसे लिए गए हैं. उन्होंने कहा कि मंत्री स्तर पर और मुख्यमंत्री कार्यालय में भी भ्रष्टाचार हुआ है. कई स्थानों पर राजनीतिक कारणों से तबादले किए गए हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि जब एक महीने बाद परीक्षा है और प्रैक्टिकल चल रहे हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में तबादले क्यों किए गए.

उन्होंने कहा कि सरकार अगर तबादले करना चाहती है तो पहले ट्रांसफर बैन हटाए. भाजपा ने वादा किया था कि बिना ट्रांसफर पॉलिसी के तबादले नहीं होंगे, लेकिन वादा पूरा नहीं किया गया. पंचायती राज चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि चुनाव कार्य में लगे कर्मचारियों का तबादला नहीं किया जाए, फिर भी सरकार ऐसा कर रही है. डोटासरा ने कहा कि बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है और मुख्यमंत्री से मांग की कि केवल एसआईआर वालों को वापस बुलाने से काम नहीं चलेगा, पूरी ट्रांसफर लिस्ट रद्द की जाए.

भर्ती कैलेंडर को लेकर उन्होंने कहा कि चार भर्तियां ऐसी हैं जिनमें 5000 से ज्यादा पद हैं, जबकि 23 भर्तियां ऐसी हैं जिनमें 1000 से भी कम पद हैं. उन्होंने याद दिलाया कि दो साल पहले सफाई कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते उसे रोका गया और अब उसी प्रक्रिया को फिर से लाया गया है.

डोटासरा ने आरोप लगाया कि सरकार सार्वजनिक शिक्षा को खत्म करने की दिशा में काम कर रही है और सरकारी शिक्षा को कमजोर कर निजी और आदर्श विद्या मंदिरों को बढ़ावा दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि शिक्षकों को प्रताड़ित करने के लिए तबादले किए गए हैं और इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया जाएगा.

उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की कि अगर उसमें रीढ़ है तो सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी करे कि बिना अनुमति ट्रांसफर सूची क्यों जारी की गई. शिक्षा मंत्री द्वारा भाजपा नेता से माफी मांगने के मामले पर उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री को पूरे राजस्थान की जनता से माफी मांगनी चाहिए.

महेंद्रजीत सिंह मालवीया के कांग्रेस में वापस आने के सवाल पर डोटासरा ने कहा कि अभी उन्हें कांग्रेस में वापस नहीं लिया गया है. 15 तारीख को अनुशासन समिति की बैठक होगी, जिसमें उनके आवेदन पर चर्चा की जाएगी. अंतिम फैसला आलाकमान लेगा. उन्होंने कहा कि फिलहाल मालवीया कांग्रेस में नहीं हैं और आज की ताजा जानकारी यह है कि उनके यहां इनकम टैक्स की रेड हुई है.

मिड डे मील मामले पर डोटासरा ने कहा कि सरकार जांच करे, कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है. उन्होंने कहा कि परीक्षा से कुछ दिन पहले शिक्षकों के तबादले कर राजनीतिक साजिश के तहत तबादला उद्योग नहीं चलाया जाना चाहिए. भर्ती कैलेंडर में ओबीसी आरक्षण को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि जितना प्रतिशत बनता है, उतना आरक्षण नहीं दिया गया है.

ये भी पढ़ें-

