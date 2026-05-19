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Petrol-Diesel Price Hike: राजस्थान में तेल की किल्लत नहीं, IOCL का बड़ा बयान, LPG स्टॉक भी पर्याप्त

Rajasthan News: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने के बाद किल्लत की अफवाहों को तेल कंपनियों ने खारिज किया है. IOCL के राज्य प्रमुख ने कहा कि प्रदेश में ईंधन और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक है और सप्लाई सुचारू है, इसलिए जनता पैनिक बाइंग से बचे.

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 19, 2026, 10:57 AM|Updated: May 19, 2026, 10:57 AM
Petrol-Diesel Price Hike: राजस्थान में तेल की किल्लत नहीं, IOCL का बड़ा बयान, LPG स्टॉक भी पर्याप्त
Image Credit: Rajasthan petrol diesel

Rajasthan Petrol Diesel Stock: राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजार के समीकरणों के चलते आम उपभोक्ताओं को महंगाई का बड़ा झटका लगा है. आज मंगलवार 19 मई को पेट्रोल में 94 पैसे और डीज़ल में 91 पैसे की ताजा बढ़ोतरी दर्ज की गई. इस उछाल के बाद राजधानी जयपुर में पेट्रोल ₹108.91 प्रति लीटर और डीज़ल ₹94.14 प्रति लीटर के रिकॉर्ड ऊंचे स्तर पर पहुँच गया है. महज 4 दिनों के भीतर ईंधन के दामों में ₹4 से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है.

लगातार बढ़ती कीमतों के बीच सोशल मीडिया और स्थानीय बाजारों में ईंधन के स्टॉक और शॉर्टेज (किल्लत) को लेकर कई तरह की भ्रामक बातें और अफवाहें तैरने लगी थीं. इन तमाम आशंकाओं पर विराम लगाने के लिए खुद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) के कार्यकारी निदेशक और राजस्थान के राज्य स्तरीय समन्वयक ने मोर्चा संभाला है. सरकार और तेल उद्योग ने संयुक्त रूप से प्रेस नोट जारी कर प्रदेशवासियों को पूरी तरह आश्वस्त किया है कि राज्य में तेल का संकट बिल्कुल नहीं है.

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तेल कंपनियों का बड़ा दावा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) के हवाले से जारी आधिकारिक संयुक्त बयान में कहा गया है कि आमजन को ईंधन की उपलब्धता को लेकर पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है.

राज्य स्तरीय समन्वयक मनोज गुप्ता (कार्यकारी निदेशक एवं राज्य प्रमुख, IOCL) ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि- "राजस्थान में समग्र पेट्रोलियम आपूर्ति स्थिति पूर्णतः स्थिर, सामान्य और पर्याप्त है. हमारे सभी टर्मिनलों और डिपो से लेकर शहरों व गांवों के रिटेल आउटलेट्स (पेट्रोल पंपों) तक संपूर्ण ईंधन आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) सुचारू और प्रभावी रूप से संचालित हो रही है. पूरे प्रदेश में कहीं भी सप्लाई का किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है."

24 घंटे हो रही है लाइव मॉनिटरिंग और तुरंत रिप्लेनिशमेंट
अधिकारियों के अनुसार, राजस्थान के सभी जिलों में ईंधन के स्टॉक की निरंतर और लाइव निगरानी की जा रही है ताकि कहीं भी ब्लैकआउट की स्थिति न बने. जैसे ही किसी पेट्रोल पंप या डिपो में ईंधन का स्तर कम होता है, आवश्यकतानुसार पुनःपूर्ति का कार्य बिना किसी देरी के तुरंत किया जा रहा है.तेल उद्योग के सभी प्रमुख स्टेकहोल्डर्स आपस में कड़ा तालमेल बनाए हुए हैं, ताकि रेगिस्तानी और दूरदराज के सीमावर्ती इलाकों (जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर) में भी तेल के टैंकर बिना किसी रुकावट के समय पर पहुंच सकें.

रसोई गैस (LPG), घरेलू उपभोक्ताओं को विशेष प्राथमिकता
प्रेस नोट में पेट्रोल-डीज़ल के साथ-साथ रसोई गैस (LPG सिलेंडर) की स्थिति को लेकर भी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है. मनोज गुप्ता ने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस की आपूर्ति को तेल कंपनियों की ओर से विशेष प्राथमिकता दी जा रही है. पूरे राज्यभर में एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता पूरी तरह सामान्य बनी हुई है. गोदामों और डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पर्याप्त बैकअप स्टॉक मौजूद है, इसलिए उपभोक्ताओं को बुकिंग या डिलीवरी में किसी भी तरह की देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

'पैनिक बाइंग' और अफवाहों से बचें प्रदेशवासी, तेल प्रमुख की अपील
लगातार दो बार (15 मई और आज 19 मई) दाम बढ़ने के बाद उपभोक्ताओं में यह डर बैठ जाता है कि आने वाले दिनों में कीमतें और बढ़ेंगी या स्टॉक खत्म हो जाएगा. इस चक्कर में लोग गाड़ियों की टंकियां फुल कराने और घरों में अनावश्यक संग्रहण (Panic Buying) में जुट जाते हैं, जिससे कृत्रिम किल्लत पैदा होने का खतरा रहता है. इसी व्यवहार को देखते हुए तेल उद्योग के राज्य प्रमुख ने राजस्थान की जनता से विशेष अपील की है. नागरिक अनावश्यक रूप से ईंधन की खरीद या घरों में इसका असुरक्षित संग्रहण न करें. अपनी सामान्य जरूरत के हिसाब से ही तेल खरीदें. ईंधन की उपलब्धता के संबंध में किसी भी प्रकार की भ्रामक या वायरल खबरों पर विश्वास न करें. सही जानकारी के लिए केवल तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के आधिकारिक संचार माध्यमों या वेबसाइट्स को ही आधार बनाएं.

साफ है कि अंतरराष्ट्रीय समीकरणों के चलते जेब पर बोझ जरूर बढ़ा है, लेकिन जहां तक पेट्रोल-डीज़ल की उपलब्धता का सवाल है, वहां राजस्थान पूरी तरह से सुरक्षित है और पंपों पर तेल की कोई कमी नहीं है.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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