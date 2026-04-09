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जयपुर के सरकारी स्कूल के कार्यालय की छत का गिरा प्लास्टर, मचा हड़कंप

Rajasthan News: राजस्थान की राजधानी जयपुर के बगरू विधानसभा इलाके में भांकरोटा खुर्द के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यालय की छत का प्लास्टर अचानक भरभराकर नीचे गिर गया, जिससे हड़कंप मच गया. 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByPradeep kumar soni
Published:Apr 09, 2026, 07:11 PM IST | Updated:Apr 09, 2026, 07:11 PM IST

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जयपुर के सरकारी स्कूल के कार्यालय की छत का गिरा प्लास्टर, मचा हड़कंप

Rajasthan News: राजधानी जयपुर के बगरू विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर सरकारी स्कूल के बदहाल भवन का मामला सामने आया है. मामला नव सृजित ग्राम पंचायत भांकरोटा खुर्द के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का है, दरअसल विद्यालय के कार्यालय की छत का प्लास्टर अचानक भरभराकर नीचे गिर गया, जिससे विद्यालय में हड़कंप मच गया और स्कूल स्टाफ व विद्यार्थी सकते में आ गए.

घटना के वक्त कार्यालय में विद्यालय स्टाफ के दो सदस्य मौजूद थे. अचानक तेज आवाज के साथ प्लास्टर गिरने से दोनों कर्मचारी घबरा गए और तुरंत बाहर की ओर भागे. गनीमत रही कि हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर जन प्रतिनिधियों और शिक्षा विभाग की उदासीनता को उजागर कर दिया.

20 साल पुराना है स्कूल
प्रदेश की सरकारी स्कूल में कई हादसे होने के बाद भी जिम्मेदारों की नींद नहीं टूटी है, अगर उस समय वहां बच्चे मौजूद होते, तो परिणाम शायद गंभीर हो सकते थे. 6 कमरों वाला यह विद्यालय भवन करीबन 20 साल पुराना बताया जा रहा है, जिसका अधिकांश हिस्सा बदहाल स्थिति में है.

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किसी ने भी नहीं ली जर्जर भवन की सुध
विद्यालय की प्रधानाध्यापिका बीना चौधरी ने बताया कि स्कूल भवन की स्थिति काफी समय से खराब बनी हुई है. उन्होंने कई बार शिक्षा विभाग और स्थानीय जन प्रतिनिधियों को लिखित और मौखिक रूप से इसकी जानकारी दी गई है लेकिन किसी ने भी जर्जर भवन की सुध लेने को जहमत नहीं उठाई और अब यह हादसा हो गया. अगर समय रहते भवन की मरम्मत करवा दी गई तो यह हादसा नहीं होता.
इस घटना में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए है, नौनिहालों के साथ इस तरह का खिलवाड़ बेहद चिंताजनक है.

बरसात के मौसम में बढ़ जाता है खतरा
विद्यालय की अन्य कक्षाओं की हालत भी कुछ खास बेहतर नहीं है. कई जगहों पर दीवारों में दरारें हैं और छत का प्लास्टर गिरने की स्थिति बनी हुई है. बरसात के मौसम में यह खतरा और बढ़ जाता है, जब पानी के रिसाव से भवन और अधिक कमजोर हो जाता है. एक ओर सरकार सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए प्रवेशोत्सव मना रही वही जर्जर भवन अभिभावकों, बच्चों ओर विद्यालय स्टाफ के लिए चिंता का विषय बना हुआ है.

लापरवाही और अनदेखी
यह घटना शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त लापरवाही और अनदेखी को उजागर करती है. सरकार जहां एक ओर शिक्षा के स्तर को सुधारने और बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है. अब सवाल यह है कि क्या जिम्मेदार अधिकारी इस घटना के बाद जागेंगे और स्कूल भवन की मरम्मत के लिए तत्काल कदम उठाएंगे या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जाएगा.

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