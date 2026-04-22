/राजस्थान में पानी संकट टला! PHED कॉन्ट्रेक्टर्स की हड़ताल खत्म, मई में 1500 करोड़ जारी करेगी सरकार

Jaipur News: राजस्थान में अब पेयजल सप्लाई और प्रोजेक्ट बाधित नहीं होंगे. पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी की मध्यस्थता के चलते कॉन्ट्रेक्टर्स का आंदोलन स्थगित हो गई है. 10 दिन से चल रही हडताल सरकार से वार्ता के बाद स्थगित हो गई. अब प्रदेश में पेयजल सप्लाई बाधित नहीं होगी.

10 दिन तक हड़ताल स्थगित

राजस्थान में पेयजल सप्लाई और प्रोजेक्ट्स बंद करने का फैसला कॉन्ट्रेक्टर्स ने वापस ले लिया. जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के साथ हुई सकारात्मक वार्ता के बाद आंदोलन को स्थगित कर दिया. 10 दिन से पीएचईडी कॉन्ट्रेक्टर्स यूनियन की हड़ताल चल रही थी, जिसके बाद में सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया, जिसमें अधिकतर मांगों पर मंत्री के साथ सहमति दी. कॉन्ट्रेक्टर्स ने आज से दो घंटे पेयजल सप्लाई बंद करने की चेतावनी दी थी और 25 अप्रैल से संपूर्ण पेयजल सप्लाई बंद करने के लिए प्रमुख सचिव हेमंत गेरा को पत्र लिखा था, लेकिन मंत्री कन्हैयालाल चौधरी की मध्यस्थता के बाद आंदोलन को स्थगित कर दिया.

ये मांगें मानी सरकार ने

1. मई 2024 तक के कार्यों को 24 माह का टाइम एक्सटेंशन बिना एलडी के लिए मंजूर.

2. ⁠मई में 1500 करोड और जून में 2500 करोड का भुगतान दिया जाएगा.

3. जिन टेण्डर में ⁠प्राईस वेरियेशन क्लाज है उन्हे प्राईस वेरियेशन दिया जाएगा.

4. ⁠90% तक के कम्पलीट कार्यों को 15 दिन में हैंडओवर कराया जाएगा.

5. ⁠जीएसटी को डिफरेन्स की राशि के लिए फाइनेंस से अप्रूवल के लिए 10 दिन मे फाइल भेजी जाएगी.

6. ⁠दो साल की अवधि में काटी गई एलडी का भुगतान किया जाएगा.

नहीं तो ये प्रोजेक्ट्स बंद हो जाते

प्रदेश में पेयजल सप्लाई से जुड़े मुख्य प्रोजेक्ट बंद करने लिए जिम्मेदार कंपनियों ने प्रमुख सचिव हेमंत गेरा और संबंधित इंजीनियर्स को मेल किया था. जिसमें मुख्य रूप से 4 जिलों की लाइफ लाइन बीसलपुर प्रोजेक्ट, जोधपुर और पाली की आरजीएलसी योजना, कोटा का 130 एमएलडी फिल्टर प्लांट, नागौर टीएम 1, 2, भीलवाडा, शाहपुरा की पेयजल सप्लाई बंद होते. लेकिन आंदोलन स्थगित होने के बाद अब गर्मियों में पेयजल संकट नहीं होगा.