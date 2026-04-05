अचानक फील्ड पर उतरे कलक्टर्स, जयपुर कलेक्टर संदेश नायक ने खुद हैंडपंप दबाकर पिया पानी

Rajasthan News: पानी के लिए आज पूरा राजस्थान में अचानक अभियान चलाया गया. सुबह सवेरे पीएचईडी महकमे को सीएमओं से निर्देश दिए कि पूरे प्रदेश में अधिकारी और इंजीनियर्स फील्ड में उतरकर हैंडपंप जांचे. सीएसओ के आदेश के बाद कलेक्टर से लेकर इंजीनियर्स तक एक्टिव हो गए.

पीएचईडी प्रमुख सचिव हेमंत गेरा समेत चीफ इंजीनियर्स फील्ड में उतरे. सभी अधिकारियों और इंजीनियर्स ने 5-5 हैंडपंपों की जांच की. यदि हैंडपंप शुरू नहीं तो उसे आज ही ठीक करवाने के निर्देश दिए गए. सभी जगहों पर हैंडपंप के निरीक्षण के बाद आज शाम तक मुख्यमंत्री दफ्तर में रिपोर्ट भेजी जाएगी.

कलेक्टर ने हैंडपंप दबाकर पानी की शुद्धता की जांच की

जयपुर कलेक्टर संदेश नायक ने खुद हैंडपंप दबाकर पानी पिया और शुद्धता की जांच की. सीएमओं के निर्देश पर भीषण गर्मियों में ग्रामीण इलाकों में पानी व्यवस्था का ग्राउंड चेक किया. कलेक्टर संदेश नायक ने कूकस, जमवारामगढ़ और आमेर में निरीक्षण किया.

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इस दौरान संदेश नायक ने खुद हैंडपम्प चलाया. ADM नरेंद्र वर्मा ने पानी पीकर क्वालिटी को चेक किया. इस दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए. सभी हैंडपम्प सुचारु रूप से चलें, खराब हों तो तुरंत मरम्मत करवाए. गंदा पानी रोकने के लिए सोक पिट बनाने के निर्देश दिए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंप ही मुख्य जल स्रोत है. इस दौरान पानी से जुड़ी बीमारी रोकने पर भी फोकस रहा. सभी ADM, SDM, और CEO को नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए.

भीषण गर्मी में ना हो किल्लत

पीएचईडी के प्रमुख सचिव हेमंत गेरा, सभी जिलों के कलेक्टर, अतिरिक्त सचिव संदीप शर्मा, चीफ इंजीनियर ग्रामीण सुरेंद्र शर्मा, सभी एडिशनल चीफ इंजीनियर, अधीक्षण अभियंता,अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंताओं ने अपने अपने फील्ड एरिए में ग्राउंड पर उतरकर 5-5 हैंडपंप को देखा, वो चालू है भी या नहीं.

यदि चालू नहीं है तो उसे आज ही शुरू करवाएं. गर्मियों में हैडपंप के ठीक रहे, ताकि तेज तापमान में पानी की किल्लत ना हो इसलिए सभी अफसरों को भीषण गर्मी से पहले ही फील्ड में अचानक भेजकर ग्राउंड जीरो की तस्वीरें पता लग पाए.

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