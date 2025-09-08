Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

दौसा में साइबर ठगी का बड़ा पर्दाफाश! 44 लाख की ठगी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan News: दौसा जिले की बांदीकुई पुलिस ने साइबर ठगी मामले में नांगल हरिपुरा निवासी विश्राम सैनी और सुरेश चंद सैनी को गिरफ्तार किया. आरोपियों के खातों में 17.75 लाख मिले. गिरोह ने पश्चिम बंगाल व गुजरात के पीड़ितों से करीब 44 लाख की ठगी की थी.

Sagar
Edited By Sagar
Reported By Laxmi avtar sharma
Published: Sep 08, 2025, 06:03 PM IST | Updated: Sep 08, 2025, 06:03 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में बारिश का दौर जारी, उदयपुर समेत इन जिलों में रेड-ऑरेंज अलर्ट
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में बारिश का दौर जारी, उदयपुर समेत इन जिलों में रेड-ऑरेंज अलर्ट

राजस्थान की वो रानी, जिसने जिदंगी पर नहीं देखा अपने पति का मुंह!
8 Photos
Rajasthan News,

राजस्थान की वो रानी, जिसने जिदंगी पर नहीं देखा अपने पति का मुंह!

राजसमंद बस स्टैंड खतरनाक स्थिति में, यात्रियों की सुरक्षा दांव पर
5 Photos
Rajsamand News

राजसमंद बस स्टैंड खतरनाक स्थिति में, यात्रियों की सुरक्षा दांव पर

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के इतिहास में कितने डिप्टी सीएम रहे हैं?
8 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के इतिहास में कितने डिप्टी सीएम रहे हैं?

दौसा में साइबर ठगी का बड़ा पर्दाफाश! 44 लाख की ठगी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

Dausa News: राजस्थान के दौसा जिले की बांदीकुई थाना पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नांगल हरिपुरा निवासी विश्राम सैनी और सुरेश चंद सैनी के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपी एक संगठित साइबर गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं, जो ठगी के पैसों को अपने बैंक खातों में लेकर नकद निकालने का काम करते थे.

क्या बोले एसपी सागर राणा?
एसपी सागर राणा ने बताया कि इस कार्रवाई का खुलासा बैंक खातों के एनालिसिस से हुआ. समन्वय पोर्टल की मदद से जब आरोपियों के खातों की जांच की गई, तो यह बात सामने आई कि उनके खातों में कुल 17 लाख 75 हजार रुपए ठगी की राशि आई थी. जांच से यह भी खुलासा हुआ कि गिरोह ने पश्चिम बंगाल और गुजरात के दो अलग-अलग पीड़ितों से करीब 44 लाख रुपए की ठगी की थी. इनमें एक पीड़ित से 38 लाख 35 हजार और दूसरे से 6 लाख रुपए ऐंठे गए थे.

गिरोह तीन अलग-अलग टीमों में करता है काम
पुलिस ने बताया कि यह गिरोह तीन अलग-अलग टीमों में काम करता था. पहली टीम ठगी का शिकार बनने वाले लोगों को ढूंढती थी. दूसरी टीम खुद को फर्जी पुलिस अधिकारी बताकर पीड़ितों को ‘डिजिटल अरेस्ट’ करती और उन्हें डराकर ठगी का शिकार बनाती. तीसरी टीम आरोपियों के बैंक खातों में ठगी के पैसे ट्रांसफर कराती और फिर उसे नकद निकालकर बाकी सदस्यों तक पहुंचाती थी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

साइबर अपराधियों पर बड़ी चोट
फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस को उम्मीद है कि इस गिरोह से जुड़े और भी कई राज सामने आ सकते हैं. बांदीकुई पुलिस की यह कार्रवाई जिले में सक्रिय साइबर अपराधियों पर बड़ी चोट मानी जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dausa News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news