PHED का बिलिंग सिस्टम हुआ सेंट्रलाइज, 6 महीने की बजाय हर महीने आएगा पानी का बिल

Rajasthan News: PHED का बिलिंग सिस्टम सेंट्रलाइज हो गया है. पेयजल उपभोक्ताओं को जल्द इससे राहत मिलेगी. समय से उपभोक्ताओं के पास बिल पहुंच पाएंगे. PHED ने बिलिंग इंजन पोर्टल का ट्रायल शुरू कर दिया है. जल्द ही इस पोर्टल की लॉन्चिंग होगी.

एक ही पोर्टल पर सभी जानकारी

PHED का बिलिंग सिस्टम को सरल और मजबूत बनाने के लिए बिलिंग इंजन पोर्टल को शुरू कर दिया है. फिलहाल इसे ट्रायल बेस पर चलाया जा रहा है. कुछ जिलों से बिलिंग डेटा आ चुका है. कुछ जिलों से आना बाकी है. अब हर जिलों की अलग अलग एजेंसी बिल नहीं बनाएगी, बल्कि एक ही सेंट्रलाइज साफ्टवेयर से पानी के बिल जारी होंगे. बिलिंग इंजन सेंट्रलाइज सिस्टम से कुछ दिनों में पेयजल उपभोक्ताओं को बिल समय से आएंगे.

इस सैट्रलाइन सिस्टम से पानी का गड़बड़ाया हुआ बिलिंग सिस्टम सुधरेगा. जलदाय विभाग ने पहली बार इस तरह के साफ्टवेयर को डवलव किया है. पीएचईडी ही इस पोर्टल की मॉनिटरिंग करेगा. दो महीने बाद इस पोर्टल को जल मित्र पोर्टल से जोड़ा जाएगा ताकि पेयजल उपभोक्ताओं को एक ही पोर्टल से सभी जानकारी मिल सके.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बिलिंग इंजन सेंट्रलाइज होने के क्या फायदे?

बिलिंग इंजन सेंट्रलाइज होने से पेयजल उपभोक्ताओं का बिल समय से आ पाएंगे. फिलहाल छह महीने में भी उपभोक्ताओं को बिल नहीं बंट पा रहे है. हर जिले में बिलिंग सॉफ्टवेयर अलग अलग होने से खर्चा ज्यादा हो रहा है,लेकिन डाटा सेंट्रलाइज होगा तो बिलिंग सिस्टम में खर्चा कम होगा.क्योंकि जिलों में जो एजेंसियां होगी,उसे सेंट्रलाइज एजेन्सी द्धारा बनाया गए साफ्टवेयर का ही उपयोग करना होगा.जिलों की एजेंसियों को केवल बिल छापना और बांटना होगा. पेयजल उपभोक्ता इस पोर्टल से ही बिल जमा करवा सकता है.

पहले ही हो चुकी कोशिश

विघुत विभाग के बिलिंग सिस्टम जितना मजबूत बनाने के लिए पीएचईडी में पहले भी पहल की गई थी.पहले राजनीर पोर्टल को पीपीपी मोड पर जयपुर से शुरू किया था,लेकिन ये पोर्टल ज्यादा वक्त तक चल नहीं पाया.लेकिन अब उम्मीद है कि सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होने से बिलिंग सिस्टम सुधर पाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-