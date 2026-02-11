राजस्थान में सरकारी सेवाएं अब WhatsApp पर! स्मार्ट सेवा केंद्रों से मिलेगा फटाफट लाभ

Rajasthan Budget 2026: राजस्थान सरकार ने प्रदेश को डिजिटल गवर्नेंस और सुशासन के नए युग में ले जाने का रोडमैप पेश किया है. बजट में सरकार ने साफ किया कि अब प्रशासन की रीढ़ पारदर्शिता, जवाबदेही और तकनीक आधारित जनसेवा होगी. सरकार का फोकस नागरिकों को दफ्तरों के चक्कर से मुक्ति दिलाकर, मोबाइल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सेवाएं उपलब्ध कराने पर है.

भजनलाल सरकार का आज बजट पेश हो गया हैं. सरकार नेक्स्ट जनरेशन सिटीजन सर्विस रिफॉर्म्स लागू करने जा रही है जिसके तहत अब किसी भी नागरिक या उद्यमी से कोई दस्तावेज केवल एक बार ही लिया जाएगा. विभाग आपस में डेटा साझा करेंगे, जिससे बार-बार कागजात जमा करने की मजबूरी खत्म होगी. जनआधार को 360 डिग्री प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि अलग-अलग विभागों की योजनाओं में पात्रता अपने आप तय हो सके और कोई भी व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे. नगरीय निकायों में चरणबद्ध रूप से स्मार्ट सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां जन्म, मृत्यु, विवाह प्रमाण पत्र, फायर एनओसी और अन्य अनुमति संबंधी सेवाएं ऑनलाइन और समयबद्ध मिलेंगी.

अभी प्रदेश में ई-मित्र के जरिए 600 से ज्यादा सेवाएं मिल रही हैं, लेकिन अगले वर्ष पहले चरण में 100 प्रमुख सेवाएं व्हाट्सऐप प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध कराई जाएंगी. इसके साथ ही 25 हजार युवाओं और महिलाओं को ‘मिनी ई-मित्र’ के रूप में अधिकृत कर मोबाइल के जरिए घर-घर सरकारी सेवाएं पहुंचाई जाएंगी. राजस्थान को डिजिटल राजस्थान बनाने के लिए नई आईटी पॉलिसी लाई जाएगी, जिससे ई-गवर्नेंस और आईटी निवेश को बढ़ावा मिलेगा. सरकार ने पहले ही एआई-एमएल पॉलिसी लागू कर दी है. अब स्वास्थ्य, उद्योग और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों के लिए दो एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे. स्टार्टअप्स को सस्ती दरों पर हाई पावर कंप्यूटिंग और GPU सुविधा मिलेगी.

आम नागरिकों को AI के लिए तैयार करने के लिए पहले चरण में 10 हजार लोगों को राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के जरिए प्रशिक्षण दिया जाएगा. आईटीआई प्रशिक्षकों और विज्ञान संकाय के शिक्षकों को भी एआई ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वे छात्रों को भविष्य की तकनीक से जोड़ सकें. ग्राम पंचायतों से लेकर नगरीय निकायों तक योजनाओं की निगरानी और वित्तीय पारदर्शिता के लिए ई-प्लानिंग पोर्टल और आईटी आधारित अकाउंटिंग सिस्टम लागू किया जाएगा. स्टेट डेटा सेंटर की क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, स्टोरेज और बैकअप जैसी सुविधाएं स्टार्टअप्स और MSME को किफायती दरों पर देने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेशन पॉलिसी लाई जाएगी. सरकार जियो स्पेशल पॉलिसी भी लाने जा रही है, जिससे आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन, कृषि और पर्यावरण की बेहतर निगरानी हो सके. नीति निर्माण को डेटा आधारित बनाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में CM PRAMAN नाम से एक विशेष यूनिट बनाई जाएगी, जो रिसर्च और एनालिटिक्स के जरिए योजनाओं की प्रभावशीलता मापेगी.

प्रदेश के दीर्घकालीन विकास के लिए नीति आयोग की तर्ज पर बने राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन (रिती) को और मजबूत किया जाएगा. ड्रोन तकनीक को कृषि, आपदा प्रबंधन, औद्योगिक निरीक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ावा देने के लिए अलग ड्रोन पॉलिसी और स्टेट ड्रोन सेल बनाया जाएगा. साथ ही सरकारी बंजर, चरागाह और अन्य भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर ‘मरुधरा राजभूमि डिजिटल एटलस’ विकसित किया जाएगा, जिससे जमीन की स्थिति रियल टाइम में देखी जा सके. सरकारी खरीद में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा के लिए सिंगल होलिस्टिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल शुरू किया जाएगा, जहां रिवर्स ऑक्शन के जरिए बेहतर दरें मिल सकेंगी. स्थानीय उद्यमियों को सरकारी वर्क ऑर्डर के बदले सस्ती दर पर वर्किंग कैपिटल ऋण मिलेगा और मेड इन इंडिया उत्पादों को प्राथमिकता दी जाएगी.

बहरहाल, यह बजट राजस्थान को कागज से मुक्त, तकनीक से युक्त और नागरिक केंद्रित शासन की दिशा में ले जाने वाला साबित होगा, जहां सेवाएं तेज होंगी, सिस्टम पारदर्शी होगा और आम आदमी को सीधे लाभ मिलेगा.

