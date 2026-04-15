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पानी के लिए फिर चलेगा राजस्थान में विशेष अभियान, 18 अप्रैल को फील्ड में उतरेगा PHED

Rajasthan News: राजस्थान में एक बार फिर से पानी को लेकर PHED अपने स्तर पर 18 अप्रैल को अभियान चलाएगा, जिसके लिए प्रमुख सचिव हेमंत गेरा ने आदेश जारी किए हैं.  
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshish chauhan
Published: Apr 15, 2026, 01:52 PM|Updated: Apr 15, 2026, 01:52 PM
पानी के लिए फिर चलेगा राजस्थान में विशेष अभियान, 18 अप्रैल को फील्ड में उतरेगा PHED
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: राजस्थान में एक बार फिर से पानी के लिए अभियान चलाया जाएगा. यह अभियान जलदाय विभाग की तरफ से चलाया जाएगा. इससे पहले मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद में एक ही दिन में अचानक से हैंडपंप ठीक करने का अभियान चलाया था, जिसका असर काफी देखने को मिला लेकिन अब PHED अपने स्तर पर 18 अप्रैल को यह अभियान चलाएगा.

इसके लिए प्रमुख सचिव हेमंत गेरा ने आदेश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि सभी सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंताओं को पांच गांव चिन्हित करने होंगे, जिसमें पानी की समस्या देखी जा रही है.

हैंडपंप को सुधारने का काम

इसके साथ-साथ सभी फील्ड इंजीनियर को यह रिपोर्ट विभाग को देनी है ताकि 18 अप्रैल को व्यापक रूप से इस अभियान की शुरुआत हो सके, जहां-जहां हैंडपंप ठीक नहीं है, वहां-वहां हैंडपंप को सुधारने का काम किया जाएगा. इसके साथ-साथ लीकेज को भी ठीक करने का काम जलदाय विभाग के इंजीनियर करेंगे ताकि भीषण गर्मी में आम जनता को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा.

पानी की क्वालिटी की जांच
वहीं, पानी की क्वालिटी भी जांच करनी होगी ताकि आम जनता को शुद्ध पानी मिल रहा है या नहीं इसकी जांच हो सके .अभियान के बाद में सभी संबंधित इंजीनियर्स को चीफ इंजीनियर ग्रामीण को रिपोर्ट देनी होगी .

3000 से ज्यादा हैंडपंपों की जांच
इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अचानक जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए थे कि वह कम से कम पांच ट्यूबवेल गांव में जाकर देखें यदि ठीक नहीं है तो उन्हें तुरंत ठीक करवाए .ऐसे में 3000 से ज्यादा हैंडपंपों की जांच की गई, जिसमें से तकरीबन 200 ट्यूबवेल्स को ठीक करवाया. अब एक बार फिर से अभियान के बाद में गांव में पेयजल समस्या सुधर पाएगी.

वहीं, अभियान के दौरान पीएचईडी प्रमुख सचिव हेमंत गेरा समेत चीफ इंजीनियर्स फील्ड में उतरे थे. इस दौरान जयपुर कलेक्टर संदेश नायक ने खुद हैंडपंप दबाकर पानी पिया और शुद्धता की जांच की थी.
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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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