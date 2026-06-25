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32 साल का इंतजार खत्म! शेखावाटी तक पहुंचेगा यमुना का पानी, PM करेंगे बड़ा ऐलान

Rajasthan News: राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल समझौता अंतिम चरण में पहुंच गया है. 29 जून को अमित शाह की मौजूदगी में एमओए पर हस्ताक्षर होने की संभावना है. इससे शेखावाटी के झुंझुनूं, सीकर और चूरू जिलों तक यमुना जल पहुंचाने का रास्ता साफ हो जाएगा.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byBabulal Dhayal
Published: Jun 25, 2026, 04:09 PM|Updated: Jun 25, 2026, 04:09 PM
32 साल का इंतजार खत्म! शेखावाटी तक पहुंचेगा यमुना का पानी, PM करेंगे बड़ा ऐलान
Image Credit: Yamuna Water TreatySource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Yamuna Water Treaty: यमुना का पानी शेखावाटी से अब ज्यादा दूर नहीं है. राजस्थान और हरियाणा के बीच बातचीत का दौर आखिरी चरण में है. समझौते से जुड़ी तमाम अड़चनें दूर हो गई हैं, बस अब आधिकारिक घोषणा बाकी है. माना जा रहा है कि इसी महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में राजस्थान और हरियाणा के बीच अंतिम समझौते पर मुहर लगेगी.

राजस्थान को इन चीजों की मिलेगी सौगात
ईआरसीपी, रामजल सेतू, रिफाइनरी के बाद अब यमुना जल की सौगात भी राजस्थान को जल्द मिलेगी. राजस्थान, हरियाणा और केंद्र की ट्रिपल इंजन सरकार के प्रयासों से शेखावाटी का दशकों पुराना सपना साकार होने जा रहा है. पूरी संभावना है कि 29 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में अंतिम समझौते पर दस्तखत होंगे. इसके बाद शेखावाटी के 3 जिलों में पानी पहुंचने का रास्ता साफ हो जाएगा. जल शक्ति मंत्रालय, राजस्थान एवं हरियाणा सरकार के बीच मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (एमओए) पर हस्ताक्षर होंगे. इस दौरान जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे. एमओए में यमुना जल प्रोजेक्ट को लेकर राजस्थान एवं हरियाणा के बीच जल मात्रा, प्रोजेक्ट की लागत, निर्माण, संचालन और जल वितरण की अंतिम शर्तें निर्धारित होंगी. समझौते की खबरों से शेखावाटी के नेताओं के चेहरे खिल उठे हैं. उनकी बरसों पुरानी आस पूरी होने जा रही है.

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4 जुलाई को पीएम मोदी कर सकते हैं ऐलान
दिल्ली में समझौते पर दस्तखत के बाद 4 जुलाई को पचपदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिफाइनरी को राष्ट्र को समर्पित करेंगे. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यमुना जल समझौते का जिक्र कर शेखावाटी की जनता को बड़ा संदेश दे सकते हैं. 32 साल बाद राजस्थान को यमुना जल का हक मिलने जा रहा है. पानी को पाइपलाइन के जरिए पहुंचाने का प्रस्ताव है.

यमुना जल समझौता एक नजर:
1. प्रोजेक्ट की कुल लागत 33,379 करोड़ रुपये है.
2. 3,900 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण पर खर्च होंगे.
3. रेलवे ट्रैक के किनारे 302 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी.
4. 95 किमी लूप लंबाई सहित 252 किमी के लिए भूमि की जरूरत होगी.
5. एमओए में पानी से लेकर लागत तक की शर्तें तय होंगी.
6. शेखावाटी को 577 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा.
7. 3.6 मीटर व्यास की तीन पाइपलाइन डाली जाएंगी.

क्या बोले झुंझुनूं से भाजपा विधायक राजेंद्र भांभू?
समझौते की घड़ी नजदीक आती देख बीजेपी विधायकों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं. झुंझुनूं से भाजपा विधायक राजेंद्र भांभू इसे शेखावाटी के लिए ट्रिपल इंजन सरकार की बड़ी सौगात बता रहे हैं.

शेखावटी का अहम मुद्दा रहा है यमुना जल
कांग्रेस ने यमुना जल के नाम पर शेखावाटी में कई चुनाव लड़े और कई जीते भी. केंद्र में उनकी सरकार होने के बावजूद पार्टी शेखावाटी को पानी दिलाने में नाकाम रही. पर अब मोदी सरकार में यह सपना हकीकत बनने जा रहा है. कांग्रेस इस प्रोजेक्ट को लेकर चाहे लाख कमियां गिनाए, पर जिस तरह से डबल इंजन सरकार गंभीरता दिखा रही है, उससे साफ है कि शेखावाटी की प्यासी जनता के कंठों से अब यमुना का पानी ज्यादा दिन दूर नहीं है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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