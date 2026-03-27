Jaipur News: राजनीति नहीं, सेवा का सफर... मोदी के नेतृत्व में बदली भारत की तस्वीर, मदन सिंह राठौर का बड़ा बयान

Rajasthan News: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह राठौर ने पीएम मोदी के 8,931 दिनों के कार्यकाल को सेवा का स्वर्णिम युग बताया. उन्होंने गुजरात मॉडल से लेकर राम मंदिर निर्माण, आत्मनिर्भर भारत और महिला सशक्तिकरण तक की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि पीएम मोदी ने शासन के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत को विश्व गुरु की राह पर अग्रसर किया है.
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Jaipur News: राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह राठौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 वर्षों के राजनीतिक नेतृत्व पर विस्तार से चर्चा करते हुए इसे 'राजनीति नहीं, बल्कि सेवा का सफर' करार दिया है. उन्होंने कहा कि इन 24 वर्षों में प्रधानमंत्री ने न केवल शासन के रिकॉर्ड तोड़े हैं, बल्कि भारत की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया है.
रिकॉर्ड तोड़ नेतृत्व
मदन सिंह राठौर ने रेखांकित किया कि नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर कुल 8,931 दिनों तक नेतृत्व कर एक नया इतिहास रच दिया है. इस लंबी अवधि के साथ उन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग के सबसे लंबे समय तक शासन करने के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है.
गुजरात मॉडल से ग्लोबल पहचान तक
राठौर ने पीएम मोदी के शुरुआती सफर का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने गुजरात को संकटों से उबारकर देश का ग्रोथ इंजन बनाया.साथ ही भूकंप और सूखे की मार झेल रहे गुजरात को वाइब्रेंट गुजरात के जरिए वैश्विक निवेश का हब बनाया. नर्मदा योजना और बिजली क्रांति के माध्यम से गुजरात में 24 घंटे पावर सप्लाई सुनिश्चित की, जो आज पूरे देश का मॉडल है.
गरीब कल्याण और सशक्तिकरण
2014 के बाद देश में आए मोदी लहर के बदलावों पर प्रकाश डालते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा- उज्ज्वला, पीएम आवास और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने करोड़ों गरीबों की जिंदगी बदली है. तीन तलाक का खात्मा, महिला आरक्षण और 'लखपति दीदी' जैसी पहलों से महिलाओं को नई राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी मिली है. 'मेक इन इंडिया' और 'स्टार्टअप इंडिया' के जरिए देश आज रक्षा से लेकर तकनीक तक आत्मनिर्भर बन रहा है.
विरासत के साथ आधुनिक विकास
मदन सिंह राठौर ने कहा कि मोदी सरकार में विरासत और विकास साथ-साथ चल रहे हैं. वहीं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर भव्य राम मंदिर के निर्माण तक, भारत की सांस्कृतिक विरासत को पुनः प्रतिष्ठित किया गया है. हाईवे, वंदे भारत ट्रेन, मेट्रो और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स के जरिए देश की रफ्तार बढ़ी है. स्वास्थ्य के क्षेत्र में AIIMS का जाल बिछाकर सुविधाओं को गांव-गांव पहुंचाया गया है.
वैश्विक मंच पर मजबूत भारत
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती साख का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि G20 की सफलता और कोविड काल में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन व अन्य देशों की मदद ने भारत को 'विश्व मित्र' के रूप में स्थापित किया है. साथ ही, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए आतंकवाद पर कड़ा प्रहार कर भारत ने अपनी सुरक्षा नीतियों को भी स्पष्ट कर दिया है.
मदन सिंह राठौर (भाजपा अध्यक्ष, राजस्थान)- 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये 24 साल भ्रष्टाचार मुक्त शासन और अंत्योदय के प्रति समर्पण की मिसाल हैं. आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आज हर देशवासी की नई दिशा तय कर रहा है.'
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