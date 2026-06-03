/Rajasthan News: भीषण गर्मी में बड़ी राहत, PHED के 6 स्पेशल अभियान में 3 हजार हैंडपंप ठीक, 1401 अवैध कनेक्शन कटे

Rajasthan Water Crisis: जयपुर में भीषण गर्मी में पेयजल प्रबंधन से गांवों को बड़ी राहत मिली है.6 स्पेशल अभियान चलाकर हैंडपंप सुधरवाकर राहत दी गई.इसके साथ साथ पाइप लाइन लीकेज दुरूस्त,जलापूर्ति,अवैध कनेक्शन पर कार्रवाई की.आखिरकार सीएम की पहल के बाद पेयजल प्रबंधन में कितना बदलाव हुआ.

सीएम के निर्देश का असर

प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच आमजन को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सीएम बेहद गंभीर है.सीएम के निर्देश के बाद पीएचईडी में शुरू हुए स्पेशल अभियान का असर देखा जा रहा है.मंत्री कन्हैयालाल चौधरी की मॉनिटरिंग में गांवों से लेकर शहर तक पेयजल प्रबंधन की से राहत देने की कोशिश की जा रही है.अभियानों के दौरान 3,077 हैंडपंपों की मरम्मत, 1,644 पाइपलाइन लीकेज की दुरुस्त किए.978 प्रेशर संबंधी समस्याओं का समाधान, 1,144 बाधित जलापूर्ति क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति बहाल की गई.इसके अलावा 230 कम अवधि वाली जलापूर्ति,544 कम सप्लाई और 121 प्रदूषित जल संबंधी शिकायतों का भी निस्तारण किया गया. विभाग ने 1,401 अवैध जल कनेक्शन हटाने के साथ 6,827 अन्य पेयजल सुधार कार्य किए.

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विशेष टीमों ने मौके पर किया समाधान

अभियान के तहत गठित विशेष टीमों ने शहरी,ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों,पाइपलाइन नेटवर्क और जलापूर्ति व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण कर समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया. छठे विशेष अभियान में 639 खराब हैंडपंपों को फिर चालू किया गया,455 पाइपलाइन लीकेज ठीक किए गए,220 प्रेशर संबंधी शिकायतों का समाधान किया गया. साथ ही 242 क्षेत्रों में बाधित जलापूर्ति बहाल कर आमजन को राहत पहुंचाई गई.

अवैध जल कनेक्शनों पर सख्त कार्रवाई

जल संरक्षण और संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन को प्राथमिकता देते हुए विभाग ने अवैध जल कनेक्शनों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया. छठे अभियान के दौरान 336 अवैध जल कनेक्शन हटाए गए, जिनमें होटल, ढाबे, सरस डेयरी बूथ, कृषि कार्यों में उपयोग किए जा रहे कनेक्शन शामिल थे.पीएचईडी की तकनीकी टीमों ने अभियान के दौरान प्राप्त लगभग 2,600 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर आमजन को तत्काल राहत प्रदान की.

अप्रैल से चल रहा अभियान

5 अप्रैल से 23 मई तक संचालित पांच विशेष अभियानों के दौरान 2,438 हैंडपंपों की मरम्मत, 1,189 पाइपलाइन लीकेज की दुरुस्ती,758 प्रेशर समस्याओं का समाधान, 902 जलापूर्ति बाधित मामलों का निस्तारण,180 कम अवधि वाली जलापूर्ति, 416 कम सप्लाई, 95 प्रदूषित जल संबंधी शिकायतों का समाधान 6,277 अन्य सुधार कार्य किए गए. इसी अवधि में 1,065 अवैध जल कनेक्शन भी हटाए गए.