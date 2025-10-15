क्या दिवाली से पहले किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपये? पीएम किसान निधि की 21वीं किश्त पर बड़ा अपडेट!

PM Kisan Samman Nidhi 21st Kisht: राजस्थान के साथ-साथ देश के किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan Yojana) एक बड़ी राहत बनकर आई है. इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने किसानों की आर्थिक मदद के उद्देश्य से की थी, ताकि उन्हें खेती और घरेलू खर्चों में सहूलियत मिल सके.

हर साल दी जाती है 6 हजार की सहायता

इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है, जिसे तीन किस्तों में 2,000-2,000 रुपये के रूप में सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजा जाता है. फिलहाल किसान 21वीं किश्त का इंतजार कर रहे हैं, और कई राज्यों में इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

किसे मिलता है इस योजना का लाभ?

यह योजना केवल उन किसान परिवारों के लिए है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि है. पात्र परिवार में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल होते हैं. पात्रता तय करने का काम राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें करती हैं. आवेदन के लिए किसानों के पास आधार कार्ड, बैंक खाता, जमीन के दस्तावेज और मोबाइल नंबर होना जरूरी है.

ऐसे करें अपनी पात्रता की जांच

अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आप इस योजना के लाभार्थी हैं या नहीं, तो इसका तरीका बहुत आसान है.

1. सबसे पहले pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएं.

2. Farmers Corner सेक्शन में जाकर Beneficiary Status पर क्लिक करें.

3. यहां आधार नंबर या बैंक खाता नंबर डालें, जिससे आपकी पेमेंट हिस्ट्री और स्थिति की जानकारी मिल जाएगी.

4. अगर आपका मोबाइल नंबर जुड़ा नहीं है, तो Update Mobile Number विकल्प चुनकर OTP के जरिए सत्यापन करें. ध्यान रखें, योजना का लाभ पाने के लिए e-KYC अनिवार्य है.

कब आएगी 21वीं किश्त?

सूत्रों के अनुसार, अक्टूबर 2025 के अंत तक, यानी दिवाली से पहले, किसानों के खातों में अगली किस्त पहुंच सकती है. हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से अभी इसकी आधिकारिक तारीख की पुष्टि नहीं की गई है. पिछली बार 20वीं किश्त 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से जारी की थी.

ये हैं जरूरी संपर्क नंबर

किसान हमेशा आधिकारिक वेबसाइट से ही जानकारी लें, क्योंकि वहीं से सटीक और ताजा अपडेट मिलते हैं. किसी भी सवाल या शिकायत के लिए किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 या 011-24300606 पर संपर्क कर सकते हैं. पीएम किसान योजना देश के मेहनती किसानों के लिए एक बड़ी सहारा साबित हो रही है. यह न सिर्फ खेती के खर्चों को कम करती है बल्कि किसानों के जीवन में स्थिरता और आत्मनिर्भरता भी लाती है.

