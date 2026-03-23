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जयपुर में विदेशी महिला के साथ अभद्रता! ऑटो चालक गिरफ्तार, वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई

Rajasthan News: जयपुर में विदेशी महिला के साथ ऑटो चालक ने अभद्र व्यवहार किया. महिला ने घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर किया. पुलिस ने आरोपी मोहम्मद सोहेल को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया, जांच जारी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByAshutosh Sharma
Published:Mar 23, 2026, 07:01 PM IST | Updated:Mar 23, 2026, 07:01 PM IST

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जयपुर में विदेशी महिला के साथ अभद्रता! ऑटो चालक गिरफ्तार, वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई

Jaipur News: राजधानी जयपुर में हाल ही में एक विदेशी महिला के साथ ऑटो चालक द्वारा अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है. यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के जरिए उजागर हुई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के अनुसार, जर्मनी से आई यह महिला पर्यटक करीब 10 दिन पहले जयपुर घूमने आई थी. वह शहर के परकोटा क्षेत्र में ऑटो रिक्शा से घूम रही थी, तभी चालक ने महिला को बहलाकर उससे अश्लील शब्द बोलवाए. महिला इन शब्दों के अर्थ से अनजान थी और सोच रही थी कि यह सामान्य बातचीत है, इसलिए उसने उन्हें दोहराया. इस पूरी घटना का वीडियो महिला ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया.

जर्मनी लौटने के बाद महिला ने यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया. वीडियो वायरल होते ही मामला पुलिस के संज्ञान में आया. इसके बाद पर्यटन थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान मोहम्मद सोहेल, निवासी लुहारों का मोहल्ला, सूरजपोल, गलता गेट के रूप में हुई.

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डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा के निर्देशन में पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्य और सैकड़ों ऑटो चालकों से पूछताछ के आधार पर आरोपी तक पहुँच बनाई और उसे दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के खिलाफ विदेशी महिला से अभद्रता करवाने और अश्लील व्यवहार के आरोप में मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस ने बताया कि यह घटना 20 मार्च की है. जांच के दौरान सैकड़ों ऑटो चालकों से पूछताछ की गई, जिससे आरोपी का पता लगाया जा सका. वर्तमान में मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

पुलिस के संपर्क करने पर विदेशी महिला ने वीडियो को सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया है. हालांकि, इस मामले ने राजधानी में पर्यटकों की सुरक्षा और ऑटो चालकों के व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस ने कहा कि वह इस तरह की घटनाओं पर सख्ती से नजर रखेगी और भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ाने के उपाय करेगी.

यह मामला बताता है कि विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा के साथ-साथ उनके साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करना कितना जरूरी है. प्रशासन और पुलिस इस तरह की घटनाओं को लेकर सतर्क हैं और शहर में पर्यटन सुरक्षा को लेकर लगातार कदम उठा रही हैं.

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